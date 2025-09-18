iOS 26: Πως λειτουργεί το Adaptive Power για μεγαλύτερη αυτονομία στα iPhone

Η Apple συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της μπαταρίας των iPhone, εισάγοντας με το iOS 26 μια καινούργια λειτουργία που υπόσχεται να γίνει σωτήρια για όσους βρίσκονται συχνά μακριά από φορτιστή. Το όνομα αυτής, Adaptive Power mode, και στόχος της δεν είναι άλλος από το να παρατείνει την αυτονομία της συσκευής χωρίς να απαιτεί παρεμβάσεις από τον χρήστη.

Η ιδέα πίσω από το Adaptive Power είναι απλή, αλλά η υλοποίηση αξιοποιεί την τεχνολογική υπεροχή της Apple στη μηχανική μάθηση. Το λογισμικό μελετά τα μοτίβα χρήσης και φόρτισης κάθε χρήστη, αναγνωρίζοντας πότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα η μπαταρία να εξαντληθεί πριν βρεθεί κοντά σε πηγή ενέργειας. Έτσι, ενεργοποιείται μια σειρά από μέτρα που εξοικονομούν ενέργεια, ώστε το τηλέφωνο να αντέξει λίγο παραπάνω.

Μεταξύ αυτών των μέτρων είναι μικρές αλλά ουσιαστικές ρυθμίσεις, όπως η μείωση της φωτεινότητας της οθόνης κατά 3%, η μείωση της δραστηριότητας εφαρμογών στο παρασκήνιο και η αυτόματη ενεργοποίηση του Low Power Mode όταν η μπαταρία πέσει στο 20%. Όλα αυτά γίνονται σιωπηρά στο παρασκήνιο, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη, διασφαλίζοντας ότι το iPhone μπορεί να λειτουργήσει για περισσότερη ώρα σε δύσκολες στιγμές.

Το Adaptive Power mode είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή σε συγκεκριμένα μοντέλα, όπως τα iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max. Σε παλαιότερες συσκευές, όπως τα iPhone 16 Pro/Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e και iPhone 15 Pro/Pro Max, η λειτουργία είναι διαθέσιμη αλλά όχι ενεργή εκ προεπιλογής, κάτι που σημαίνει ότι ο χρήστης πρέπει να την ενεργοποιήσει χειροκίνητα.

Η διαχείριση του Adaptive Power γίνεται μέσα από το μενού Settings > Battery > Power Mode. Εκεί υπάρχει και η επιλογή να λαμβάνει κανείς ειδοποιήσεις, ώστε να γνωρίζει πότε το σύστημα ενεργοποιείται στη διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και αν οι ειδοποιήσεις παραμείνουν απενεργοποιημένες, η λειτουργία συνεχίζει να εκτελείται στο παρασκήνιο, διασφαλίζοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας παραμένει ενεργή όταν χρειάζεται.

Ωστόσο, υπάρχουν και όρια. Η Apple έχει φροντίσει ώστε το Adaptive Power να μην επεμβαίνει όταν απαιτείται πλήρης απόδοση από τη συσκευή. Για παράδειγμα, η χρήση της κάμερας ή η εκτέλεση απαιτητικών παιχνιδιών σε Game Mode παραμένει ανεπηρέαστη, ώστε ο χρήστης να απολαμβάνει την εμπειρία που περιμένει χωρίς επιδόσεις «κομμένες» για χάρη της μπαταρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Adaptive Power χρειάζεται τουλάχιστον επτά ημέρες συνεχούς χρήσης για να καταγράψει επαρκή δεδομένα και να αρχίσει να λειτουργεί στο έπακρο. Η περίοδος αυτή είναι απαραίτητη ώστε να χαρτογραφηθούν οι συνήθειες φόρτισης και χρήσης, προσφέροντας εξατομικευμένη εξοικονόμηση.

Η κυκλοφορία του iPhone 17 έφερε και ένα ακόμη βήμα μπροστά: τη δυνατότητα φόρτισης από 0% στο 50% σε μόλις 20 λεπτά, χάρη στον νέο φορτιστή 40W της Apple. Ο συνδυασμός ταχύτερης φόρτισης και έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τον χρήστη, μειώνοντας το άγχος γύρω από την αυτονομία.

Το iOS 26 είναι ήδη διαθέσιμο για λήψη σε υποστηριζόμενα iPhone.