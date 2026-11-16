Motorola Black Friday 2026: Έκπτωση έως 300€ στα Edge 70 Pro & Fusion στην Ελλάδα

Σύνοψη

Motorola edge 70 pro: Πτώση τιμής από 899,90€ στα 599,90€, ενσωματώνοντας μπαταρία 6500mAh, φόρτιση 90W και τετραπλή κάμερα 50MP.

Πτώση τιμής από 899,90€ στα 599,90€, ενσωματώνοντας μπαταρία 6500mAh, φόρτιση 90W και τετραπλή κάμερα 50MP. Motorola edge 70 fusion: Διαθέσιμο στα 399,90€ από 599,90€, με μπαταρία 7000mAh, φόρτιση 68W και οθόνη 144Hz.

Διαθέσιμο στα 399,90€ από 599,90€, με μπαταρία 7000mAh, φόρτιση 68W και οθόνη 144Hz. Ανθεκτικότητα: Και τα δύο μοντέλα φέρουν στρατιωτικές προδιαγραφές (MIL-STD-810H) και προστασία IP68/IP69 από νερό και σκόνη.

Και τα δύο μοντέλα φέρουν στρατιωτικές προδιαγραφές (MIL-STD-810H) και προστασία IP68/IP69 από νερό και σκόνη. Σχεδιασμός: Quad-curved σχεδιασμός με αποκλειστικά φινιρίσματα και χρώματα επικυρωμένα από την Pantone.

Η περίοδος της Black Friday αποτελεί το ιδανικό χρονικό σημείο για την απόκτηση συσκευών υψηλών προδιαγραφών με σημαντικά μειωμένο κόστος, και η Motorola συμμετέχει ενεργά με δύο εξαιρετικά δυνατές προτάσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντικές μειώσεις τιμών για τα μοντέλα motorola edge 70 pro και motorola edge 70 fusion, καθιστώντας τις συγκεκριμένες συσκευές ιδιαίτερα ελκυστικές για το ελληνικό καταναλωτικό κοινό που αναζητά κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει υπερβολικά ποσά. Οι προσφορές αυτές εστιάζουν σε δύο συσκευές που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, τεράστιες χωρητικότητες μπαταριών και κορυφαία συστήματα απεικόνισης, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ανθεκτικότητας.

motorola edge 70 pro: Έμφαση στη φωτογραφία και την αυτονομία

Το motorola edge 70 pro απευθύνεται στους χρήστες που απαιτούν επαγγελματικού επιπέδου φωτογραφικές δυνατότητες και κορυφαίες επιδόσεις. Η συσκευή εξοπλίζεται με ένα εντυπωσιακό σύστημα τεσσάρων καμερών, με τον κύριο αισθητήρα να φτάνει τα 50MP. Το σύστημα αυτό πλαισιώνεται από έναν προηγμένο περισκοπικό τηλεφακό, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα για έως και 50x Super Zoom Pro, επιτρέποντας την καταγραφή εικόνων με εντυπωσιακή λεπτομέρεια ακόμη και από μεγάλες αποστάσεις.

Πέραν των φωτογραφικών δυνατοτήτων, το edge 70 pro διακρίνεται για την ενεργειακή του διαχείριση. Ενσωματώνει μια μπαταρία τεχνολογίας silicon-carbon με χωρητικότητα 6500mAh, η οποία υπόσχεται εκτεταμένη αυτονομία. Η αναπλήρωση της ενέργειας επιτυγχάνεται ταχύτατα μέσω της τεχνολογίας 90W TurboPower, ενώ υποστηρίζεται και ασύρματη φόρτιση στα 15W, καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες τροφοδοσίας.

Στον τομέα του σχεδιασμού, το smartphone υιοθετεί μια quad-curved οθόνη που συμβάλλει στη διατήρηση του χαμηλού βάρους, καθιστώντας το, το πιο λεπτό και ελαφρύ smartphone στην κατηγορία του, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία. Η αισθητική ολοκληρώνεται με τη χρήση χρωμάτων που φέρουν την επίσημη επικύρωση της Pantone, προσφέροντας μοναδικά φινιρίσματα και διχρωμίες. Παρά τον κομψό του χαρακτήρα, το edge 70 pro δεν υστερεί σε αντοχή, καθώς διαθέτει προστασία οθόνης Gorilla Glass 7i, πιστοποιήσεις αδιαβροχοποίησης IP68 και IP69, καθώς και το αυστηρό στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810H. Κατά τη διάρκεια της Black Friday, η τιμή του διαμορφώνεται στα 599,90€, σημειώνοντας πτώση από τα αρχικά 899,90€.

motorola edge 70 fusion: Απόλυτη ισορροπία με μπαταρία 7000mAh

Από την άλλη πλευρά, το motorola edge 70 fusion προτάσσει μια εξαιρετικά ισορροπημένη εμπειρία χρήσης, συνδυάζοντας κορυφαία οθόνη και ασύγκριτη χωρητικότητα μπαταρίας. Η κύρια κάμερα της συσκευής βασίζεται στον προηγμένο αισθητήρα Sony LYTIA 710 των 50MP, ο οποίος υποστηρίζεται από οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) για την παραγωγή ευκρινών φωτογραφιών και την ομαλή καταγραφή βίντεο ανάλυσης 4K.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του fusion είναι αναμφίβολα η τεράστια μπαταρία των 7000mAh, η οποία εξασφαλίζει ότι η συσκευή μπορεί να ανταπεξέλθει με άνεση ακόμη και στα πιο απαιτητικά σενάρια χρήσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω της τεχνολογίας 68W TurboPower, επιτρέποντας τη γρήγορη αναπλήρωση της μεγάλης αυτής μπαταρίας.

Η οπτική εμπειρία απογειώνεται μέσω της οθόνης Extreme AMOLED των 6,78 ιντσών, η οποία προσφέρει ανάλυση 1.5K. Ο ρυθμός ανανέωσης αγγίζει τα 144Hz για απόλυτα ομαλή κύλιση και πλοήγηση, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα εντυπωσιακά 5200 nits, διασφαλίζοντας άριστη αναγνωσιμότητα ακόμη και κάτω από το έντονο φως του ήλιου. Όπως και το pro μοντέλο, το edge 70 fusion διατηρεί τον quad-curved σχεδιασμό, τις πιστοποιημένες αποχρώσεις της Pantone και την πλήρη θωράκιση μέσω των προτύπων IP68/IP69 και MIL-STD-810H. Η ειδική τιμή της συσκευής για τη Black Friday διαμορφώνεται στα 399,90€, μειωμένη από τα 599,90€.