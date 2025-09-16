iOS 26: Όσα αλλάζουν στο iPhone και όχι μόνο

Με την έλευση του iOS 26, η Apple προχωρά το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα των συσκευών της σε νέα επίπεδα. Από εμφανισιακές ανανεώσεις μέχρι εργαλεία που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και ενισχυμένη προσβασιμότητα, οι αλλαγές είναι ουσιαστικές. Να μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία που ξεχώρισαν.

Νέο εικαστικό & Liquid Glass

Βασικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού είναι η τεχνολογία Liquid Glass, η οποία συνδυάζοντας τις οπτικές ιδιότητες του γυαλιού με μια αίσθηση υγρής ρευστότητας, μεταμορφώνει την εμφάνιση της οθόνης του iPhone, του iPad, του Mac και του Apple Watch. Ο τρόπος που αντανακλά ή διαθλά αυτό που βρίσκεται από κάτω αλλάζει δυναμικά, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήστη σε οθόνες κλειδώματος, εικονίδια, ρυθμιστικά και άλλες διεπαφές.

Τα κουμπιά, οι διακόπτες και οι ράβδοι κύλισης αποκτούν κι αυτά «ζωντανή» συμπεριφορά: κυρτώνουν ή μεταβάλλονται καθώς τις χρησιμοποιεί ο χρήστης. Οι γραμμές πλοήγησης και οι εργαλειοθήκες προσαρμόζονται ανάλογα με το περιεχόμενο, ενώ τα tab bars — π.χ. σε εφαρμογές όπως το Apple Music ή τα Podcasts — συρρικνώνονται καθώς ο χρήστης κάνει scrolling ώστε να κερδίσει χώρο, και επανεμφανίζονται όταν τους χρειάζεται.

Τα εικονίδια των εφαρμογών και τα widgets από την άλλη μπορούν να αποκτήσουν νέες αποχρώσεις φωτεινές ή σκούρες, να γίνουν διαφανή ή να ταιριάξουν με τη θήκη MagSafe που έχει το iPhone.

Οθόνη κλειδώματος, φωτογραφίες και κάμερα

Η οθόνη κλειδώματος προσαρμόζει την ώρα ώστε να μην καλύπτει σημαντικά στοιχεία στις φωτογραφίες, ενώ οι φωτογραφίες παλιότερες ή τραβηγμένες με άλλες κάμερες μπορούν να μετατραπούν σε spatial scenesμε 3D εφέ, χάρη στη νευρωνική μηχανική του συστήματος.

Η κάμερα αποκτά νέες δυνατότητες: γρηγορότερη σύλληψη πανοραμικών σκηνών με λιγότερο θόλωμα κίνησης, ειδοποίηση αν ο φακός είναι βρόμικος, και δυνατότητα να επιλέγεις ποια στοιχεία ελέγχου εμφανίζονται πρώτα. Τα AirPods με τσιπ H2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως μικρόφωνα υψηλής ποιότητας για ηχογράφηση, όσο και ως τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσεις τη λήψη φωτογραφίας ή βίντεο πατώντας απλώς το στέλεχος (stem).

Safari, FaceTime, μηνύματα & κοινή χρήση

Ο Safari ανανεώθηκε αισθητικά με κυρτές καρτέλες που επιπλέουν στο κάτω μέρος της οθόνης, ενώ υπάρχει η επιλογή για compact ή top εμφάνιση. Οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας επεκτείνονται· για παράδειγμα η προστασία από fingerprinting ενεργοποιείται τώρα σε όλες τις περιπτώσεις περιήγησης, όχι μόνο στην ιδιωτική λειτουργία.

Το FaceTime έχει νέα κεντρική σελίδα με οπτικά πιο πλούσια Contact Posters, βίντεο μηνύματα που παίζουν καθώς κάνεις scroll, ενώ η λειτουργία More προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε κοινή χρήση οθόνης, μετάφραση live, και άλλες χρήσιμες λειτουργίες.

Στα Μηνύματα, νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης εισερχόμενων μηνυμάτων, επιλογές για να προσθέτεις επαφές μέσα σε ομαδικές συνομιλίες, προβολές φωτογραφιών με μικρά thumbnails όταν η σύνδεση είναι αδύναμη, ενώ εφαρμογές όπως το Apple Cash ενσωματώνονται περισσότερο σε μηνύματα ομάδων.

Apple Intelligence & Εργαλεία πλοήγησης

Κεντρικό στοιχείο του iOS 26 είναι η ενσωμάτωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence). Με απλές ενέργειες όπως ένας συνδυασμός πλήκτρων για screenshot, μπορείς να αναζητήσεις οπτικά στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη, να αναγνωρίσεις αντικείμενα όπως φυτά ή ζώα, να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT για απαντήσεις σχετικές με το τι βλέπεις.

Οι συντομεύσεις (Shortcuts) γίνονται πιο ισχυρές: μπορούν να μετατρέπουν PDF αρχεία σε έγγραφα, να οργανώνουν αυτόματα τα remindes με βάση το περιεχόμενο που βλέπεις — π.χ. υλικό από email ή σημειώσεις — και γενικά να λειτουργούν σαν βοηθός που ενεργεί βάσει του πλαισίου που βρίσκεσαι τη στιγμή εκείνη.

Προσβασιμότητα & εργαλεία για όλους

Η Apple επεκτείνει τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας. Υπάρχει νέο mode ανάγνωσης (Accessibility Reader) που επιτρέπει μετατροπή του κειμένου ώστε να διαβάζεται ευκολότερα ή να διαβάζεται δυνατά, υποστήριξη Braille με συνδεδεμένες οθόνες, Live Captions κατά τη διάρκεια ακρόασης με Live Listen, κι επιλογές που βελτιώνουν την εμπειρία για χρήστες με προβλήματα ακοής ή όρασης.

Άλλα στοιχεία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να δημιουργείς προσωδιακή φωνή (Personal Voice) με λίγες προφορές αν κινδυνεύεις να χάσεις την ομιλία σου, επιλογές για να μοιράζεσαι τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας με άλλες συσκευές, και γενικά βελτιώσεις που καθιστούν το iPhone πιο επικοινωνιακό, πιο ευέλικτο και πιο φιλικό σε όλους τους χρήστες.

Επιπλέον χαρακτηριστικά & πρακτικές αλλαγές

Υπάρχουν επίσης βελτιώσεις σε λειτουργίες όπως το Wallet (π.χ. ψηφιακή ταυτότητα), υποστήριξη πληρωμών με δόσεις και ανταμοιβές, ενημερώσεις για εφαρμογές χρηματοδοτικής κάλυψης, καθώς και νέα χαρακτηριστικά σε εφαρμογές όπως Χάρτες, Μουσική, Gaming. Το iOS 26 προσφέρει καλύτερο συγχρονισμό, πιο ρεαλιστική εμπειρία με MetalFX για παιχνίδια, πιο πλούσιες επιλογές πολυμέσων, και βελτιωμένα γραφικά εργαλεία.