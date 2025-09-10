Jumanji 4: Επιβεβαιώθηκε από τον Dwayne Johnson, έρχεται το 2026

Ο Dwayne "The Rock "Johnson βρέθηκε στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) για να παρουσιάσει το δραματικό του πρότζεκτ The Smashing Machine, αλλά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη χολιγουντιανή επιτυχία που τον καθιέρωσε στη νέα γενιά: το franchise του Jumanji.

Συγκεκριμένα, ο Johnson αποκάλυψε ότι το Jumanji 4 είναι πλέον πραγματικότητα. Πρόκειται ουσιαστικά για την τέταρτη ταινία του franchise, αν συνυπολογίσει κανείς την πρώτη ταινία του 1995 με πρωταγωνιστή τον Robin Williams, και για την τρίτη στην οποία πρωταγωνιστεί ο ίδιος. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο, ενώ η πρεμιέρα έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2026, ακριβώς στην περίοδο των γιορτών.

Το νέο αυτό έρχεται να βάλει τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας. Αν και η συνέχεια του franchise είχε συζητηθεί από το 2021, οι καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας Covid-19 αλλά και άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων του Johnson κράτησαν το μέλλον της σειράς μετέωρο.

Το Jumanji έχει μια ξεχωριστή πορεία στην ποπ κουλτούρα. Το πρωτότυπο του 1995 με τον Robin Williams βασίστηκε στη μαγική ιδέα ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που «παγιδεύει» τον πρωταγωνιστή του σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Δεκαετίες αργότερα, το reboot Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) έδωσε μια φρέσκια ματιά: οι έφηβοι ήρωες μεταφέρονται σε ένα παλιό video game και παίρνουν τη μορφή ενηλίκων χαρακτήρων, τους οποίους υποδύονται ο Johnson, ο Kevin Hart, ο Jack Black και η Karen Gillan.

Η ιδέα αυτή αποδείχτηκε χρυσοφόρα. Με τη συνταγή του video game να επαναλαμβάνεται και στο sequel The Next Level (2019), η Sony είδε το franchise να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο αξιόπιστα εμπορικά χαρτιά της, με κέρδη δισεκατομμυρίων στο παγκόσμιο box office.

Παρά την τεράστια επιτυχία του σε blockbusters, ο Johnson έχει εκφράσει συχνά την ανησυχία ότι έχει «εγκλωβιστεί» σε ρόλους δράσης. Με το The Smashing Machine, μια βιογραφική ταινία για τη ζωή του μαχητή UFC Mark Kerr σε σκηνοθεσία του Benny Safdie, ο ηθοποιός επιχειρεί να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και σε δραματικούς ρόλους. Η ερμηνεία του μάλιστα απέσπασε θερμό χειροκρότημα στο TIFF, δίνοντάς του ίσως το πιο ουσιαστικό καλλιτεχνικό validation της καριέρας του.