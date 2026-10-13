Η OPPO παρουσιάζει παγκοσμίως το ColorOS 17 - Πρεμιέρα με τη σειρά Find X10

Σύνοψη

Το ColorOS 17 παρουσιάστηκε στις 13 Οκτωβρίου και ενσωματώνει το Living Flow Design για πιο φυσική αλληλεπίδραση.

Η νέα αρχιτεκτονική Unified Rendering μειώνει το φορτίο rendering έως και κατά 30% και τη χρήση μνήμης RAM για rendering έως και κατά 25%.

Το αναβαθμισμένο σύστημα OPPO AI περιλαμβάνει το νέο Agent Mode στο AI Mind Pilot, ικανό να αλληλεπιδρά με αρχεία και να εκτελεί σύνθετες εργασίες οργάνωσης.

Η ασφάλεια των χρηστών ενισχύεται μέσω του AI Call Guard, το οποίο εντοπίζει συνθετικές φωνές και AI face swaps κατά τη διάρκεια των κλήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Το λειτουργικό σύστημα θα κάνει το ντεμπούτο του στην επερχόμενη σειρά Find X10, ενώ η σταδιακή διάθεση σε άλλες συσκευές θα ξεκινήσει στις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η OPPO προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του ColorOS 17, της πλέον πρόσφατης γενιάς του δικού της λειτουργικού συστήματος για κινητές συσκευές, θέτοντας ως βασικό στόχο την προσφορά μιας αναβαθμισμένης εμπειρίας χρήσης η οποία διακρίνεται από την απόλυτη ομαλότητα και την ευρεία ενσωμάτωση έξυπνων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε πολλαπλά επίπεδα λειτουργίας.

Το ανανεωμένο λογισμικό της εταιρείας προγραμματίζεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ενσωματωμένο στην επερχόμενη σειρά smartphones Find X10, ενώ η διάθεσή του θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και σε επιπλέον συσκευές της OPPO, προσφέροντας τις νέες τεχνολογικές προσθήκες σε χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κεντρικό πυλώνα της νέας προσέγγισης αποτελεί το νέο Living Flow Design, το οποίο έρχεται να διαδεχθεί τις προηγούμενες τεχνολογίες κίνησης και στοχεύει στο να καταστήσει κάθε αλληλεπίδραση του χρήστη με τη συσκευή ακόμη πιο φυσική, συνεχόμενη και απολύτως άμεση. Το σχεδιαστικό αυτό πλαίσιο δομείται επάνω σε τρεις κεντρικές αρχές, ξεκινώντας από το Luminous Effect το οποίο εισάγει περισσότερο απαλές και διαφανείς οπτικές αποδόσεις που δημιουργούν μια εκλεπτυσμένη αίσθηση βάθους και βοηθούν στην ιεράρχηση της πληροφορίας, την ώρα που ο διακριτικός φωτισμός καθοδηγεί φυσικά το βλέμμα του χρήστη και ανταποκρίνεται ταχύτατα στην αφή.

Ακολουθεί το Fluid Motion, ένας μηχανισμός που επιτρέπει στα διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος διεπαφής να κινούνται, να συγχωνεύονται και να μεταμορφώνονται με εξαιρετική ομαλότητα από τη μία κατάσταση στην άλλη, διατηρώντας αυτή την πολύτιμη οπτική συνέχεια σε ολόκληρο το σύστημα.

Τέλος, το Flexible Feedback φροντίζει να μεταφέρει την ίδια αίσθηση αμεσότητας και στο απτικό κομμάτι, καθώς τα κουμπιά, οι γραμμές εργαλείων και άλλα διαδραστικά στοιχεία της οθόνης συμπιέζονται, εκτείνονται και επανέρχονται στην αρχική τους μορφή ως άμεση απόκριση στις ενέργειες του χρήστη, προσφέροντας έτσι μια πολύ πιο φυσική και απτή εμπειρία κατά την καθημερινή πλοήγηση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη λειτουργία σε όλο το φάσμα του συστήματος, το ColorOS 17 φέρνει στο προσκήνιο την Unified Rendering Architecture, η οποία βασίζεται στον εκτενώς ανανεωμένο Luminous Rendering Engine. Μέσω της ενοποίησης διαφόρων διεργασιών απόδοσης οι οποίες στο παρελθόν λειτουργούσαν εντελώς ξεχωριστά, η νέα αυτή αρχιτεκτονική επιτρέπει την εμφάνιση πλουσιότερων οπτικών εφέ και πολύ πιο ομαλών μεταβάσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιττές διαδικασίες rendering για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας.

Στα βασικά σενάρια καθημερινής χρήσης, ο νέος σχεδιασμός καταφέρνει να μειώσει το φορτίο rendering έως και κατά 30%, ρίχνοντας παράλληλα τη χρήση της μνήμης RAM για rendering έως και κατά 25% συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά του λογισμικού, διατηρώντας σταθερά ομαλή τη λειτουργία της συσκευής ακόμη και κάτω από καταστάσεις ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασίας. Επιπλέον, η απόκριση του συστήματος ενισχύεται μέσω του αναβαθμισμένου Laminar Flow Engine, ενός έξυπνου μηχανισμού διαχείρισης πόρων που συντονίζει τις εργασίες του προσκηνίου και του παρασκηνίου ως ένα ενιαίο σύνολο, προσφέροντας βελτιωμένη σταθερότητα κατά την εκκίνηση εφαρμογών κατά 55% και φόρτωση των μικρογραφιών στη Συλλογή φωτογραφιών έως και 50% ταχύτερα κατά την πρώτη εκκίνηση.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως το λειτουργικό σύστημα διατηρεί πλέον περισσότερες από 25% επιπλέον εφαρμογές ενεργές στο παρασκήνιο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ τους, ενώ παράλληλα διατηρεί πάνω από το 90% της αρχικής του ομαλότητας σε δοκιμές που προσομοιώνουν έξι χρόνια εντατικής χρήσης, ακόμη και όταν ο αποθηκευτικός χώρος αγγίζει το 90% της συνολικής του χωρητικότητας.

Η ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης κατέχει κεντρικό ρόλο στο νέο οικοσύστημα, καθώς το ColorOS 17 επεκτείνει τις δυνατότητες του OPPO AI με ισχυρές λειτουργίες σε επίπεδο συστήματος. Το AI Mind Pilot αποκτά το νέο Agent Mode, το οποίο διαθέτει την ικανότητα να αλληλεπιδρά απευθείας με φωτογραφίες και αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή, να πραγματοποιεί αναζητήσεις σε πολλαπλές πηγές, να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και να συντονίζει τα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών. Το σύστημα μπορεί να εντοπίζει, να οργανώνει και να μετονομάζει διάσπαρτα αρχεία βασιζόμενο στο περιεχόμενο και την ημερομηνία τους, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για τη δημιουργία νέου περιεχομένου όπως ταξιδιωτικά προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα το ολοκαίνουργιο AI Photo Agent καθιστά την επεξεργασία των φωτογραφιών αισθητά πιο εύκολη και διαισθητική.

Μέσω της λειτουργίας Style Match, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν μια εικόνα αναφοράς ώστε το σύστημα να αναλύσει την παλέτα χρωμάτων και να εφαρμόσει το ίδιο ύφος στις δικές τους φωτογραφίες, ενώ μπορούν επίσης να περιγράψουν τις επιθυμητές αλλαγές χρησιμοποιώντας απλή φυσική γλώσσα. Το προσωπικό κέντρο διαχείρισης πληροφοριών, γνωστό ως AI Mind Space, αναβαθμίζεται σημαντικά επιτρέποντας στους χρήστες να αποθηκεύουν έγγραφα και βίντεο τα οποία η τεχνητή νοημοσύνη οργανώνει αυτόματα σε αναζητήσιμες συλλογές, ενώ η νέα λειτουργία AI Mind Suggest φροντίζει να προσφέρει προληπτικά χρήσιμες πληροφορίες, από την πρωινή ενημέρωση και τις υπενθυμίσεις ταξιδιών μέχρι την αυτόματη πρόταση μουσικής μόλις συνδεθούν τα ακουστικά.

Τέλος, το ColorOS 17 ενισχύει δραστικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, καθώς όλες οι διεργασίες επεξεργασίας AI πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο μέσα σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον το οποίο σχεδιάστηκε αυστηρά ώστε να αποτρέπει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της ίδιας της κατασκευάστριας εταιρείας. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων ενισχύεται μέσω νέων δυνατοτήτων κβαντικής ασφάλειας (post-quantum security), προσφέροντας έναν ισχυρό μηχανισμό διπλής κρυπτογράφησης απέναντι στις αναδυόμενες απειλές της σύγχρονης υπολογιστικής, ενώ το νέο Transparency Report παρέχει πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιήθηκαν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προληπτική προστασία των επικοινωνιών με την εισαγωγή του επαναστατικού AI Call Guard, το οποίο λειτουργεί τοπικά στην εκάστοτε συσκευή παρακολουθώντας τις τηλεφωνικές και βιντεο-κλήσεις σε πραγματικό χρόνο για ενδείξεις πιθανής απάτης, ειδοποιώντας άμεσα τον χρήστη όποτε εντοπίζονται συνθετικές φωνές ή απόπειρες AI face swaps.