Νέες Xiaomi Robot Vacuum 6 & Mijia σκούπες στην Ελλάδα από 149€

Σύνοψη

Διεύρυνση της γκάμας της Xiaomi με επτά νέα μοντέλα σκουπών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω της Info Quest Technologies.

Η νέα σειρά Xiaomi Robot Vacuum 6 προσφέρει εντυπωσιακή ισχύ αναρρόφησης 35.000Pa και προηγμένο σύστημα σφουγγαρίσματος συνεχούς ροής.

Οι ασύρματες συσκευές της σειράς Mijia 4 εξασφαλίζουν αυτονομία έως 90 λεπτά και φέρουν τεχνολογία αποτροπής εμπλοκής τριχών.

Το μοντέλο Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro ενσωματώνει λειτουργία καθαρισμού με ατμό στους 160°C και αυτοκαθαρισμό του ρολού με καυτό νερό.

Η Xiaomi προχώρησε σε μια εκτεταμένη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου για την ελληνική και κυπριακή αγορά, λανσάροντας επτά νέα μοντέλα που στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των αναγκών καθαρισμού ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η στρατηγική ανάπτυξη του οικοσυστήματος «Human × Car × Home» αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της φιλοσοφίας της εταιρείας, η οποία επιδιώκει την απρόσκοπτη διασύνδεση προσωπικών συσκευών, έξυπνων οικιακών συσκευών και αυτοκινήτων.

Μέσω του brand Mijia, η Xiaomi ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των οικιακών συσκευών, αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεχνολογικές της δυνατότητες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των λειτουργικών συστημάτων και της προηγμένης συνδεσιμότητας IoT. Η ενσωμάτωση όλων αυτών των τεχνολογιών δημιουργεί μια εμπειρία χρήσης που αυτοματοποιεί τις καθημερινές εργασίες συντήρησης του σπιτιού, απαιτώντας την ελάχιστη δυνατή φυσική παρέμβαση του χρήστη.

Η τεχνολογική υπεροχή της σειράς Xiaomi Robot Vacuum 6

Η αιχμή του δόρατος της νέας προϊοντικής γκάμας εντοπίζεται στη σειρά Xiaomi Robot Vacuum 6, η οποία απαρτίζεται από τα μοντέλα Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro και την τυπική έκδοση Xiaomi Robot Vacuum 6. Οι νέες αυτές συσκευές ανεβάζουν κατακόρυφα τις επιδόσεις στον αυτόνομο καθαρισμό, προσφέροντας ασύλληπτη ισχύ αναρρόφησης που φτάνει έως και τα 35.000Pa. Η τεράστια αυτή ισχύς συνδυάζεται αρμονικά με ένα καινοτόμο σύστημα σφουγγαρίσματος Roller το οποίο διατηρεί συνεχή ροή νερού, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εξουδετέρωση ακόμα και των πιο επίμονων λεκέδων στο πάτωμα.

Τα ενσωματωμένα συστήματα πλοήγησης και η ικανότητα αναγνώρισης εμποδίων έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την απόλυτη ακρίβεια κίνησης στον χώρο, επιτρέποντας στις ρομποτικές σκούπες να προσαρμόζουν δυναμικά τον κύκλο καθαρισμού ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, οι εξελιγμένοι σταθμοί βάσης αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο της καθημερινής συντήρησης του ρομπότ, εκτελώντας διαδικασίες όπως το αυτόματο άδειασμα του κάδου σκόνης και ο λεπτομερής καθαρισμός του συστήματος roller μετά την ολοκλήρωση του σφουγγαρίσματος. Ο πλήρης έλεγχος και ο προγραμματισμός των συσκευών πραγματοποιείται απομακρυσμένα μέσω της γνωστής εφαρμογής Xiaomi Home, προσφέροντας ευελιξία και άνεση στον τελικό καταναλωτή.

Ασύρματη ελευθερία και απόδοση με τη σειρά Mijia 4

Στον τομέα του καθημερινού χειροκίνητου καθαρισμού, η Xiaomi παρουσιάζει τις νέες stick σκούπες υπό την ομπρέλα της σειράς Mijia Vacuum Cleaner 4, διαθέτοντας στην αγορά τα μοντέλα Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro, Mijia Vacuum Cleaner 4 και Mijia Vacuum Cleaner 4C. Ο σχεδιασμός της σειράς έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε να καλύπτει πολλαπλές απαιτήσεις, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα ισχύος αναρρόφησης και παρεχόμενου εξοπλισμού. Οι συσκευές επιτυγχάνουν ισχύ αναρρόφησης έως 280AW και παρέχουν εντυπωσιακή αυτονομία που αγγίζει τα 90 λεπτά λειτουργίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως οι γωνίες και ο χώρος κάτω από τα έπιπλα.

Στα ανώτερα μοντέλα της σειράς συναντάμε την έξυπνη λειτουργία ανίχνευσης σκόνης, η οποία αναλαμβάνει να προσαρμόσει αυτόματα την ένταση της αναρρόφησης σύμφωνα με το επίπεδο της ρύπανσης της εκάστοτε επιφάνειας. Το ειδικά σχεδιασμένο anti-tangle σύστημα αποτρέπει αποτελεσματικά τη συσσώρευση τριχών και μαλλιών στην κύρια βούρτσα, ενώ ο ενσωματωμένος φωτισμός εξασφαλίζει κρυστάλλινη ορατότητα της σκόνης στα σκοτεινά σημεία του δωματίου.

Η επανάσταση του ατμού με τη Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro

Την κορωνίδα των επιλογών χειροκίνητου καθαρισμού αποτελεί η Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro, μια συσκευή που σχεδιάστηκε για να ενσωματώσει στεγνό και υγρό καθαρισμό σε ένα ενιαίο, πανίσχυρο σύστημα. Το συγκεκριμένο εργαλείο καθαρισμού αποδίδει ισχύ αναρρόφησης 26.000Pa και πρωτοπορεί χρησιμοποιώντας σύστημα καθαρισμού με ατμό που φτάνει τους 160°C.

Η ενσωμάτωση του συστήματος αποτροπής εμπλοκής τριχών εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία κατά την αντιμετώπιση κάθε είδους ρύπου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η συσκευή εκκινεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία αυτοκαθαρισμού του roller χρησιμοποιώντας καυτό νερό θερμοκρασίας 100°C, η οποία ακολουθείται από άμεσο στέγνωμα σε υψηλή θερμοκρασία προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνολικές απαιτήσεις συντήρησης.

Τιμολόγηση και διαθεσιμότητα

Ολόκληρη η νέα προϊοντική γκάμα λύσεων καθαρισμού της Xiaomi και της Mijia διανέμεται επισήμως στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω της Info Quest Technologies και του ευρύτερου δικτύου συνεργατών της εταιρείας.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) διαμορφώνονται ως εξής:

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max - €999,00

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro - €949,00

Xiaomi Robot Vacuum 6 - €749,00

Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro - €399,00

Mijia Vacuum Cleaner 4 - €299,00

Mijia Vacuum Cleaner 4C - €149,00

Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro - €599,00

Το κορυφαίο μοντέλο, η Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, κυκλοφορεί ήδη στην ελληνική αγορά, ενώ το επίσημο λανσάρισμα για την αγορά της Κύπρου πραγματοποιείται στις 8 Οκτωβρίου 2026.