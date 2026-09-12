Miele IFA 2026: Το οικοσύστημα AI που καταργεί τις ρυθμίσεις

Σύνοψη

Η Miele παρουσίασε στην IFA 2026 το όραμά της για την πλήρη εξάλειψη των χειροκίνητων ρυθμίσεων στις οικιακές συσκευές μέσω προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης.

Η ναυαρχίδα των πλυντηρίων πιάτων, G8 Diamond, ενσωματώνει την κάμερα AutoVision που αναγνωρίζει το φορτίο και προσαρμόζει αυτόματα τον κύκλο πλύσης και το απορρυπαντικό.

Ο ψηφιακός βοηθός CulinaryCoach του Miele App αναλύει συνταγές από οποιαδήποτε πηγή στο διαδίκτυο και αποστέλλει τις ακριβείς ρυθμίσεις ψησίματος απευθείας στον φούρνο.

Το πρωτότυπο σύστημα Cary υπόσχεται την απόλυτη αυτοματοποίηση στη φροντίδα ρούχων, χρησιμοποιώντας αισθητήρες για την αναγνώριση χρωμάτων και υφασμάτων χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Η τάση της πλήρους αυτοματοποίησης των οικιακών εργασιών μεταβαίνει από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει πλέον την ουσιαστική διαχείριση των συσκευών, αφαιρώντας το γνωστικό φορτίο από τον τελικό χρήστη.

Κατά τη διάρκεια της φετινής έκθεσης IFA 2026 στο Βερολίνο, η γερμανική εταιρεία Miele παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα το οποίο εστιάζει στη δραστική μείωση των ανθρώπινων αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση βασικών καθημερινών διεργασιών, όπως το πλύσιμο των πιάτων, η φροντίδα των ρούχων και η προετοιμασία των γευμάτων.

Κεντρικός άξονας της νέας στρατηγικής αποτελεί η παραδοχή πως οι σύγχρονοι καταναλωτές δεν επιθυμούν να αποστηθίζουν πολύπλοκα εγχειρίδια χρήσης, αλλά προσδοκούν από την τεχνολογία να αξιολογεί τις εκάστοτε συνθήκες και να ενεργεί αυτόνομα με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Ταυτόχρονα, τα νέα προϊόντα ενσωματώνονται απρόσκοπτα στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, όπου το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος καθιστούν την έξυπνη διαχείριση των πόρων απολύτως αναγκαία συνθήκη για την απόσβεση μιας premium οικιακής συσκευής.

Πώς λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων Miele G8 Diamond με την τεχνολογία AutoVision;

Το κορυφαίο πλυντήριο πιάτων Miele G8 Diamond ενσωματώνει εσωτερική κάμερα AutoVision και εξειδικευμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη αναγνώριση του φορτίου και του είδους των σκευών. Η συσκευή προσαρμόζει άμεσα τον κύκλο πλύσης, δοσολογεί αυτόματα το απορρυπαντικό και αξιοποιεί ένα νέο σύστημα στεγνώματος θερμού αέρα, διασφαλίζοντας τέλειο αποτέλεσμα ακόμα και στα ευαίσθητα πλαστικά.

Σύστημα AutoVision: Κάμερα αναγνώρισης σκευών με τη χρήση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης.

Κάμερα αναγνώρισης σκευών με τη χρήση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης. Αυτόματη δοσολογία: Προσαρμογή της ποσότητας του απορρυπαντικού βάσει του πραγματικού όγκου των πιάτων.

Προσαρμογή της ποσότητας του απορρυπαντικού βάσει του πραγματικού όγκου των πιάτων. Στέγνωμα θερμού αέρα: Νέα διάταξη καταπολέμησης της υγρασίας, βελτιστοποιημένη για πλαστικά δοχεία τροφίμων.

Νέα διάταξη καταπολέμησης της υγρασίας, βελτιστοποιημένη για πλαστικά δοχεία τροφίμων. Έξυπνος προγραμματισμός: Δυνατότητα εκκίνησης μέσω του Miele App αποκλειστικά όταν η πληρότητα αγγίξει το 80% ή μετά τις 22:00.

Η υλοποίηση της τεχνολογίας στο G8 Diamond καταδεικνύει την προηγμένη κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα νοικοκυριά, τα οποία συχνά καταφεύγουν στη χρήση λανθασμένων προγραμμάτων με αποτέλεσμα την άσκοπη σπατάλη νερού και ενέργειας. Η ενσωμάτωση της κάμερας AutoVision επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής να σαρώνει τον εσωτερικό θάλαμο, να αναλύει τα δεδομένα μέσω των νευρωνικών δικτύων και να επιλέγει αυτόματα τον ιδανικό κύκλο, λαμβάνοντας υπόψη ακόμα και τα επίπεδα των υπολειμμάτων τροφών. Το λογισμικό συνεργάζεται άψογα με το Miele App, προσφέροντας παραμετροποιήσεις που ταιριάζουν απόλυτα στα ελληνικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η αυτόματη έναρξη της πλύσης αργά το βράδυ προκειμένου να αξιοποιηθεί η μειωμένη χρέωση του νυχτερινού τιμολογίου ρεύματος, εφόσον βέβαια ο θάλαμος έχει συμπληρώσει το επιθυμητό ποσοστό πληρότητας. Πρόκειται για μια μηχανική προσέγγιση που καταργεί εντελώς την ανάγκη για ανθρώπινο έλεγχο, επιτρέποντας στον χρήστη απλώς να τοποθετεί τα σκεύη και να κλείνει την πόρτα, αφήνοντας όλες τις πολύπλοκες αποφάσεις στους αλγόριθμους.

Τι ακριβώς είναι ο Miele CulinaryCoach και πώς μετατρέπει τις συνταγές σε ρυθμίσεις φούρνου;

Ο Miele CulinaryCoach αποτελεί έναν ψηφιακό βοηθό μαγειρικής ενσωματωμένο στο Miele App, ο οποίος χρησιμοποιεί παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για να μεταφράσει απλές συνταγές από τα κοινωνικά δίκτυα σε ακριβείς παραμέτρους ψησίματος. Ο αλγόριθμος αναλύει τα συστατικά και μεταφέρει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία, τον ακριβή χρόνο και τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας απευθείας στον συνδεδεμένο φούρνο.

AI ανάλυση δεδομένων: Επεξεργασία συνταγών από blogs, TikTok ή ακόμα και μηνύματα του WhatsApp.

Επεξεργασία συνταγών από blogs, TikTok ή ακόμα και μηνύματα του WhatsApp. Απευθείας συγχρονισμός: Μεταφορά ρυθμίσεων (θερμοκρασία, χρόνος) απευθείας στο λογισμικό του φούρνου.

Μεταφορά ρυθμίσεων (θερμοκρασία, χρόνος) απευθείας στο λογισμικό του φούρνου. Καθοδήγηση βήμα προς βήμα: Αλληλεπιδραστικό περιβάλλον χρήσης για την υποβοήθηση των αρχάριων χρηστών.

Αλληλεπιδραστικό περιβάλλον χρήσης για την υποβοήθηση των αρχάριων χρηστών. Εκμάθηση προτιμήσεων: Διαρκής προσαρμογή στα γευστικά πρότυπα και τις συνήθειες της οικογένειας.

Οι πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου έχουν πλημμυρίσει τα τελευταία χρόνια με αμέτρητες μαγειρικές προτάσεις, οι οποίες όμως σπάνια παρέχουν ακριβείς οδηγίες για τις θερμοκρασίες ή τους χρόνους που απαιτούνται, δημιουργώντας σύγχυση στον μέσο καταναλωτή. Ο ψηφιακός βοηθός CulinaryCoach γεφυρώνει αυτό το χάσμα αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός έμπειρου σεφ ο οποίος βρίσκεται μόνιμα στο πλευρό του χρήστη, αναλύοντας τις ασαφείς οδηγίες και εξάγοντας δομημένα δεδομένα τα οποία γίνονται άμεσα κατανοητά από τις οικιακές συσκευές της Miele.

Αυτή η λειτουργία αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη στην ελληνική πραγματικότητα, όπου πολλές παραδοσιακές συνταγές μεταφέρονται εμπειρικά και συχνά στερούνται αυστηρών προδιαγραφών ψησίματος, καθώς το AI αναλαμβάνει να εξορθολογίσει τη διαδικασία και να εγγυηθεί ένα σταθερά επιτυχημένο αποτέλεσμα. Η διαλειτουργικότητα της εφαρμογής με τον φούρνο εξαφανίζει τα περιθώρια λάθους, προστατεύοντας τον χρήστη από τις αποτυχίες και την επακόλουθη σπατάλη πρώτων υλών, διατηρώντας παράλληλα μια εξαιρετικά φιλική και κατανοητή διεπαφή.

Ποιες είναι οι νέες προσθήκες στη σειρά πλυντηρίων W2/T2 και το concept Cary;

Η Miele επεκτείνει τη νέα γενιά πλυντηρίων ρούχων W2/T2 με τις κατηγορίες Platinum, Gold και Silver, προσφέροντας λειτουργίες έξυπνης προσαρμογής πλύσης στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Παράλληλα, το επαναστατικό πρωτότυπο σύστημα Cary χρησιμοποιεί οπτικούς αισθητήρες για να αναγνωρίζει χρώματα και υφάσματα, ρυθμίζοντας αυτόματα τη θερμοκρασία και τον κύκλο χωρίς καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση.

Επέκταση σειράς W2/T2: Νέα μοντέλα υψηλής ενεργειακής κλάσης με ενιαία σχεδιαστική ταυτότητα.

Νέα μοντέλα υψηλής ενεργειακής κλάσης με ενιαία σχεδιαστική ταυτότητα. Αισθητήρες Cary Concept: Πρωτοποριακή τεχνολογία σάρωσης των νημάτων εσωτερικά του κάδου.

Πρωτοποριακή τεχνολογία σάρωσης των νημάτων εσωτερικά του κάδου. Μηδενικό γνωστικό φορτίο: Πλήρης κατάργηση των χειροκίνητων επιλογών καθώς ο χρήστης πατάει μόνο το κουμπί έναρξης.

Πλήρης κατάργηση των χειροκίνητων επιλογών καθώς ο χρήστης πατάει μόνο το κουμπί έναρξης. Προστασία υφασμάτων: Βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής των ενδυμάτων μέσω μικρομετρικών προσαρμογών της πλύσης.

Η φροντίδα των ρούχων αποτελεί παραδοσιακά έναν τομέα όπου τα λάθη επιλογής προγράμματος κοστίζουν ακριβά, με τα σύγχρονα πλυντήρια να προσφέρουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο πιθανούς συνδυασμούς ρυθμίσεων, προκαλώντας εύλογη αμηχανία στους καταναλωτές. Η επέκταση της επιτυχημένης σειράς W2/T2 με τις νέες κατηγορίες Platinum, Gold και Silver φέρνει τις τεχνολογίες αυτόματης δοσολογίας και προσαρμοστικής κίνησης του κάδου σε περισσότερα σπίτια, διατηρώντας την απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζει τον γερμανικό κολοσσό.

Ωστόσο, η πραγματική ματιά στο μέλλον αποτυπώνεται στο concept Cary, ένα εννοιολογικό μοντέλο ανάπτυξης που αντιστρέφει πλήρως την υπάρχουσα λογική, απαιτώντας από τη μηχανή να κατανοήσει το φορτίο αντί να προσπαθεί ο χρήστης να αποκρυπτογραφήσει το εγχειρίδιο της συσκευής. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες τεχνητής νοημοσύνης αντιλαμβάνονται την ποσότητα, το βάρος, το χρώμα και τον τύπο των νημάτων, εξαλείφοντας τον κίνδυνο καταστροφής των ευαίσθητων ενδυμάτων και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, κάτι που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών για συσκευές που λειτουργούν εντελώς αυτόνομα και αθόρυβα στο παρασκήνιο.