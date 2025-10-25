Mouse: P.I. for Hire, ημερομηνία κυκλοφορίας για το ιδιαίτερο shooter

Ο Troy Baker έχει δώσει φωνή σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες των τελευταίων δεκαετιών – από τον Joel στο The Last of Us μέχρι τον Booker DeWitt του BioShock Infinite. Τώρα όμως, ο ηθοποιός επιστρέφει με κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα καρτουνίστικο, noir first-person shooter όπου πρωταγωνιστεί ως ένα ποντίκι-ντετέκτιβ. Το Mouse: P.I. for Hire, η νέα δημιουργία της Fumi Games, θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου 2026 για PC, Switch 2, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S και Xbox One.

Αν έχεις δει τα πρώτα trailers, είναι εύκολο να σκεφτείς ότι το Mouse: P.I. for Hire είναι κάτι σαν Cuphead που αποφάσισε να πάρει όπλο και να κατέβει στους δρόμους του Los Rodentos για να καθαρίσει τη βρωμιά της πόλης. Και πράγματι, η πρώτη εντύπωση είναι αυτή: ένας old-school κόσμος κινουμένων σχεδίων, γεμάτος έντονη δράση και χαοτικό shooting ρυθμό.

Ωστόσο, το παιχνίδι είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό καρτουνίστικο shooter. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται ένα καθαρόαιμο detective noir με στοιχεία περιπέτειας και αναζήτησης στοιχείων. Ο πρωταγωνιστής, Private Investigator Jack Pepper, είναι ένας ντετέκτιβ που κινείται ανάμεσα σε σκιές, φωτογραφίζει υπόπτους, μαζεύει ενδείξεις και προσπαθεί να λύσει ένα μυστήριο που τον αγγίζει προσωπικά.

Το Mouse: P.I. for Hire εμπνέεται από την αισθητική των δεκαετιών του ’30 και του ’40, τόσο σε οπτικό όσο και σε ηχητικό επίπεδο. Κάθε καρέ είναι χειροποίητο, σχεδιασμένο με την ίδια τεχνική που έκανε το Cuphead παγκόσμιο φαινόμενο. Ωστόσο, η Fumi Games επιλέγει να δώσει μια πιο σκοτεινή, βρώμικη υφή, συνδυάζοντας το old school animation με τον κόσμο των noir ταινιών.

Η ατμόσφαιρα ενισχύεται από ένα αυθεντικό jazz soundtrack, ηχογραφημένο με πλήρη ορχήστρα, το οποίο υπόσχεται να δέσει απόλυτα με τη ρετρό αισθητική του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο κάτι μεταξύ Casablanca και Sin City, παρά ένα απλό action shooter.

Παρότι το παιχνίδι κινείται σε πιο αφηγηματικά μονοπάτια, δεν λείπει η δράση. Ο Jack Pepper έχει στη διάθεσή του ένα εκκεντρικό οπλοστάσιο, από περίστροφα μέχρι αυτοσχέδιες εφευρέσεις που φαίνεται να βγήκαν από κάποιο παλιό καρτούν. Η εναλλαγή ανάμεσα σε σκηνές έρευνας και σε έντονες μάχες υπόσχεται μια ρυθμική εμπειρία που δεν επιτρέπει να χαλαρώσεις. Οι developers φαίνεται να πατούν με αυτοπεποίθηση ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την καρτουνίστικη υπερβολή.