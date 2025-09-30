Η OpenAI ετοιμάζει εφαρμογή τύπου TikTok αποκλειστικά για AI βίντεο

Η OpenAI βρίσκεται ένα βήμα πριν την παρουσίαση μιας νέας αυτόνομης εφαρμογής που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αλληλεπιδρά με το AI-generated video. Η εφαρμογή, που βασίζεται στο νέο μοντέλο Sora 2, θυμίζει σε εμφάνιση και λειτουργία το TikTok, μόνο που όλο το περιεχόμενο που προβάλλεται δημιουργείται αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη.

Η εφαρμογή διαθέτει κάθετα βίντεο με πλοήγηση μέσω scroll, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ένα feed τύπου For You, το οποίο αξιοποιεί αλγόριθμο συστάσεων για να προσαρμόζει το περιεχόμενο στις προτιμήσεις του χρήστη. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης υπάρχει μπάρα εργαλείων που επιτρέπει στο κοινό να σχολιάσει, να κάνει like ή ακόμη και να «remixάρει» τα βίντεο.



Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν βιντεοκλίπ διάρκειας έως και δέκα δευτερολέπτων με το Sora 2, χωρίς δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφιών ή βίντεο από την κάμερα ή άλλες εφαρμογές. Η λογική είναι ότι όλο το περιεχόμενο θα έχει ως αφετηρία το ίδιο το μοντέλο.

Μια πρωτοποριακή λειτουργία που εισάγει η εφαρμογή είναι η επαλήθευση ταυτότητας. Όσοι χρήστες επιλέξουν να επιβεβαιώσουν την ομοιότητά τους, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εικόνα τους στα AI-generated βίντεο. Ακόμη, θα δίνεται η δυνατότητα σε άλλους να τους «ταγκάρουν» και να αξιοποιούν την ομοιότητά τους σε κλιπ. Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορεί να δημιουργήσει ένα βίντεο όπου εμφανίζεται να κάνει βόλτα σε λούνα παρκ με έναν φίλο του.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η ομοιότητα ενός χρήστη, εκείνος θα ειδοποιείται, ακόμη και αν το βίντεο παραμείνει σε μορφή draft και δεν ανέβει ποτέ δημόσια. Πρόκειται για μια λειτουργία που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία και στις ανησυχίες γύρω από την ιδιωτικότητα.

Η OpenAI έχει ήδη δοκιμάσει την εφαρμογή εσωτερικά, με τα πρώτα σχόλια των εργαζομένων να είναι ενθουσιώδη. Η χρήση του εργαλείου υπήρξε τόσο έντονη, που κάποιοι διευθυντές αστειεύτηκαν ότι ίσως εξελιχθεί σε παράγοντα μείωσης της παραγωγικότητας. Επισήμως, η εταιρεία δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο.

Η στρατηγική πίσω από την κίνηση αυτή φαίνεται να είναι παρόμοια με εκείνη που ακολούθησε η OpenAI με το ChatGPT: να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό μια εφαρμογή που κάνει απτό και άμεσο τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Εσωτερικές πηγές αναφέρουν επίσης ότι η αβεβαιότητα γύρω από την παρουσία του TikTok στις ΗΠΑ –με τον πρώην πρόεδρο Donald Trump να επανέρχεται διαρκώς στο ζήτημα της πώλησης της αμερικανικής του δραστηριότητας– δημιουργεί ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την OpenAI.

Το πρώτο Sora παρουσιάστηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και αρχικά ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω web. Σύντομα ενσωματώθηκε στο ChatGPT app, αποτελώντας ένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα δημιουργίας βίντεο με AI. Ωστόσο, η ίδια η OpenAI είχε παραδεχθεί τότε ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες, ειδικά στην απόδοση σκηνών δράσης και στην αληθοφανή απεικόνιση φυσικών φαινομένων.

Το Sora 2 υπόσχεται να ξεπεράσει αρκετούς από αυτούς τους περιορισμούς, δίνοντας παράλληλα τη βάση για τη νέα εφαρμογή που στοχεύει στο ευρύ κοινό.

Η νέα κίνηση της OpenAI εντάσσεται σε μια κούρσα τεχνολογικών κολοσσών γύρω από το AI video. Την προηγούμενη εβδομάδα η Meta παρουσίασε στο Meta AI app ένα νέο feed με την ονομασία Vibes, αφιερωμένο αποκλειστικά στη δημιουργία και διαμοιρασμό σύντομων AI-generated βίντεο. Παράλληλα, η Google ανακοίνωσε ότι το μοντέλο Veo 3 θα ενσωματωθεί στο YouTube, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες δυνατότητες.

Από την άλλη πλευρά, το TikTok επιλέγει πιο προσεκτική στάση. Η εταιρεία έχει τροποποιήσει πρόσφατα τους κανόνες της για τα AI βίντεο, απαγορεύοντας πλέον όσα θεωρούνται παραπλανητικά για ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος ή όσα μπορεί να βλάψουν άτομα.

Η OpenAI, πάντως, δέχεται και σε αυτήν την περίπτωση έντονη κριτική. Σύμφωνα με πηγές, η εφαρμογή Sora 2 συχνά απορρίπτει αιτήματα δημιουργίας βίντεο λόγω φίλτρων για πνευματικά δικαιώματα ή άλλους λόγους. Αυτό συνδέεται με τις ανοιχτές δικαστικές διαμάχες της εταιρείας, όπως η γνωστή υπόθεση με τους New York Times, οι οποίοι κατηγορούν την OpenAI ότι εκπαίδευσε τα μοντέλα της σε προστατευμένο υλικό.

Πέρα από τα νομικά ζητήματα, υπάρχουν και ανησυχίες για την ασφάλεια των ανηλίκων. Η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα νέα γονικά φίλτρα στο ChatGPT, ενώ εξετάζει τη δημιουργία εργαλείων πρόβλεψης ηλικίας, ώστε χρήστες κάτω των 18 ετών να οδηγούνται αυτόματα σε πιο περιορισμένες εκδόσεις της υπηρεσίας. Δεν είναι ακόμη σαφές αν και πώς θα ενσωματωθούν παρόμοιοι περιορισμοί στο Sora 2 app.

Η επικείμενη κυκλοφορία της νέας εφαρμογής δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα στην τεχνολογική εξέλιξη, αλλά ενδεχομένως το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το AI video. Όπως το ChatGPT έκανε ευρέως αντιληπτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στο κείμενο, έτσι και το Sora 2 φαίνεται ότι φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την ψυχαγωγία μικρής διάρκειας.

