RheoFit A1 και A1 Lite: Τα πρώτα αυτόματα massage rollers έρχονται στην Ευρώπη με AI χαρτογράφηση

Σύνοψη

Το RheoFit A1 αποτελεί το πρώτο πλήρως αυτόματο foam roller παγκοσμίως, συνδυάζοντας την στοχευμένη κρουστική δράση ενός πιστολιού μασάζ με την ολοκληρωμένη κάλυψη μιας καρέκλας μασάζ.

Η φορητή έκδοση A1 Lite, η οποία έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στην IFA 2026, προσφέρει κάλυμμα τριών ζωνών μασάζ και σχεδιασμό που χωράει εύκολα σε βαλίτσα 24 ιντσών.

Τα συστήματα ενσωματώνουν τεχνολογία AI για προσωποποιημένη αποθεραπεία και έξυπνη χαρτογράφηση σώματος, επιτρέποντας την αυτόματη προσαρμογή των προγραμμάτων μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Η εταιρεία διαθέτει ένα εκτενές παγκόσμιο δίκτυο αποθηκών, με κόμβους εξυπηρέτησης σε χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διευκολύνοντας την άμεση και χωρίς τελωνειακά προβλήματα αποστολή στην ελληνική αγορά.

Η αποθεραπεία μετά από έντονη σωματική άσκηση ή η απλή ανακούφιση από την πολύωρη καθιστική εργασία αποτελούσε παραδοσιακά μια διαδικασία που απαιτούσε ενεργή συμμετοχή και συχνά επίπονη προσπάθεια από τον χρήστη, ειδικά κατά τη χρήση συμβατικών εργαλείων όπως τα απλά foam rollers.

Η RheoFit, η οποία ιδρύθηκε το 2023 από μια ομάδα που περιλαμβάνει μαραθωνοδρόμους, φυσιοθεραπευτές, σχεδιαστές και μηχανικούς, επιχειρεί να μετασχηματίσει αυτή την εμπειρία παρουσιάζοντας το RheoFit A1, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πρώτο αυτόματο massage roller παγκοσμίως. Διαθέτοντας ήδη 13 βασικές πατέντες τεχνολογίας και έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη σημαντικών επενδυτών, η εταιρεία εισάγει μια εντελώς νέα κατηγορία συσκευών που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τον φυσικό κόπο της μάλαξης, προσφέροντας παράλληλα έξυπνες λειτουργίες χαρτογράφησης του σώματος.

Τι ακριβώς προσφέρει το σύστημα του RheoFit A1;

Το RheoFit A1 συνδυάζει την κρουστική θεραπεία των massage guns με τη συνολική κάλυψη μιας καρέκλας μασάζ, επιτρέποντας την πλήρως αυτοματοποιημένη και hands-free ανακούφιση ολόκληρου του σώματος. Η συσκευή υποστηρίζει χρήστες με βάρος έως και 135 κιλά, ενώ η ενσωματωμένη μπαταρία της προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία που κυμαίνεται από 4 έως 8 ώρες συνεχούς χρήσης, καλύπτοντας ουσιαστικά τις ανάγκες αποθεραπείας μιας ολόκληρης εβδομάδας προπονήσεων με μία μόνο φόρτιση.

Ο πυρήνας της καινοτομίας του εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, καθώς διαθέτει τρία εναλλάξιμα καλύμματα μασάζ (LightDeep, ProDeep και UltraDeep, με το τελευταίο να πωλείται ξεχωριστά) και υποστηρίζει τρία ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας, βασιζόμενο σε ένα σύστημα κίνησης τύπου Track Drive. Η συσκευή επικοινωνεί άμεσα με την εφαρμογή της RheoFit, μέσω της οποίας ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευμένα προγράμματα που αφορούν το τρέξιμο, το τένις, την κολύμβηση, την προπόνηση δύναμης, αλλά και την παρατεταμένη καθιστική στάση.

Το παγκόσμιο ντεμπούτο του RheoFit A1 Lite στην IFA 2026

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για μεγαλύτερη φορητότητα και ευκολία αποθήκευσης, η εταιρεία παρουσίασε στην έκθεση IFA 2026 το νέο μοντέλο RheoFit A1 Lite. Η νέα έκδοση διατηρεί τον πυρήνα της αυτόματης κύλισης, ωστόσο ενσωματώνει ένα αναβαθμισμένο κάλυμμα τριών ζωνών (3-in-1 Functional Zones) που δεν αφαιρείται. Το κάλυμμα αυτό χωρίζεται στη Ζώνη Ήπιας Ανακούφισης για καθημερινή χαλάρωση, στο εργονομικό κανάλι σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την άμεση επαφή με τη σπονδυλική στήλη και άλλες οστικές περιοχές, και στη Ζώνη Βαθιάς Πίεσης (Deep Shiatsu Zone) με ανυψωμένες υφές ύψους έως 13 χιλιοστών για πιο εντατικό μασάζ.

Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, το A1 Lite διαθέτει ενσωματωμένη θύρα φόρτισης Type-C, υποστηρίζει χρήστες έως 90 κιλά και προσφέρει αυτονομία 2 έως 4 ωρών, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για όσους ταξιδεύουν συχνά, καθώς χωράει με χαρακτηριστική ευκολία σε βαλίτσα 24 ιντσών. Επιπλέον, το μοντέλο Lite υποστηρίζει μαγνητικό ασύρματο τηλεχειριστήριο, το οποίο διευκολύνει την προσαρμογή των ρυθμίσεων από οποιαδήποτε στάση του σώματος, προσφέροντας τρεις ταχύτητες λειτουργίας (Γρήγορη, Μεσαία και Αργή).

AI χαρτογράφηση και παγκόσμια διαθεσιμότητα

Ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα του οικοσυστήματος της RheoFit είναι η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία προσωποποιημένων πλάνων αποθεραπείας (AI-Personalized Recovery). Μέσω της λειτουργίας Auto Body Mapping, το λογισμικό προσαρμόζει κάθε συνεδρία μασάζ στα μοναδικά σωματομετρικά δεδομένα του χρήστη, εξασφαλίζοντας ότι η συσκευή στοχεύει με ακρίβεια στους ώμους, την πλάτη και τα πόδια αποφεύγοντας τις οστικές προεξοχές. Τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται σε ένα ευρύτατο κοινό που ξεκινά από επαγγελματίες αθλητές, όπως η πρέσβειρα του brand και πρώην πρωταθλήτρια του Australian Open, Sofia Kenin, και φτάνει μέχρι τους απλούς υπαλλήλους γραφείου ή τους ηλικιωμένους που αναζητούν βελτίωση της κινητικότητάς τους.

Η στρατηγική επέκτασης της RheoFit περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο δίκτυο αποθηκών, με εγκαταστάσεις στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που εγγυώνται ταχύτερους χρόνους παράδοσης, χαμηλότερο κόστος μεταφορικών και μια ομαλή εμπειρία μετά την αγορά για τους καταναλωτές στην ευρωπαϊκή αγορά. Το A1 Lite αναμένεται να κυκλοφορήσει σε τρεις χρωματικές επιλογές: Obsidian (Μαύρο), Nebula Pink (Ροζ) και Moon White (Λευκό).