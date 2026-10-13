Λήξη υποστήριξης Windows 11 24H2 και Office 2021: Επιλογές αναβάθμισης με άδειες από 12,25€

Σύνοψη

Η 13η Οκτωβρίου 2026 σηματοδοτεί τη λήξη των ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows 11 24H2 (Home και Pro) καθώς και για το Office 2021.

Το κόστος απόκτησης των Windows 11 Pro ανέρχεται στα 12,25€, προσφέροντας προηγμένα χαρακτηριστικά όπως το BitLocker, το Remote Desktop, το Hyper-V και το Windows Sandbox.

Η άδεια για το Office 2024 Pro Plus κοστίζει 22,99€ για έναν υπολογιστή, ενώ το πακέτο των πέντε αδειών διαμορφώνεται στα 99,95€, ρίχνοντας το κόστος στα 19,99€ ανά συσκευή.

Η συνδυαστική αγορά Windows 11 Pro και Office 2024 Pro Plus προσφέρεται στην τιμή των 32,95€ με τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού "SGO62".

Η ημερομηνία της 13ης Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει ένα καθοριστικό χρονικό σημείο για εκατομμύρια χρήστες PC παγκοσμίως, καθώς οι εκδόσεις Windows 11 24H2 (Home και Pro) και το δημοφιλές Office 2021 φτάνουν επισήμως στο τέλος της περιόδου συντήρησης και υποστήριξης τους από τη Microsoft.

Παρόλο που τα εν λόγω λογισμικά θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά στους υπολογιστές όσων τα έχουν εγκαταστήσει, η παύση παροχής τακτικών ενημερώσεων ασφαλείας και διορθώσεων σφαλμάτων δημιουργεί σημαντικά κενά προστασίας απέναντι σε αναδυόμενες ψηφιακές απειλές που εκμεταλλεύονται ανεπανόρθωτες ευπάθειες.

Η ανάγκη μετάβασης σε νεότερες, πλήρως υποστηριζόμενες εκδόσεις αποτελεί πλέον μονόδρομο για όσους διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα, απαιτώντας προσεκτικό σχεδιασμό και αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών αδειοδότησης.

Για τους χρήστες που προγραμματίζουν τη στρατηγική αναβάθμισης των συστημάτων τους, το ηλεκτρονικό κατάστημα Godeal24 παρουσιάζει μια σειρά από εξαιρετικά ανταγωνιστικές προτάσεις αγοράς λογισμικού που εξαλείφουν το οικονομικό βάρος της μετάβασης. Η απόκτηση της επαγγελματικής έκδοσης των Windows 11, η οποία διατίθεται αυτή τη στιγμή με κόστος μόλις 12,25€, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οπλοστάσιο εργαλείων διαχείρισης και ασφάλειας που απευθύνονται τόσο σε προχωρημένους χρήστες όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την κρυπτογράφηση δίσκου BitLocker για την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση κλοπής της συσκευής, το Remote Desktop για την απρόσκοπτη απομακρυσμένη πρόσβαση, καθώς και τα συστήματα Hyper-V και Windows Sandbox που επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση εφαρμογών σε απομονωμένο περιβάλλον. Φυσικά, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς, κρίνεται απολύτως απαραίτητος ο έλεγχος συμβατότητας του υπάρχοντος υλικού (hardware) με τις αυστηρές απαιτήσεις που θέτει το λειτουργικό σύστημα της Microsoft.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες και οι φοιτητές που βασίζονται στην κορυφαία σουίτα παραγωγικότητας της αγοράς μπορούν να εξετάσουν τις επιλογές μετάβασης στο Office 2024. Η έκδοση Office 2024 Pro Plus κοστίζει 22,99€ για την κάλυψη ενός και μόνο υπολογιστή, παρέχοντας δια βίου πρόσβαση σε κλασικές εφαρμογές όπως το Word, το Excel και το PowerPoint. Εάν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες αδειοδότησης για οικογένειες ή μικρά γραφεία, το πακέτο των πέντε αδειών διατίθεται στα 99,95€, μειώνοντας δραστικά την τιμή στα 19,99€ ανά υπολογιστή, ενώ εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας συνδρομής στο Office 365 Pro Plus για πέντε συσκευές με 35,99€. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει τον ακριβή προγραμματισμό των εταιρικών ή προσωπικών εξόδων ενόψει της κρίσιμης φθινοπωρινής προθεσμίας.

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Αποκλειστικές προσφορές σε Office Suite

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