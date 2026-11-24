Η Microsoft κήρυξε εσωτερική κατάσταση ύψιστου συναγερμού «Code Red», προκειμένου να ανασχεδιάσει ριζικά τις διαδικασίες πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων έπειτα από την 24ωρη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της στις 12 και 13 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με εσωτερικά υπομνήματα που έφερε στο φως το πρακτορείο Reuters, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από την ίδια την ηγεσία της εταιρείας ως το σοβαρότερο στην ιστορία του Exchange Online από πλευράς επιπτώσεων στους πελάτες.

Η βλάβη έθεσε εκτός λειτουργίας κρίσιμες υπηρεσίες του οικοσυστήματος Microsoft 365,συμπεριλαμβανομένων των Exchange Online, Outlook, Teams και Copilot, επηρεάζοντας κυβερνητικούς οργανισμούς από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τις ΗΠΑ. Παράλληλα, προκάλεσε καθυστερήσεις σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες και διατάραξε τις επικοινωνίες αεροπορικών εταιρειών, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση γύρω από την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων ψηφιακών υποδομών.

Η αιτία της 24ωρης κατάρρευσης και η «ομίχλη πολέμου» στις ομάδες μηχανικών

Παρά τις αρχικές ανησυχίες για ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση ή δυσλειτουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων, η Microsoft απέκλεισε ρητά τόσο την κακόβουλη δραστηριότητα όσο και την εμπλοκή πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (AI agents). Όπως προέκυψε από την τεχνική διερεύνηση, η κατάρρευση οφειλόταν σε ένα σφάλμα κλιμάκωσης στο λειτουργικό σύστημα Windows, το οποίο είχε εισαχθεί απαρατήρητο από τον περασμένο Ιούλιο, με τον CEO, Satya Nadella, να ζητά δημοσίως συγγνώμη για την αναστάτωση.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά ήταν τα ευρήματα για τον εσωτερικό συντονισμό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σε υπόμνημα προς το προσωπικό, ο Jason Henderson, πρόεδρος του τμήματος M365 Core, υπογράμμισε ότι ποτέ ξανά στο παρελθόν τόσοι πολλοί πελάτες δεν είχαν μείνει χωρίς email για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, καθιστώντας το «Code Red» την απόλυτη προτεραιότητα της ομάδας του.

Από την πλευρά της, η Amanda Silver, αντιπρόεδρος υπεύθυνη για τα M365 Core και Work IQ, περιέγραψε τις συνθήκες που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί ως «ομίχλη πολέμου». Παρά την άμεση κινητοποίηση κορυφαίων στελεχών, οι ομάδες αντάλλαξαν περισσότερα από 11.000 μηνύματα σε 11 διαφορετικές συνομιλίες του Teams, δυσκολευόμενες να σχηματίσουν μια ενιαία εικόνα των διαγνωστικών δεδομένων, καθώς οι πληροφορίες ήταν κατακερματισμένες σε διαφορετικά εσωτερικά συστήματα παρακολούθησης. Μάλιστα, ο Charles Lamanna, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για τα Copilot, Agents and Platform, ανέφερε σε εσωτερική σύσκεψη ότι το εξάρτημα που παρουσίασε τη βλάβη κατέγραψε μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο αποτυχίες που αντιστοιχούν σε περίπου δέκα χρόνια αποδεκτού ορίου σφαλμάτων.

Οι πέντε άξονες του Code Red και ο στόχος αποκατάστασης εντός μίας ώρας

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης «Code Red», η οποία ενεργοποιείται μόνο για κρίσεις μέγιστης σοβαρότητας, η Amanda Silver παρουσίασε πέντε βασικούς άξονες εργασίας. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην ελεγχόμενη απόρριψη φορτίου (load shedding) ώστε να αποτρέπεται η αλυσιδωτή υπερφόρτωση των servers, στη γεωγραφική κατάτμηση της διαδικτυακής κίνησης (geographic traffic partitioning) για τον περιορισμό τυχόν αστοχιών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στη δημιουργία ταχύτερων μηχανισμών ανάκαμψης.

Κεντρικός επιχειρησιακός στόχος της Microsoft είναι πλέον η παγκόσμια αποκατάσταση μελλοντικών περιστατικών εντός μίας ώρας. Για να επιτευχθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει εξειδικευμένους AI agents που θα βοηθούν τους μηχανικούς να αναλύουν και να διαγιγνώσκουν πολύ ταχύτερα τα δεδομένα υγείας των συστημάτων. Παράλληλα, ο Jason Henderson θα πραγματοποιεί καθημερινές συσκέψεις με την ηγετική ομάδα του Substrate, του τμήματος που διαχειρίζεται την υποκείμενη αρχιτεκτονική του Microsoft 365, πλαισιωμένες από εβδομαδιαίες αξιολογήσεις προόδου.

Οι καθυστερήσεις στις κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας

Η εσωτερική ανασκόπηση ανέδειξε και ένα ευρύτερο δομικό πρόβλημα που αφορά την ταχύτητα διάθεσης επειγουσών patches λογισμικού. Όπως παραδέχθηκε ο Henderson σε ξεχωριστό υπόμνημα νωρίτερα τον Νοέμβριο, οι κρίσιμες ενημερώσεις για τις βασικές υπηρεσίες του M365 Core χρειάζονται υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα για να φτάσουν σε παγκόσμια κλίμακα.

Ενδεικτικά, σε ένα άλλο πρόσφατο περιστατικό, μια επείγουσα διόρθωση σε περιβάλλον παραγωγής χρειάστηκε πέντε έως έξι ημέρες για να ολοκληρώσει την παγκόσμια διάθεσή της. Η ηγεσία της Microsoft θέτει πλέον ως νέο πρότυπο τη μετάβαση από τον εντοπισμό ενός σοβαρού κενού ασφαλείας έως την ασφαλή παγκόσμια εφαρμογή της διόρθωσης μέσα σε μόλις μία ώρα, αναγνωρίζοντας ανοιχτά ότι οι σημερινές υποδομές της απέχουν ακόμη από αυτό το επίπεδο ετοιμότητας.