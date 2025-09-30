Η Samsung «μαρτυρά» την άφιξη του foldable iPhone

Για χρόνια, η ιδέα ενός iPhone που διπλώνει ακουγόταν σαν μια φήμη που κυκλοφορούσε χωρίς ποτέ να επιβεβαιώνεται. Αυτήν τη φορά, όμως, η πληροφορία φαίνεται να αποκτά σοβαρή βάση και μάλιστα όχι από την ίδια την Apple, αλλά από τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της στις ΗΠΑ: τη Samsung.

Πριν λίγες ημέρες, ο πρόεδρος της Samsung Display, Lee Cheong, συναντήθηκε με δημοσιογράφους και αποκάλυψε ότι η εταιρεία του κατασκευάζει εύκαμπτα OLED panels για έναν «πελάτη από τη Βόρεια Αμερική». Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Apple, καθώς πρόκειται για τον μοναδικό κατασκευαστή στην περιοχή που θα μπορούσε να παραγγείλει σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Και αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς, αυτά τα panels προορίζονται για το πρώτο foldable iPhone, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με πληθώρα διαρροών, το νέο μοντέλο θα παρουσιαστεί παράλληλα με το iPhone 18. Η Apple σχεδιάζει να το τοποθετήσει στην κορυφή της γκάμας της, ακόμη και πάνω από το iPhone 18 Pro Max, αντί να το αντιμετωπίσει ως ξεχωριστή κατηγορία. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σχέδιο, το foldable iPhone θα λανσαριστεί ως το απόλυτο high-end μοντέλο για όσους θέλουν την πιο προηγμένη εμπειρία.

Αντίθετα, η στρατηγική της Samsung είναι διαφορετική. Η εταιρεία έχει ήδη καθιερώσει τη σειρά Galaxy Z Fold ως ξεχωριστό πυλώνα και μάλιστα σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το Galaxy Z Fold 8 αρκετούς μήνες πριν από την άφιξη του πρώτου foldable της Apple. Έτσι, διατηρεί το προβάδισμα στην αγορά, καθώς η σειρά Z Fold εξελίσσεται σταθερά ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ναυαρχίδες, όπως το Galaxy S26.

Οι πρώτες πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του foldable iPhone δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Διαρροές αναφέρουν ότι η Apple δύσκολα θα καταφέρει να φτάσει το επίπεδο του Galaxy Z Fold 7, ενός από τα πιο αξιόλογα smartphones των τελευταίων ετών. Η συσκευή της Samsung έχει κερδίσει διθυραμβικές κριτικές, χαρακτηριζόμενη «νικητής» στον χώρο των foldables, και φαίνεται ότι το πλεονέκτημά της θα διατηρηθεί και στο άμεσο μέλλον.

Δεν είναι παράξενο, λοιπόν, αν το πρώτο foldable της Apple εμφανιστεί πιο «συγκρατημένο» τεχνολογικά. Η Samsung διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας και έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλά από τα αρχικά τεχνικά εμπόδια.

Η Apple φημολογείται ότι καθυστέρησε σκόπιμα την είσοδό της στην αγορά των foldables. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να παρουσιάζει μια ώριμη και «τελειοποιημένη» τεχνολογία, αποφεύγοντας πειραματισμούς που μπορεί να βλάψουν την εικόνα της. Το μεγάλο της όνειρο ήταν να παρουσιάσει μια συσκευή με οθόνη που διπλώνει χωρίς να διακρίνεται η χαρακτηριστική γραμμή στο κέντρο.

Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες από την εφοδιαστική αλυσίδα δείχνουν ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη. Έτσι, η Apple φαίνεται να εγκαταλείπει προσωρινά την ιδέα της «αόρατης πτυχής» και να προχωρά με μια πιο συμβατική λύση, προκειμένου να μπει επιτέλους στην κούρσα των foldables.

Η δήλωση του Lee Cheong λειτούργησε σαν έμμεση επιβεβαίωση για ένα προϊόν που μέχρι πρότινος κινούνταν στη σφαίρα των φημών. Παρότι οι πληροφορίες για το 2026 είχαν ακουστεί ξανά από διάφορες πηγές, δεν έλειπαν οι σκεπτικιστές που θεωρούσαν πιθανή μια περαιτέρω αναβολή. Η αναφορά του προέδρου της Samsung Display βάζει ουσιαστικά τέλος σε αυτήν την αβεβαιότητα.

Αν όλα αυτά επαληθευτούν, το 2026 θα είναι η χρονιά που η Apple θα ρίξει στη μάχη το πρώτο της foldable. Μένει να φανεί αν οι καταναλωτές θα αγκαλιάσουν το νέο μοντέλο με τον ίδιο ενθουσιασμό που συνοδεύει συνήθως τις μεγάλες καινοτομίες της εταιρείας. Η αγορά των foldables παραμένει εξειδικευμένη αλλά αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, και η είσοδος της Apple είναι βέβαιο ότι θα τη φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

