Η Samsung στην κορυφή των παγκόσμιων πωλήσεων soundbar για 12η χρονιά

Σύνοψη

Η Samsung αναδείχθηκε ως το κορυφαίο brand στα soundbar παγκοσμίως για 12η συνεχή χρονιά, καλύπτοντας την περίοδο 2014-2025.

Σύμφωνα με την έρευνα της FutureSource για το 2025, η εταιρεία κατέγραψε το 21,5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών στην κατηγορία.

Παράλληλα, η εταιρεία εξασφάλισε το 19,7% του παγκόσμιου όγκου πωλήσεων στα soundbars για το ίδιο έτος.

Το νέο audio lineup του 2026 περιλαμβάνει τη ναυαρχίδα HW-Q990H, η οποία διαδέχεται άμεσα το μοντέλο HW-Q990F.

Η σειρά εμπλουτίζεται με το νέο all-in-one soundbar HW-QS90H.

Προστίθενται στο χαρτοφυλάκιο τα Wi-Fi ηχεία Music Studio 7 και Music Studio 5, τα οποία φέρουν τον σχεδιασμό των αδελφών Bouroullec.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε επίσημα τη διατήρηση της απόλυτης ηγετικής της θέσης στον κλάδο των οπτικοακουστικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επιβεβαίωσε την κατάταξή της ως το κορυφαίο brand στα soundbar παγκοσμίως για 12η συνεχόμενη χρονιά, εδραιώνοντας την πρωτιά της για το διάστημα μεταξύ 2014 και 2025. Η επίδοση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Samsung στην παροχή ολοκληρωμένων και premium εμπειριών οικιακής ψυχαγωγίας.

Η ακτινογραφία της αγοράς: Τα στοιχεία της FutureSource

Βάσει των αναλυτικών δεδομένων της νέας έρευνας που δημοσίευσε η FutureSource, τα οικονομικά στοιχεία για το περασμένο έτος (2025) καταδεικνύουν την ξεκάθαρη προτίμηση των καταναλωτών. Η Samsung κατέκτησε το 21,5% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών στη συγκεκριμένη κατηγορία. Επιπρόσθετα, η εταιρεία συγκέντρωσε το 19,7% του παγκόσμιου όγκου πωλήσεων στα soundbars, διατηρώντας ακλόνητη την πρώτη θέση που κατέχει σταθερά από το 2014.

Το ορόσημο αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν συνδυαστεί με την εικοσαετή ηγετική παρουσία της κατασκευάστριας στην παγκόσμια αγορά των τηλεοράσεων, ενισχύοντας συνολικά τη θέση της στο ευρύτερο οικοσύστημα της οικιακής ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η σταθερή εμπορική επιτυχία της εταιρείας βασίζεται κυρίως στην ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας ήχου, στην παροχή μιας καθηλωτικής εμπειρίας ακρόασης και στην απρόσκοπτη, εγγενή συνεργασία των soundbars με τις τηλεοράσεις της Samsung.

Η νέα γενιά: Το audio lineup του 2026

Με βασικό άξονα τη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, η Samsung προχωρά στην ενίσχυση του audio lineup της για το τρέχον έτος, το 2026. Στόχος της είναι η παρουσίαση νέων προϊόντων που φιλοδοξούν να μεταφέρουν ήχο κινηματογραφικών προδιαγραφών, ικανό να προσαρμόζεται έξυπνα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και διατάξεις χώρου.

Ο κατάλογος των νέων συστημάτων περιλαμβάνει τις εξής κομβικές προσθήκες:

HW-Q990H: Αποτελεί τη νέα ναυαρχίδα (flagship soundbar) της εταιρείας για το 2026. Το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται ως άμεσος διάδοχος του HW-Q990F, ενσωματώνοντας τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις του τμήματος R&D.

HW-QS90H: Μια προσθήκη στην κατηγορία των all-in-one soundbar συστημάτων, σχεδιασμένη για όσους αναζητούν συμπαγείς λύσεις χωρίς υποχωρήσεις στην απόδοση.

Music Studio 7 & Music Studio 5: Πρόκειται για δύο νέα, αυτόνομα Wi-Fi ηχεία. Η σημαντικότερη είδηση εδώ αφορά τον σχεδιασμό τους, τον οποίο έχουν επιμεληθεί οι καταξιωμένοι σχεδιαστές Bouroullec, παντρεύοντας την ακουστική μηχανική με το βιομηχανικό design υψηλής αισθητικής.

Στρατηγική, AI και οικοσύστημα SmartThings

Ο κ. Hun Lee, Executive Vice President του Visual Display (VD) Business στη Samsung Electronics, τοποθετήθηκε επίσημα για τα αποτελέσματα, τονίζοντας πως η εταιρεία νιώθει ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την πορεία του brand. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι αυτή η επιτυχία λειτουργεί ως όχημα για τη μεταφορά premium ηχητικών εμπειριών στα σπίτια των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η σταθερή αυτή επίδοση για 12 συνεχόμενα έτη δεν αποτελεί μόνο μεγάλη τιμή για τον οργανισμό, αλλά και έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής τους απέναντι στην αναβάθμιση της οικιακής ψυχαγωγίας.

Το όραμα της εταιρείας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο hardware. Με όχημα το οικοσύστημα SmartThings, τις ανοιχτές συνεργασίες με τρίτους κατασκευαστές και την εκτεταμένη ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της, η Samsung επιδιώκει να προσφέρει μια απόλυτα απρόσκοπτη και έξυπνη συνδεδεμένη εμπειρία χρήσης. Η εταιρεία, άλλωστε, διατηρεί ένα τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων που εκτείνεται από τις τηλεοράσεις, τα smartphones και τις wearable συσκευές , μέχρι τον ήχο μέσω της Harman.

Με τη ματιά του Techgear

Τα επίσημα δεδομένα της FutureSource και η ανακοίνωση του lineup για το 2026 αναδεικνύουν τη σαφή πρόθεση της Samsung να μην επαναπαυθεί στην εμπορική της πρωτιά. Η αντικατάσταση του ήδη εξαιρετικού HW-Q990F με το νέο HW-Q990H υποδηλώνει αναβαθμίσεις στον τομέα του spatial audio, ο οποίος αποτελεί πλέον το βασικό πεδίο ανταγωνισμού.

Ωστόσο, η πραγματική διαφοροποίηση για φέτος εντοπίζεται στη σειρά Music Studio. Η σύμπραξη με τους σχεδιαστές Bouroullec για τα μοντέλα Music Studio 7 και 5 δείχνει ότι η Samsung αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσέγγισης του κοινού που δίνει έμφαση στο interior design, απαντώντας σε ανταγωνιστικά προϊόντα της κατηγορίας lifestyle audio. Για την ελληνική αγορά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην ανακοίνωση των τελικών τιμών λιανικής και της διαθεσιμότητας των νέων μοντέλων. Η διατήρηση του 21,5% του τζίρου απαιτεί όχι μόνο τεχνολογική υπεροχή, αλλά και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική στη λιανική, ειδικά σε μια αγορά με έντονο πληθωρισμό.