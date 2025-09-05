Η OpenAI ετοιμάζει το «αντίπαλο δέος» του LinkedIn με νέα πλατφόρμα προσλήψεων

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι προχωρά στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας προσλήψεων με τεχνητή νοημοσύνη, βάζοντας στο στόχαστρο τον χώρο που μέχρι σήμερα κυριαρχεί το LinkedIn. Η υπηρεσία θα ονομάζεται OpenAI Jobs Platform και, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, αναμένεται να είναι διαθέσιμη ως τα μέσα του 2026.

Η ανακοίνωση έγινε από τη Fidji Simo, CEO των εφαρμογών της OpenAI, μέσα από ανάρτηση σε εταιρικό blog. Όπως τόνισε, στόχος είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία «ιδανικών ταιριασμάτων» ανάμεσα σε εργοδότες και υποψηφίους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στις τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κορυφαία ταλέντα με γνώσεις AI.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική επέκτασης της OpenAI πέρα από τον βασικό πυλώνα του ChatGPT. Σε πρόσφατη συνάντηση με δημοσιογράφους, ο Sam Altman, επικεφαλής της εταιρείας, επιβεβαίωσε ότι η Simo θα αναλάβει να ηγηθεί και άλλων νέων προϊόντων. Ανάμεσα σε αυτά συζητούνται μια διαδικτυακή μηχανή περιήγησης, αλλά και μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας ότι η OpenAI δεν σκοπεύει να περιοριστεί σε έναν μόνο τομέα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η νέα πλατφόρμα ενδέχεται να φέρει την OpenAI σε απευθείας ανταγωνισμό με το LinkedIn, το οποίο ανήκει στη Microsoft – τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της OpenAI. Αξίζει να σημειωθεί πως το LinkedIn ιδρύθηκε από τον Reid Hoffman, ο οποίος υπήρξε και από τους πρώτους επενδυτές της OpenAI. Η κίνηση αυτή μοιάζει με μια παράξενη ισορροπία συμφερόντων, που πιθανόν να αλλάξει τη δυναμική στην αγορά εύρεσης εργασίας.

Το LinkedIn δεν μένει αμέτοχο στις εξελίξεις. Τον τελευταίο χρόνο έχει ενσωματώσει δικές του λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένες να βελτιώσουν τη διαδικασία σύζευξης εργοδοτών και υποψηφίων. Ωστόσο, η είσοδος της OpenAI σε αυτόν τον χώρο, με το πλεονέκτημα της τεχνολογικής υπεροχής στο AI, αναμένεται να οξύνει τον ανταγωνισμό.

Παράλληλα με την πλατφόρμα, η OpenAI προχωρά και σε μια ακόμη πρωτοβουλία: την παροχή πιστοποιήσεων γνώσης AI μέσα από το πρόγραμμα OpenAI Academy, που ξεκίνησε το προηγούμενο έτος. Οι πρώτες δοκιμές των OpenAI Certifications αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του 2025. Στόχος της εταιρείας είναι να δώσει σε εργαζόμενους τη δυνατότητα να αποδεικνύουν το επίπεδο «AI fluency» τους, κάτι που μπορεί να τους ανοίξει νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον της εργασίας με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη προκαλέσει ανησυχίες. Ο Dario Amodei, CEO της Anthropic, έχει εκτιμήσει ότι ως το 2030 μπορεί να χαθούν έως και οι μισές θέσεις εργασίας γραφείου σε αρχικό επίπεδο. Η ίδια η Simo αναγνώρισε στο κείμενό της ότι η OpenAI δεν μπορεί να αποτρέψει την ανατροπή που φέρνει η τεχνολογία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι μπορεί να συμβάλει προετοιμάζοντας τους εργαζόμενους και συνδέοντάς τους με επιχειρήσεις που χρειάζονται νέες δεξιότητες.

Η OpenAI συνεργάζεται ήδη με μεγάλους εργοδότες για το πρόγραμμα πιστοποιήσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Walmart, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη στον κόσμο. Ο στόχος είναι φιλόδοξος: ως το 2030, να έχουν λάβει πιστοποίηση 10 εκατομμύρια Αμερικανοί. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της εταιρείας με τον Λευκό Οίκο, που έχει αναλάβει δράσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και ειδικά της εξοικείωσης με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Ο Sam Altman και άλλοι κορυφαίοι παράγοντες της τεχνολογίας έχουν προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Donald Trump στον Λευκό Οίκο, με αντικείμενο ακριβώς τον ρόλο της AI στο μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Το μήνυμα είναι σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένας παράγοντας που θα διαμορφώσει τις αγορές εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

