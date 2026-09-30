Mozilla Firefox 157: Νέα έκδοση με ανανεωμένο design και επιστροφή του Compact Mode

Σύνοψη

Ο Firefox 157 διατίθεται επίσημα από τη Mozilla, φέρνοντας έναν πλήρως ανανεωμένο, μοντέρνο σχεδιασμό που εφαρμόζεται πλέον ομοιόμορφα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορητές συσκευές.

Επιστρέφει το δημοφιλές Compact Mode, το οποίο συμπιέζει το μέγεθος των καρτελών και της κεντρικής γραμμής εργαλείων για να προσφέρει περισσότερο ωφέλιμο χώρο προβολής στην οθόνη του χρήστη.

Οι νέες επιλογές εξατομίκευσης περιλαμβάνουν έναν βελτιωμένο επιλογέα θεμάτων εμφάνισης, δυνατότητα μόνιμου καρφιτσώματος συντομεύσεων στη Νέα Καρτέλα και πλήρη ελευθερία επιλογής παραμέτρων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η οπτική αναβάθμιση περιλαμβάνει νέα χρώματα και εικονίδια, ενώ διατηρείται ακέραιη η ταχύτητα πλοήγησης, η χαμηλή κατανάλωση μνήμης και η αυστηρή ενσωματωμένη προστασία της ιδιωτικότητας.

Η Mozilla προχώρησε στη διάθεση της πολυαναμενόμενης έκδοσης Firefox 157, προσφέροντας στο κοινό έναν ριζικά ανανεωμένο σχεδιασμό που φιλοδοξεί να συνδυάσει την αισθητική υπεροχή με την απόλυτη παραμετροποίηση. Ύστερα από αρκετούς μήνες εκτεταμένων δοκιμών μέσα από το πειραματικό κανάλι Nightly, οι προγραμματιστές του οργανισμού έλαβαν σοβαρά υπόψη τα σχόλια των χρηστών και παρουσιάζουν μια οπτική ταυτότητα που διακρίνεται για την καθαρότητα των γραμμών της.

Η οπτική αναβάθμιση επιδιώκει να προσφέρει ένα σύγχρονο, θερμό αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά ακριβές περιβάλλον εργασίας, ενοποιώντας την εμπειρία χρήσης ανάμεσα στους σταθερούς υπολογιστές και τα smartphones.

Τι νέο φέρνει ο σχεδιασμός του Firefox 157;

Η έκδοση 157 του Firefox εισάγει έναν ενοποιημένο οπτικό κώδικα για υπολογιστές και smartphones, ανανεώνοντας ριζικά τα χρώματα, τα εικονίδια, τις καρτέλες και την κεντρική γραμμή εργαλείων. Η αναβάθμιση ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες παραμετροποίησης της αρχικής σελίδας και έλεγχο επιλογών Τεχνητής Νοημοσύνης, διατηρώντας ταυτόχρονα μηδενικό αντίκτυπο στην απόδοση του συστήματος.

Ομοιόμορφη εμπειρία χρήσης με κοινή σχεδιαστική γλώσσα σε desktop, Android και iOS, δημιουργώντας μια συνεπή ροή εργασίας για όσους εναλλάσσουν διαρκώς συσκευές.

Πλήρης ανανέωση στα χρώματα, τα εικονίδια και τα εγκατεστημένα θέματα εμφάνισης για τη λειτουργία κανονικής και Ιδιωτικής Περιήγησης.

Επανασχεδιασμένη σελίδα «Νέα Καρτέλα» με δυνατότητα μόνιμου καρφιτσώματος αγαπημένων συντομεύσεων, ώστε ο χρήστης να βρίσκει αμέσως τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται συχνότερα.

Διατήρηση των ισχυρών εργαλείων ιδιωτικότητας χωρίς καμία αύξηση στην κατανάλωση μνήμης RAM ή επεξεργαστικής ισχύος.

Καθώς οι ανάγκες των χρηστών για ένα γρήγορο και οπτικά ξεκούραστο εργαλείο καθημερινής πλοήγησης αυξάνονται διαρκώς, η αισθητική αναμόρφωση του Firefox αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για τη Mozilla. Ο επανασχεδιασμός δεν περιορίζεται απλώς σε μια επιφανειακή αλλαγή χρωμάτων, αλλά επεκτείνεται στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία ελέγχου. Οι αποστάσεις μεταξύ των εικονιδίων έχουν ρυθμιστεί εκ νέου ώστε να ελαχιστοποιούν τα λανθασμένα κλικ στις οθόνες αφής των smartphones, ενώ στις εκδόσεις για υπολογιστές τα μενού εμφανίζονται πλέον με αυξημένη ευκρίνεια και ομαλότερα κινούμενα γραφικά κατά την ανάπτυξή τους.

Πώς λειτουργεί το νέο Compact Mode στον Firefox;

Το Compact Mode του Firefox 157 μειώνει κατακόρυφα το ύψος των ανοιχτών καρτελών και της κεντρικής γραμμής διευθύνσεων, μεγιστοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο για την προβολή των ιστοσελίδων. Η λειτουργία προσφέρει μια ενσωματωμένη επιλογή αυτόματης προσαρμογής για οθόνες μικρότερου μεγέθους, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν περισσότερο περιεχόμενο χωρίς να θυσιάζουν την ευχρηστία της καθημερινής πλοήγησης.

Η επιστροφή της συμπιεσμένης προβολής αποτελούσε ένα από τα πιο έντονα αιτήματα της κοινότητας έπειτα από τις προηγούμενες σχεδιαστικές αλλαγές που είχαν αυξήσει τον κενό χώρο γύρω από τα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος. Οι κάτοχοι laptops με οθόνες 13 ή 14 ιντσών αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα έλλειψης κατακόρυφου χώρου, γεγονός που καθιστά το Compact Mode μια απολύτως απαραίτητη προσθήκη. Η υλοποίηση της Mozilla αποδεικνύεται εξαιρετικά έξυπνη, καθώς η επιλογή «auto-compact» αναγνωρίζει την ανάλυση και το μέγεθος της οθόνης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή, προσαρμόζοντας δυναμικά τις διαστάσεις της γραμμής εργαλείων. Έτσι, ένας χρήστης που μεταβαίνει από την οθόνη του laptop του σε μια μεγάλη εξωτερική οθόνη γραφείου, βλέπει το περιβάλλον να προσαρμόζεται αυτόματα στις βέλτιστες αναλογίες, προσφέροντας εργονομία και λειτουργικότητα χωρίς καμία απολύτως χειροκίνητη παρέμβαση.

Εξατομίκευση, Τεχνητή Νοημοσύνη και προστασία δεδομένων

Η Mozilla επενδύει στην απόλυτη ελευθερία επιλογής, ενσωματώνοντας έναν νέο επιλογέα θεμάτων για γρήγορη εναλλαγή ταπετσαριών και προσφέροντας παράλληλα απόλυτο έλεγχο στα AI εργαλεία. Οι χρήστες καθορίζουν οι ίδιοι ποια γλωσσικά μοντέλα επιθυμούν να χρησιμοποιούν για υποβοήθηση, διατηρώντας ακέραια την προστασία ενάντια σε ιχνηλάτες μέσω των προεπιλεγμένων λειτουργιών αποτροπής παρακολούθησης.

Η σύγκλιση της παραμετροποίησης με την ασφάλεια αποτελεί ίσως το ισχυρότερο πλεονέκτημα του ανανεωμένου browser απέναντι στον ανταγωνισμό. Μέσα από έναν εξαιρετικά απλοποιημένο επιλογέα θεμάτων, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής δεκάδων διαφορετικών χρωματικών συνδυασμών και wallpapers στην αρχική σελίδα, μετατρέποντας τον browser σε έναν προσωπικό χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης προσεγγίζεται με απόλυτο σεβασμό προς τα προσωπικά δεδομένα. Οι πρόσφατες συνεργασίες της εταιρείας με παρόχους ανοιχτών μοντέλων, όπως η ευρωπαϊκή Mistral, δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν τις διευκολύνσεις που προσφέρει η τεχνολογία παραγωγικής νοημοσύνης, χωρίς να αναγκάζονται να παραχωρήσουν το ιστορικό αναζητήσεων τους σε κλειστά οικοσυστήματα.