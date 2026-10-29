moto G37 Power Review: Η προσιτή entry-level πρόταση για όσους θέλουν αυτονομία

Η κατηγορία των προσιτών smartphones χαρακτηρίζεται διαχρονικά από μια λεπτή γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στην τιμή και στις αναπόφευκτες παραχωρήσεις που καλείται να κάνει κάθε κατασκευαστής και μέχρι πρόσφατα βλέπαμε έναν σκληρό ανταγωνισμό για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα στη χαμηλότερη τιμή. Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες γινόμαστε μάρτυρες μιας ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης με τις μεγάλες αυξήσεις τιμών σε κρίσιμα εξαρτήματα (π.χ. επεξεργαστές και μνήμες), γεγονός που έχει συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τιμές σχεδόν όλων των ηλεκτρονικών συσκευών. Ειδικά στην περίπτωση των smartphones, οι κατασκευαστές όχι μόνο έχουν αυξήσει τις τιμές, αλλά παράλληλα μειώνουν την ποσότητα της μνήμης RAM και του αποθηκευτικού χώρου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγουν και παλαιότερούς επεξεργαστές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Motorola επιλέγει με το moto g37 Power να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο δρόμο, αυτόν που συνδυάζει πρακτικότητα και μεγάλη αυτονομία. Δοκιμάζοντας την έκδοση με 4GB μνήμη RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο για τις ανάγκες αυτού του review, ήμουν εξαρχής προετοιμασμένος για κάποιες συνειδητές εκπτώσεις στην ανάλυση της οθόνης, στην ταχύτητα του επεξεργαστή και τις επιδόσεις της κάμερας, αλλά ταυτόχρονα περίμενα μια πραγματικά μεγάλη αυτονομία λόγω της μπαταρίας χωρητικότητας 7000mAh.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη επαφή με το moto g37 Power είναι ανέλπιστα θετική. Η Motorola πέτυχε ένα εξαιρετικό ζύγισμα των εσωτερικών εξαρτημάτων (215gr), κατανέμοντας ομοιόμορφα τη μεγάλη μπαταρία κατά μήκος του σώματος, ενώ η επιλογή μιας ματ, διακριτικά ανάγλυφης υφής στην πλάτη εξασφαλίζει εξαιρετικό κράτημα και αποτρέπει τα ενοχλητικά αποτυπώματα που συνήθως ταλαιπωρούν τις γυαλιστερές πλαστικές επιφάνειες. Οι ελαφρώς καμπυλωτές γωνίες του πλαισίου βοηθούν σημαντικά ώστε το smartphone να κάθεται φυσικά στην παλάμη (πάχος 8.8mm), ωστόσο, η χρήση με το ένα χέρι είναι λίγιο δύσκολη λόγω του συνολικού ύψους του (περίπου 163mm).

Η ποιότητα συναρμογής αποπνέει εμπιστοσύνη που σπάνια συναντάται σε αυτή την κατηγορία τιμής, ενισχυμένη από την πιστοποίηση ανθεκτικότητας MIL-STD-810H απέναντι σε πτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και από την προστασία IP64 που εγγυάται στεγανότητα απέναντι στη σκόνη και στα τυχαία πιτσιλίσματα νερού. Στα πλευρικά κουμπιά η ανάδραση είναι σαφής και ευδιάκριτη, με τον ενσωματωμένο στο πλήκτρο ενεργοποίησης αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων να ανταποκρίνεται ταχύτατα και με υψηλή ακρίβεια ακόμη και με υγρά δάχτυλα. Παράλληλα, η διατήρηση της κλασικής θύρας ακουστικών 3,5 mm στο κάτω μέρος και η αυτόνομη υποδοχή για κάρτα μνήμης microSDXC παράλληλα με τη dualSIM αποτελούν δύο λειτουργικά στοιχεία που οι πραγματικοί χρήστες της κατηγορίας θα εκτιμήσουν απεριόριστα.

Οθόνη

Το μπροστινό τμήμα κυριαρχείται από ένα IPS LCD πάνελ 6,67 ιντσών, προστατευμένο από το επικάλυψη Gorilla Glass 7i. Ο ρυθμός ανανέωσης των 120Hz προσφέρει μια εξαιρετικά ομαλή κύλιση στα μενού, στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, μεταμορφώνοντας την αλληλεπίδραση με το σύστημα σε μια ευχάριστη διαδικασία που δεν προδίδει την οικονομική ταυτότητα του moto g37 Power. Επιπλέον, η μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 1050 nits σε συνθήκες έντονου φωτισμού επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάγνωση μηνυμάτων και χαρτών κάτω από το άμεσο ηλιακό φως, υπερβαίνοντας τα συνήθη δεδομένα των πάνελ υγρών κρυστάλλων. Από την άλλη πλευρά, ο μεγάλος συμβιβασμός εντοπίζεται στην ανάλυση, η οποία περιορίζεται στα 720 x 1604 pixels (HD+).

Κατά την καθημερινή περιήγηση και την αναπαραγωγή βίντεο, το μάτι συνηθίζει εύκολα και τα ζωντανά χρώματα σε συνδυασμό με τις ικανοποιητικές γωνίες θέασης μετριάζουν τις εντυπώσεις, όμως σε μικρά κείμενα γραμματοσειρών ή σε λεπτομερή γραφικά διακρίνεται φυσιολογικά μια έλλειψη οξύτητας. Πρόκειται αναμφίβολα για μια συνειδητή απόφαση της Motorola, καθώς η χαμηλότερη ανάλυση μειώνει δραστικά το υπολογιστικό φορτίο του επεξεργαστή γραφικών και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας, εξυπηρετώντας τον βασικό στόχο της μεγάλης αυτονομίας.

Hardware - Απόδοση

Στο εσωτερικό της συσκευής συναντάμε το οκταπύρηνο chipset MediaTek Dimensity 6300, κατασκευασμένο στα 6nm, το οποίο συμπεριλαμβάνει επεξεργαστή γραφικών Mali-G57 MC2. Στην πράξη, ο επεξεργαστής αποδεικνύεται απόλυτα επαρκής για τη διαχείριση των βασικών καθημερινών αναγκών, όπως είναι η αποστολή email, η πλοήγηση μέσω GPS, η αναπαραγωγή multimedia και η εκτέλεση δημοφιλών εφαρμογών μηνυμάτων. Το moto g37 Power λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς να παρατηρούνται δυσάρεστες θερμικές εξάρσεις στην πλάτη ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση, γεγονός που πιστοποιεί την αποδοτική ενεργειακή αρχιτεκτονική του επεξεργαστή της MediaTek.

Το στοιχείο ωστόσο που απαιτεί ρεαλιστικές προσδοκίες από τον χρήστη είναι ο συνδυασμός των 4GB φυσικής μνήμης RAM, καθώς στη σύγχρονη εποχή των απαιτητικών εφαρμογών θέτει συγκεκριμένα όρια στο multitasking. Αν και η λειτουργία εικονικής επέκτασης RAM Boost μέσω του αποθηκευτικού χώρου UFS 2.2 βοηθά στο να παραμένουν ανοιχτές ορισμένες διεργασίες στο παρασκήνιο, η εναλλαγή ανάμεσα σε περισσότερες από τρεις ή τέσσερις βαριές εφαρμογές συχνά οδηγεί σε επαναφόρτωση του περιεχομένου τους.

Για χρήστες που αρκούνται σε διαδοχική και γραμμική χρήση εφαρμογών η απόκριση παραμένει απόλυτα ικανοποιητική, αλλά όσοι αναζητούν έναν ρυθμό εργασίας με άμεση εναλλαγή δεκάδων καρτελών περιήγησης ή «απαιτητικό» για τα δεδομένα της κατηγορίας (μη περιμένετε Genshin Impact και Fortnite…) mobile gaming θα αντιληφθούν άμεσα πως το σύστημα είναι ρυθμισμένο για σταθερότητα και οικονομία πόρων, όχι για υψηλές επιδόσεις.

Στον τομέα των multimedia, η Motorola εξοπλίζει τη συσκευή με στερεοφωνικά ηχεία που υποστηρίζουν την τεχνολογία Dolby Atmos, προσφέροντας μια απρόσμενα γεμάτη και ισορροπημένη ακουστική εμπειρία για τα δεδομένα της κατηγορίας. Η ένταση φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα χωρίς να παραμορφώνει αισθητά στις υψηλές συχνότητες, καθιστώντας την παρακολούθηση βίντεο, την ακρόαση podcast και τις τηλεφωνικές κλήσεις σε ανοιχτή ακρόαση εξαιρετικά άνετες ακόμη και σε χώρους με έντονο περιβαλλοντικό θόρυβο. Η πιστοποίηση Hi-Res Audio εξασφαλίζει εξαιρετική πιστότητα κατά τη σύνδεση ενσύρματων ακουστικών μέσω της θύρας 3,5 mm.

Η ασύρματη συνδεσιμότητα αποδεικνύεται υποδειγματική και πλήρης σε κάθε επίπεδο, με το Bluetooth 5.4 να παρέχει σταθερή ζεύξη και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με περιφερειακές συσκευές, ενώ το dual-band Wi-Fi διατηρεί ισχυρό σήμα ακόμη και σε απόσταση από το router. Η παρουσία του NFC επιτρέπει τις ανέπαφες πληρωμές μέσω ψηφιακών πορτοφολιών με απόλυτη αξιοπιστία και ταχύτητα, ενώ η ενσωμάτωση κεραίας ραδιοφώνου FM προσφέρει μια επιπλέον λύση χωρίς την ανάγκη κατανάλωσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα του moto g37 Power είναι ξεκάθαρα η μπαταρία χωρητικότητας 7000 mAh. Σε συνδυασμό με την ενεργειακά αποδοτική κατασκευή του Dimensity 6300 και την εγκρατή κατανάλωση της οθόνης ανάλυσης HD+, το smartphone βγάζει με άνεση δύο ολόκληρες ημέρες έντονης χρήσης, ενώ για χρήστες με πιο μετριοπαθείς συνήθειες (π.χ. ηλικιωμένοι) που περιορίζονται σε κλήσεις, μηνύματα και περιστασιακή περιήγηση, η επίτευξη τριών ή και τεσσάρων ημερών χωρίς φόρτιση αποτελεί ένα άκρως ρεαλιστικό σενάριο.

Να σημειωθεί, όμως, ότι το moto g37 Power δεν υποστηρίζει κάποιο ιδιαίτερα γρήγορο πρότυπο φόρτισης, καθώς σε ισχύ 30W χρειάζεται σχεδόν 2 ώρες για να φορτίσει πλήρως. Στα θετικά, πάντως, προσμετράμε και το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν powerbank για ενσύρματη φόρτιση άλλων συσκευών με ισχύ 6W.

Λογισμικό

Ένα ακόμη πλεονέκτημα που διαφοροποιεί το moto g37 Power από τον ανταγωνισμό της κατηγορίας του είναι η προσέγγιση της εταιρείας στο λογισμικό, το οποίο βασίζεται στο Android 16 μέσα από το περιβάλλον Hello UI. Η εμπειρία χρήσης διακρίνεται από καθαρότητα, απλότητα και ελάχιστες προεγκατεστημένες εφαρμογές. Η αίσθηση του σχεδόν εργοστασιακού Android ενισχύει την ταχύτητα απόκρισης του συστήματος, επιτρέποντας στους διαθέσιμους πόρους να αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς άσκοπες επιβαρύνσεις.

Παράλληλα, οι γνωστές και αγαπημένες χειρονομίες της Motorola παραμένουν παρούσες και λειτουργούν υποδειγματικά, προσφέροντας τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί ο φακός με δύο κοφτές κινήσεις του χεριού ή να ανοίξει άμεσα η κάμερα με μια απλή περιστροφή του καρπού. Οι επιλογές παραμετροποίησης του Hello UI είναι ουσιαστικές χωρίς να γίνονται κουραστικές, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη γραμματοσειρά, τα χρώματα των εικονιδίων και τα widget σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Να αναφέρουμε, όμως, ότι η Motorola εγγυάται την υποστήριξη μόλις μίας μεγάλης αναβάθμισης του Android OS (θα πάρει την έκδοση Android 17), ενώ θα διανέμει patches ασφαλείας κάθε 2 μήνες για 3 χρόνια.

Κάμερες

Στον τομέα της φωτογραφίας, η Motorola παίρνει μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη απόφαση ουσίας, αφαιρώντας τους περιττούς βοηθητικούς αισθητήρες των 2 megapixel για μακροφωτογράφιση ή βάθος πεδίου, οι οποίοι συνήθως εξυπηρετούσαν μόνο λόγους εντυπωσιασμού στα φυλλάδια προδιαγραφών. Το moto g37 Power διαθέτει έναν μοναδικό αλλά ουσιαστικό κύριο αισθητήρα 50MP με διάφραγμα f/1.8 και αυτόματη εστίαση φάσης (PDAF), αναλαμβάνοντας ολόκληρο το φορτίο της απεικόνισης.

Σε συνθήκες καλού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι λήψεις που παράγει η κύρια κάμερα χαρακτηρίζονται από ευχάριστη χρωματική απόδοση, καλό δυναμικό εύρος και ισορροπημένη αντίθεση, χωρίς να παρατηρείται υπερβολικός τεχνητός κορεσμός. Η αυτόματη εστίαση κλειδώνει γρήγορα στα θέματα, επιτρέποντας την καταγραφή καθαρών λήψεων με πλούσια λεπτομέρεια στο κέντρο του κάδρου. Όταν το φως αρχίζει να λιγοστεύει, το ειδικό νυχτερινό πρόγραμμα επεξεργασίας επεμβαίνει για να συγκρατήσει τον ψηφιακό θόρυβο και να αναδείξει τις σκιές, αν και σε πολύ σκοτεινά περιβάλλοντα η έλλειψη οπτικής σταθεροποίησης εικόνας (OIS) απαιτεί εξαιρετικά σταθερό χέρι για να αποφευχθεί το θόλωμα, ενώ ο θόρυβος είναι εμφανής.

Στην πρόσοψη, η selfie κάμερα των 8MP με διάφραγμα f/2.0 κάνει τη δουλειά της για βιντεοκλήσεις και βασικές αναρτήσεις στα social media, διατηρώντας φυσικούς τους τόνους του δέρματος υπό κανονικό φωτισμό. Σε ό,τι αφορά το video, η δυνατότητα καταγραφής φτάνει έως και την ανάλυση 1440p στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο τόσο από την πίσω όσο και από την μπροστινή κάμερα, προσφέροντας μια σχετική καθαρότητα για καθημερινά βίντεο, αν και η ηλεκτρονική σταθεροποίηση αποδίδει καλύτερα όταν η ανάλυση ρυθμιστεί στα 1080p με ήπιες κινήσεις του χειριστή.

Κοινώς, μη περιμένετε θαύματα σε θέματα κάμερας, αλλά για μια κλήση στο Viber, τυπικές selfies και γρήγορα videos, είναι μια χαρά.

Photo Gallery

Συμπέρασμα

Το moto g37 Power δεν προσποιείται ότι είναι μια συσκευή για όλους, αλλά απευθύνεται σε ένα αρκετά ευρύ κοινό που δεν θέλει να ξοδέψει πολλά χρήματα, δεν ενδιαφέρεται για απαιτητικά mobile games και δεν σκοπεύει να πραγματοποιεί επαγγελματικές λήψεις με την κάμερα του smartphone του. Αν αναζητάτε ένα smartphone με όμορφο design, στιβαρή κατασκευή και πραγματικά μεγάλη αυτονομία στό όριο των €200, τότε το moto g37 Power αποτελεί μια τιμιότατη επιλογή.