Motorola Signature 27: Επίσημα η νέα ναυαρχίδα με πανίσχυρα specs - Έρχεται Ελλάδα τον Ιανουάριο

Σύνοψη

Η νέα ναυαρχίδα της Motorola αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στην ελληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2027.

Διαθέτει την πιο φωτεινή οθόνη της αγοράς, τύπου Extreme AMOLED Duo με τεχνολογία tandem, η οποία αγγίζει φωτεινότητα αιχμής έως 12.000 nits.

Ενσωματώνει τον νέο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile, προσφέροντας παράλληλα επτά χρόνια αναβαθμίσεων λογισμικού.

Το φωτογραφικό σύστημα περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα 50MP Sony LYTIA L910 και περισκοπικό τηλεφακό 200MP με δυνατότητα 100x Super Zoom.

Η συσκευή εξοπλίζεται με μπαταρία χωρητικότητας 7.000mAh, υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση 90W, ενώ αποτελεί το μοναδικό smartphone με ήχο tinh-tuned από την Bang & Olufsen.

Πρόκειται για την πρώτη συσκευή της Motorola που υποστηρίζει το GrapheneOS, ενισχύοντας θεαματικά το απόρρητο και την ασφάλεια των χρηστών.

Η ανακοίνωση του Motorola Signature 27 επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των premium smartphones, ενσωματώνοντας κορυφαίο hardware και προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτοντας έναν σχεδιασμό που συνδυάζει αλουμίνιο αεροδιαστημικής ποιότητας με κεραμικά υλικά και γυαλί Corning Gorilla Glass Ceramic 3, η νέα συσκευή αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της και στην ελληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2027.

Ο εξοπλισμός της με τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις τόσο στο gaming όσο και στις εφαρμογές παραγωγικότητας, διατηρώντας παράλληλα τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα μέσω του συστήματος ψύξης ArcticMesh, το οποίο ενσωματώνει θερμικό gel με μικροσωματίδια διαμαντιού και έναν θερμικό θάλαμο 40% μεγαλύτερο συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά.

Η οθόνη του νέου smartphone αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα τεχνικά του χαρακτηριστικά, βασιζόμενη στη νέα τεχνολογία Extreme AMOLED Duo. Αξιοποιώντας την καινοτομία Tandem Technology, η οποία πρακτικά συνδυάζει δύο στρώματα εκπομπής φωτός, η οθόνη επιτυγχάνει μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει τα 12.000 nits, επιτρέποντας την απρόσκοπτη θέαση περιεχομένου κάτω από το άμεσο ηλιακό φως. Το πάνελ υποστηρίζει ανάλυση 1.5K Super HD και τεχνολογία Dolby Vision, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει έως και 34% μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τις παραδοσιακές οθόνες AMOLED. Η βαθμονόμηση Pantone Validated εξασφαλίζει απόλυτη χρωματική ακρίβεια, κάτι που κρίνεται απαραίτητο για όσους επεξεργάζονται φωτογραφίες ή βίντεο απευθείας από το κινητό τους.

Στον τομέα της φωτογραφίας, το σύστημα καμερών του Signature 27 φέρει τη διάκριση DXOMARK Gold Label, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες του στην αποτύπωση υψηλής ποιότητας εικόνων. Ο κύριος αισθητήρας 50MP Sony LYTIA L910 συνεργάζεται με την τεχνολογία LOFIC για την παραγωγή φωτεινών βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ υποστηρίζεται από το hardware οπτικής σταθεροποίησης OIS 3,5 μοιρών. Ο περισκοπικός τηλεφακός των 200MP αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατηγορία, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιήσουν το 100x Super Zoom Pro που λειτουργεί με την υποστήριξη αλγορίθμων AI για τη διατήρηση της οξύτητας και του φυσικού χρώματος σε μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα, ενσωματώνεται ο πρώτος αποκλειστικός αισθητήρας δράσης EVS σε smartphone, ο οποίος εξειδικεύεται στη φωτογράφιση θεμάτων που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, μειώνοντας δραστικά το θόλωμα στην τελική λήψη. Το σύστημα ολοκληρώνεται με μια υπερευρυγώνια κάμερα 50MP και μια μπροστινή κάμερα 50MP που υποστηρίζει εγγραφή βίντεο ανάλυσης 4K.

Ο ήχος έχει δεχθεί εξίσου σημαντική αναβάθμιση, με την εταιρεία να εγκαινιάζει μια νέα πολυετή συνεργασία με την Bang & Olufsen. Το hardware των ηχείων έχει σχεδιαστεί από την αρχή ώστε να προσφέρει βαθιά μπάσα και καθαρές φωνές, αποτελώντας το μοναδικό smartphone στην τρέχουσα αγορά που φέρει την υπογραφή του φημισμένου οίκου ήχου. Για να τροφοδοτήσει όλο αυτό το απαιτητικό hardware, η κατασκευάστρια εξόπλισε τη συσκευή με μπαταρία 7.000mAh, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση χωρητικότητας κατά 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Ο κύκλος φόρτισης ολοκληρώνεται ταχύτατα χάρη στην υποστήριξη 90W TurboPower, η οποία παρέχει αυτονομία για μια ολόκληρη ημέρα μέσα σε μόλις 12 λεπτά σύνδεσης στην πρίζα, ενώ προσφέρεται και ασύρματη φόρτιση στα 50W.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενσωμάτωση του Gemini Intelligence της Google και στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης του οικοσυστήματος Motorola Qira. Το εργαλείο Rambler μπορεί να μετατρέπει τον φυσικό προφορικό λόγο σε σωστά συνταγμένα κείμενα, αφαιρώντας περιττές λέξεις και οργανώνοντας τις ιδέες σε καθαρές παραγράφους, ενώ η λειτουργία Sign-to-Text έχει τη δυνατότητα να μεταφράζει την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL) σε πραγματικό χρόνο μέσω της μπροστινής κάμερας. Ο τομέας της ασφάλειας λαμβάνει μια τεράστια ώθηση, καθώς πρόκειται για την πρώτη συσκευή της εταιρείας που υποστηρίζει πλήρως το GrapheneOS, ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στο απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, σε συνδυασμό με τεχνολογίες υλικού όπως το ARM Memory Tagging Extension.