Mastercard: Offline πληρωμές έως 200€ στην Ελλάδα από το 2027

Σύνοψη

Οι νέες κάρτες Mastercard στην Ευρώπη και την Ελλάδα θα υποστηρίζουν offline πληρωμές από τον Φεβρουάριο του 2027.

Η λειτουργία επιτρέπει συναλλαγές χωρίς ρεύμα ή ίντερνετ με όριο έως 200 ευρώ, αποθηκεύοντας τα δεδομένα στο chip της κάρτας.

Όλα τα νέα τερματικά POS θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζουν την τεχνολογία από τον Μάιο του 2027.

Η εκκαθάριση των συναλλαγών πραγματοποιείται αυτόματα με την επαναφορά της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Η ψηφιακή εξάρτηση των σύγχρονων συστημάτων πληρωμών αποκάλυψε το πιο ευάλωτο σημείο της τον Απρίλιο του 2025, όταν μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία άφησε αιφνιδίως 55 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς καμία απολύτως δυνατότητα πραγματοποίησης ψηφιακών συναλλαγών.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της αδιάλειπτης πρόσβασης σε βασικά αγαθά, η Mastercard προχώρησε στην ανακοίνωση νέων αυστηρών προδιαγραφών για το ευρωπαϊκό της δίκτυο, οι οποίες εισάγουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης offline πληρωμών ακόμα και υπό συνθήκες πλήρους κατάρρευσης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών ή του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι απολύτως ξεκάθαρο, ορίζοντας ότι από τον Φεβρουάριο του 2027 όλες οι νέες κάρτες Mastercard που θα εκδίδονται στον ευρωπαϊκό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα φέρουν ενσωματωμένη τη δυνατότητα των offline συναλλαγών.

Παράλληλα με την αναβάθμιση των καρτών, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς από τον Μάιο του 2027 η ενσωμάτωση της τεχνολογίας offline πληρωμών καθίσταται απολύτως υποχρεωτική για όλα τα νέα τερματικά POS που θα διατίθενται στην αγορά, καθώς και για όσα παλαιότερα συστήματα πρόκειται να αντικατασταθούν.

Μέσω αυτής προσέγγισης που αφορά τόσο τις κάρτες των καταναλωτών όσο και τον εξοπλισμό των εμπόρων, διασφαλίζεται ότι οι πολίτες θα μπορούν να καλύπτουν απρόσκοπτα τις καθημερινές τους ανάγκες, αποκτώντας πρόσβαση σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και εισιτήρια μετακίνησης, ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας του τοπικού δικτύου.

Πώς λειτουργούν οι offline πληρωμές της Mastercard χωρίς ίντερνετ;

Από τον Φεβρουάριο του 2027, οι νέες κάρτες Mastercard θα υποστηρίζουν offline πληρωμές έως 200 ευρώ ανά συναλλαγή, αποθηκεύοντας προκαθορισμένα όρια απευθείας στο chip της κάρτας. Το τερματικό POS εγκρίνει τη συναλλαγή τοπικά χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και η εκκαθάριση ολοκληρώνεται αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση με το δίκτυο.

Η ασφάλεια της διαδικασίας βασίζεται αποκλειστικά στη φυσική παρουσία της κάρτας με chip και στην πληκτρολόγηση του προσωπικού κωδικού PIN από τον κάτοχο, αποτρέποντας την πιθανότητα μαζικής απάτης μέσω ανέπαφων συναλλαγών χωρίς ταυτοποίηση. Το ανώτατο όριο των 200 ευρώ ανά συναλλαγή δεν αποτελεί έναν καθολικό κανόνα, αλλά καθορίζεται ρητά εκ των προτέρων από την εκάστοτε τράπεζα που έχει αναλάβει την έκδοση της κάρτας, επιτρέποντας στα πιστωτικά ιδρύματα να προσαρμόζουν το ρίσκο ανάλογα με το προφίλ του εκάστοτε πελάτη. Όταν το τερματικό χάσει την επικοινωνία του με τους κεντρικούς servers, το ενσωματωμένο λογισμικό του αναγνωρίζει το πιστοποιητικό ασφαλείας του chip και εγκρίνει τη συναλλαγή τοπικά, δημιουργώντας ένα κρυπτογραφημένο αρχείο καταγραφής το οποίο παραμένει σε αναμονή μέχρι τη στιγμή που το POS θα συνδεθεί ξανά στο διαδίκτυο για να αποστείλει τα δεδομένα προς εκκαθάριση.

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος έχει ήδη αποδειχθεί στην πράξη μέσα από στοχευμένες δοκιμαστικές εφαρμογές σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου τα τερματικά κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν σε πραγματικά σενάρια κρίσεων. Κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά σφοδρής καταιγίδας στη Λετονία, τα εμπορικά καταστήματα που διέθεταν γεννήτριες για την παροχή ρεύματος κατάφεραν να συνεχίσουν κανονικά την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, αποτρέποντας την παράλυση της τοπικής αγοράς. Αντίστοιχα, την περασμένη άνοιξη στη Δανία, μια εκτεταμένη τεχνική βλάβη που προκάλεσε την αποσύνδεση χιλιάδων τερματικών από το δίκτυο πληρωμών αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία, χάρη στους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων της Mastercard που επέτρεψαν τη συνέχιση των συναλλαγών σε βασικά σημεία εμπορικής δραστηριότητας.

Ο Executive Vice President της Core Payments της Mastercard, Brice van de Walle, υπογραμμίζει πως η επέκταση της τεχνολογίας αποτελεί προϊόν στρατηγικού συντονισμού με εθνικές κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και κεντρικές τράπεζες, τονίζοντας πως οι πολίτες πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα της αγοράς βασικών αγαθών ανεξάρτητα από την αξιοπιστία των υποδομών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται επίσημα ανάμεσα στις δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες και γεωγραφικές περιοχές που θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για την εγχώρια οικονομία.