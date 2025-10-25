iPhone 18 Pro: Απευθείας σύνδεση με δορυφόρους 5G χωρίς κεραίες και χωρίς όρια;

Η Apple φαίνεται έτοιμη να κάνει ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνολογικά άλματα της ιστορίας της: σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, τα επόμενα iPhone ενδέχεται να υποστηρίζουν πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων 5G χωρίς να εξαρτώνται από τα επίγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί, το iPhone 18 Pro και το iPhone 18 Pro Max θα μπορούσαν να είναι τα πρώτα smartphones που συνδέονται απευθείας με δορυφόρους, προσφέροντας πραγματική, ασύρματη κάλυψη σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με την αναφορά, η Apple σχεδιάζει να προσθέσει υποστήριξη για δίκτυα 5G που «δεν είναι δεμένα με την επιφάνεια της Γης», δηλαδή δίκτυα που λειτουργούν μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το iPhone θα μπορούσε να έχει πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ακόμα κι αν ο χρήστης βρίσκεται σε απομονωμένες περιοχές, στη μέση του ωκεανού ή σε βουνά χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας.

Αν η ανάπτυξη τηρηθεί στο πιο αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να φτάσει στην αγορά ήδη από το 2026. Εκτός από τα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max, η υποστήριξη για δορυφορικό 5G λέγεται ότι θα επεκταθεί και στο πολυσυζητημένο foldable iPhone, ενώ τα βασικά μοντέλα iPhone 18 θα ακολουθήσουν μερικούς μήνες αργότερα, πιθανώς την άνοιξη του 2027.

Προς το παρόν, κανένας πάροχος ή τεχνολογική εταιρεία δεν προσφέρει πλήρες δίκτυο 5G δορυφορικού Internet που να λειτουργεί απευθείας με smartphone. Οι υπάρχουσες δυνατότητες της Apple περιορίζονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως το Emergency SOS, το Find My και το Messages μέσω δορυφόρου, καθώς και την οδική βοήθεια, λειτουργίες που εισήχθησαν με το iPhone 14. Παρόμοια περιορισμένη λειτουργικότητα προσφέρει και η συνεργασία T-Mobile–Starlink στις ΗΠΑ, που επιτρέπει ανταλλαγή μηνυμάτων αλλά όχι πλήρη σύνδεση στο διαδίκτυο. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται καθαρή θέα προς τον ουρανό για να υπάρξει σήμα.

Οι χρήστες που θέλουν ήδη σήμερα δορυφορική πρόσβαση στο Internet μέσω iPhone μπορούν να το επιτύχουν έμμεσα, χρησιμοποιώντας πιάτο Starlink, το οποίο δημιουργεί Wi-Fi hotspot. Όμως ο μακροπρόθεσμος στόχος της Apple φαίνεται να είναι η πλήρης ανεξαρτησία από εξωτερικό εξοπλισμό: ένα iPhone που θα μπορεί να «βλέπει» τους δορυφόρους απευθείας και να συνδέεται όπως θα έκανε με έναν επίγειο πύργο κινητής τηλεφωνίας.

Η Apple συνεργάζεται σήμερα με την Globalstar για τις δορυφορικές της υπηρεσίες, ενώ η Starlink ανήκει στη SpaceX του Elon Musk. Το ρεπορτάζ, ωστόσο, αφήνει να εννοηθεί πως μια νέα συνεργασία μεταξύ Apple και SpaceX μπορεί να βρίσκεται ξανά στο τραπέζι, κάτι που θα έμοιαζε απίθανο αν λάβουμε υπόψη τη συχνά τεταμένη σχέση του Musk με την Apple. Παρ’ όλα αυτά, τέσσερις συγκεκριμένες ενδείξεις δίνουν τροφή για σκέψη.

Πρώτον, η SpaceX φέρεται να πρόσθεσε πρόσφατα υποστήριξη για το ίδιο ραδιοφάσμα που χρησιμοποιούν τα iPhone για τις δορυφορικές τους λειτουργίες. Δεύτερον, ο πρόεδρος της Globalstar, Jay Monroe, έχει φέρεται να συζητά την πιθανή πώληση της εταιρείας του για ποσό άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τρίτον, η τελευταία οικονομική αναφορά της Globalstar περιλαμβάνει μια προειδοποίηση πως η απώλεια ενός μεγάλου πελάτη — που θεωρείται ότι είναι η Apple — θα είχε «ουσιαστική αρνητική επίπτωση» στα οικονομικά της. Και τέλος, το ίδιο το γεγονός ότι η Apple εξετάζει την προσθήκη πλήρους υποστήριξης 5G δορυφορικού Internet εντός του επόμενου έτους, αποτελεί σαφή ένδειξη πως κάτι αλλάζει στη στρατηγική της εταιρείας.

Αν όντως η Apple προχωρήσει σε μια τέτοια συνεργασία με τη SpaceX, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια εντελώς νέα εποχή κινητής συνδεσιμότητας, όχι μόνο για τους χρήστες iPhone, αλλά για ολόκληρη την αγορά smartphones. Το όραμα ενός τηλεφώνου που έχει σήμα οπουδήποτε, χωρίς περιορισμούς γεωγραφίας ή υποδομών, δεν είναι απλώς τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά μια επανάσταση στην ιδέα της συνδεσιμότητας.

Παρότι μένει να φανεί αν η Apple και ο Elon Musk μπορούν πραγματικά να αφήσουν πίσω τους τις διαφορές τους, οι εξελίξεις δείχνουν ότι η συνεργασία τους δεν είναι απίθανη. Και αν το iPhone 18 Pro γίνει πράγματι το πρώτο κινητό που θα συνδέεται απευθείας με δορυφόρους 5G, τότε το μέλλον της κινητής επικοινωνίας δεν θα βρίσκεται πλέον στους πύργους κινητής — αλλά στον ουρανό.

