Μια ερευνητική ομάδα ηλεκτρολόγων μηχανικών, επιστημόνων υλικών και φυσικών από το Πανεπιστήμιο Stanford δημοσίευσε στο επιστημονικό περιοδικό Nature μια μελέτη που αναδεικνύει το φωσφίδιο του νιοβίου (NbP) ως έναν ιδιαίτερα υποσχόμενο αντικαταστάτη του χαλκού στις εσωτερικές καλωδιώσεις των μικροεπεξεργαστών.

Το υλικό ανήκει στην κατηγορία των τοπολογικών ημιμετάλλων και, σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα, παρουσιάζει υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα και καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα από τον χαλκό όταν διαμορφώνεται σε εξαιρετικά μικρές διαστάσεις, της τάξης των 5 έως 6 νανομέτρων σε πλάτος και περίπου 1,5 νανομέτρου σε πάχος.

Η σημασία της ανακάλυψης συνδέεται άμεσα με τα φυσικά όρια που συναντά πλέον η βιομηχανία ημιαγωγών, καθώς οι υπολογιστικές απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν διαρκώς την ενεργειακή κατανάλωση των data centers και των επεξεργαστών. Ένας σύγχρονος επεξεργαστής έχει μέγεθος μικρότερο από ένα γραμματόσημο, ωστόσο, στο εσωτερικό του μπορεί να φιλοξενεί έως και 100 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού που συνδέουν δισεκατομμύρια τρανζίστορ. Όταν οι διασυνδέσεις γίνονται πάνω από χίλιες φορές λεπτότερες από μια ανθρώπινη τρίχα, ο χαλκός εμφανίζει αυξημένη ηλεκτρική αντίσταση και απώλειες ενέργειας, καθιστώντας αναγκαία την εύρεση εναλλακτικών υλικών.

Γιατί ο χαλκός χάνει την αποδοτικότητα του στη νανοκλίμακα

Όπως εξηγεί ο Eric Pop, καθηγητής Ηλεκτρολογίας Μηχανικής στο Stanford και κύριος συγγραφέας της μελέτης, το πρόβλημα ανάγεται καθαρά στην κλίμακα των διαστάσεων. Για να το περιγράψει, χρησιμοποιεί την αναλογία ενός σωλήνα ύδρευσης και ενός καλαμακιού. Ενώ οι χάλκινοι σωλήνες μεταφέρουν νερό χωρίς δυσκολία, αν περιοριστούν στη διάμετρο ενός καλαμακιού, η ροή παρεμποδίζεται έντονα από τα τοιχώματα. Αντίστοιχα, κατά τη μεταφορά δεδομένων μέσω ηλεκτρονίων, ο φυσικός περιορισμός στις νανομετρικές διαστάσεις υποβαθμίζει την ηλεκτρική απόδοση του χαλκού, καθώς οι επιφάνειες των τοιχωμάτων γίνονται σχετικά πιο τραχιές και αυξάνουν την αντίσταση.

Στην περίπτωση του φωσφιδίου του νιοβίου, η συμπεριφορά αντιστρέφεται, αφού οι επιφάνειες των τοιχωμάτων του παραμένουν ηλεκτρικά πολύ πιο «ολισθηρές» στις μικρές κλίμακες. Ακόμη πιο ενθαρρυντικό για τη βιομηχανία των ημιαγωγών είναι το γεγονός ότι οι ιδιότητες του υλικού εκδηλώνονται σε θερμοκρασία δωματίου και οι δομές του μπορούν να κατασκευαστούν με καθιερωμένες βιομηχανικές μεθόδους λιθογραφίας και επεξεργασίας. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για μελλοντική μαζική παραγωγή επεξεργαστών υψηλής πυκνότητας που δεν θα απαιτούν συστήματα υπερψύξης για να λειτουργήσουν αποδοτικά.

Ο Shan Wang, καθηγητής Επιστήμης Υλικών και συν-συγγραφέας της έρευνας, επισημαίνει ότι το φωσφίδιο του νιοβίου και παρόμοια ημιμέταλλα μπορούν να αποτελέσουν μια νέα πλατφόρμα για νανομετρικές διασυνδέσεις στα μελλοντικά νανοηλεκτρονικά κυκλώματα, αποδίδοντας εξαιρετικά τόσο ως προς τη θερμοκρασία λειτουργίας όσο και ως προς τις ελάχιστες διαστάσεις.

Ο μηχανισμός αγωγιμότητας στις νανοταινίες φωσφιδίου του νιοβίου

Για να μελετήσουν τη συμπεριφορά του υλικού στα όρια της νανοκλίμακας, οι ερευνητές κατασκεύασαν επίπεδες νανοταινίες από εξαιρετικά λεπτά φιλμ τοπολογικού ημιμετάλλου. Ο Haotian Su, υποψήφιος διδάκτορας στην ηλεκτρολογία μηχανική και πρώτος συγγραφέας της δημοσίευσης, ανέλαβε τη διαμόρφωση και τη μέτρηση των νανοταινιών, διαπιστώνοντας ότι η ειδική ηλεκτρική αντίσταση του φωσφιδίου του νιοβίου μειώνεται όσο οι ταινίες γίνονται στενότερες.

Η διαφορά σε σχέση με τον χαλκό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το ηλεκτρικό ρεύμα στο εσωτερικό του αγωγού. Ενώ ο χαλκός άγει τον ηλεκτρισμό κυρίως μέσω του πυρήνα του (με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια να υφίστανται «τριβή» στα τοιχώματα όταν το καλώδιο λεπταίνει) τα τοπολογικά ημιμέταλλα μεταφέρουν μεγαλύτερο ποσοστό του ρεύματος κατά μήκος των επιφανειών και των ακμών τους. Εκεί παρατηρείται μικρότερη οπισθοσκέδαση των ηλεκτρονίων λόγω του κβαντικού φαινομένου που είναι γνωστό ως κλείδωμα σπιν-ορμής (spin-momentum locking), γεγονός που μειώνει τις απώλειες ενέργειας.

Παράλληλα, οι μετρήσεις έδειξαν ότι η επιφανειακή και ακραία αγωγιμότητα των νανοταινιών είναι απρόσμενα ανθεκτική σε κατασκευαστικές ατέλειες, όπως η τραχύτητα και η οξείδωση. Όπως ανέφερε η συν-συγγραφέας Sydney Fultz-Waters, η οποία παρήγαγε τα λεπτά φιλμ του υλικού, το φωσφίδιο του νιοβίου ήταν ήδη γνωστό για την καλή αγωγιμότητά του σε μορφή υπερλεπτής μεμβράνης, ωστόσο, η μετάβαση σε νανοταινίες αποτελεί το κρίσιμο βήμα ώστε η τεχνολογία να μπορέσει να εφαρμοστεί πρακτικά στις καλωδιώσεις των επεξεργαστών.

Τα επόμενα βήματα προς την εμπορική αξιοποίηση

Η έρευνα αποτέλεσε καρπό συνεργασίας μεταξύ μηχανικών, φυσικών και ειδικών μικροσκοπίας από το Stanford και το SLAC National Accelerator Laboratory, με τη θεωρητική υποστήριξη φυσικών του Penn State University και τη συμβουλευτική συμμετοχή στελεχών της βιομηχανίας. Παρότι το φωσφίδιο του νιοβίου δεν αποτελεί ακόμη έναν άμεσο, έτοιμο προς παραγωγή αντικαταστάτη του χαλκού, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια κατηγορία υλικών ικανή να ξεπεράσει τις επιδόσεις του στη νανοκλίμακα.

Στο επόμενο στάδιο, η ερευνητική ομάδα θα εξετάσει και άλλα εναλλακτικά ημιμέταλλα που ενδέχεται να προσφέρουν αντίστοιχα ή ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα θα αξιολογήσει σε βάθος τη συμβατότητα με τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής, τη μακροχρόνια αντοχή των νανοταινιών και τη συμπεριφορά τους υπό διαφορετικές θερμοκρασιακές συνθήκες.