Η Motorola φέρνει την εφαρμογή Global Connect eSIM στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Motorola επεκτείνει τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής Global Connect στην Ελλάδα, προσφέροντας δεδομένα υψηλής ταχύτητας στους ταξιδιώτες.

Η υπηρεσία αξιοποιεί την τεχνολογία eSIM για άμεση σύνδεση σε περισσότερες από 160 χώρες χωρίς την ανάγκη δεύτερου τηλεφωνικού αριθμού.

Προσφέρονται ευέλικτα πακέτα χωρίς δέσμευση με προκαθορισμένο κόστος, εξαλείφοντας τον κίνδυνο των κρυφών χρεώσεων περιαγωγής κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στο εξωτερικό.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του Google Play Store για επιλεγμένα και συμβατά smartphones της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η Motorola ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της διαθεσιμότητας του Global Connect σε επιλεγμένες αγορές της Ευρώπης, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και την Ελλάδα στις χώρες που υποστηρίζουν τη νέα υπηρεσία. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί την εξειδικευμένη λύση συνδεσιμότητας της εταιρείας για όσους ταξιδεύουν συχνά, αξιοποιώντας την τεχνολογία Gigs προκειμένου να παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την παραμονή των χρηστών στο εξωτερικό. Η άφιξη σε μια ξένη χώρα χωρίς άμεση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως οι χάρτες πλοήγησης, οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων ή οι πλατφόρμες μεταφοράς αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο η εταιρεία επιχειρεί να επιλύσει οριστικά μέσω της συγκεκριμένης υλοποίησης που καταργεί την ανάγκη αναζήτησης δημόσιων, και συχνά ανασφαλών, δικτύων Wi-Fi.

Μέσω της ειδικής εφαρμογής, οι κάτοχοι συμβατών συσκευών Motorola αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να ενεργοποιούν πακέτα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας υψηλής ταχύτητας απευθείας από την οθόνη του κινητού τους. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ενσωματωμένης τεχνολογίας eSIM που διαθέτουν τα σύγχρονα smartphones της εταιρείας, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να διατηρήσουν τον κύριο τηλεφωνικό τους αριθμό ενεργό, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως. Η άμεση ενεργοποίηση των πακέτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του οικοσυστήματος, καθώς οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν την αγορά προτού καν αναχωρήσουν από τη χώρα τους και να συνδεθούν αυτόματα στα τοπικά δίκτυα των εκατοντάδων συνεργαζόμενων παρόχων μόλις προσγειωθούν στον προορισμό τους.

Η απουσία δεσμεύσεων και η απόλυτη διαφάνεια στην τιμολόγηση αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής που ακολουθεί η Motorola με το νέο της εγχείρημα. Οι καταναλωτές γνωρίζουν εκ των προτέρων το ακριβές κόστος του πακέτου δεδομένων που επιλέγουν, πληρώνοντας το αντίτιμο προκαταβολικά χωρίς να ανησυχούν για τις δυσάρεστες εκπλήξεις και τις υπέρογκες χρεώσεις περιαγωγής που συνήθως συνοδεύουν τη χρήση δεδομένων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιαία λειτουργία της eSIM σημαίνει ότι δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου ψηφιακού προφίλ για κάθε διαφορετικό προορισμό, αφού η ίδια εικονική κάρτα αναλαμβάνει να συνδέσει τον χρήστη στα εκάστοτε υποστηριζόμενα δίκτυα καθώς αυτός μετακινείται από χώρα σε χώρα. Η εφαρμογή συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε ένα κεντρικό, εύχρηστο περιβάλλον, όπου προβάλλονται οι διαθέσιμοι προορισμοί, οι επιλογές των πακέτων δεδομένων και οι αντίστοιχες χρεώσεις, προσφέροντας απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση της ταξιδιωτικής συνδεσιμότητας.

Εκτός από τη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η σταδιακή διάθεση της εφαρμογής καλύπτει επίσης τις Σκανδιναβικές χώρες, την περιοχή BeNeLux και την Ιβηρική χερσόνησο, ενισχύοντας το αποτύπωμα της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα είναι ήδη διαθέσιμη για λήψη μέσω του ψηφιακού καταστήματος Google Play Store, με τη διευκρίνιση ότι η τελική διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα, το ακριβές μοντέλο της συσκευής και την πλήρη υποστήριξη της τεχνολογίας eSIM από το υλικό του τηλεφώνου.

Global Connect - [Google Play Store Link]