Νόμπελ Φυσικής 2026: Στον Francis Halzen για την ανακάλυψη των κοσμικών νετρίνων στο Νότιο Πόλο

Σύνοψη

Ο Βέλγος φυσικός Francis Halzen τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο Παρατηρητήριο IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας.

Το Παρατηρητήριο αποτελείται από ένα κυβικό χιλιόμετρο συμπαγούς πάγου στον Νότιο Πόλο, το οποίο έχει εξοπλιστεί με περισσότερους από 5.000 οπτικούς αισθητήρες για την καταγραφή απειροελάχιστων λάμψεων.

Η έρευνα επιτρέπει πλέον στους επιστήμονες να εντοπίζουν τις πηγές των πιο βίαιων κοσμικών φαινομένων στο Σύμπαν, προσφέροντας πληροφορίες που δεν αλλοιώνονται από τα μαγνητικά πεδία.

Η τεχνολογία αυτή σχετίζεται άμεσα με το εγχώριο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη αντίστοιχων υποθαλάσσιων παρατηρητηρίων στο δίκτυο KM3NeT της Μεσογείου.

Το Νόμπελ Φυσικής 2026 απονεμήθηκε στον Βέλγο επιστήμονα Francis Halzen, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν-Μάντισον, για την υλοποίηση του Παρατηρητηρίου Νετρίνων IceCube στον Νότιο Πόλο. Η Σουηδική Ακαδημία τον τίμησε για την ιστορική ανακάλυψη νετρίνων αστροφυσικής προέλευσης με ακραία ενεργειακά φορτία, θεμελιώνοντας επίσημα την αστρονομία των νετρίνων ως έναν νέο τρόπο παρατήρησης των φυσικών επιταχυντών του Σύμπαντος.



Η ακαδημία αποφάσισε να τιμήσει έναν άνθρωπο του οποίου το επιστημονικό όραμα φάνταζε αρχικά εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, καθώς απαιτούσε την αξιοποίηση ενός ολόκληρου κυβικού χιλιομέτρου καθαρού πάγου στις πιο αντίξοες συνθήκες του πλανήτη μας. Ο Francis Halzen διατύπωσε για πρώτη φορά την ιδέα της χρησιμοποίησης των βαθιών πάγων της Ανταρκτικής ως ένα γιγαντιαίο φυσικό τηλεσκόπιο το μακρινό 1988, συνειδητοποιώντας πως οι αχανείς και γεωλογικά σταθερές εκτάσεις του Νότιου Πόλου προσέφεραν το απόλυτο περιβάλλον απομόνωσης από ανεπιθύμητες παρεμβολές.

Τα νετρίνα είναι πανταχού παρόντα αλλά γνωστά και για τη δυσκολία ανίχνευσης τους, αφού διαπερνούν την ύλη, τη Γη και τα σώματα μας χωρίς καμία απολύτως αλληλεπίδραση, γεγονός που τα καθιστά γνωστά και ως «σωματίδια φαντάσματα». Μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ένα νετρίνο συγκρούεται με έναν ατομικό πυρήνα, παράγοντας μια απειροελάχιστη αλλά χαρακτηριστική λάμψη μπλε φωτός γνωστή ως ακτινοβολία Cherenkov.

Για να μπορέσουν οι επιστήμονες να καταγράψουν αυτή τη στιγμιαία λάμψη, χρειάστηκε να αναπτύξουν μια πρωτοφανή μηχανική λύση βαθιά μέσα στον παγετώνα της Ανταρκτικής. Οι τεχνικοί του προγράμματος κατασκεύασαν τεράστια συστήματα γεώτρησης με καυτό νερό, ανοίγοντας 86 κάθετες οπές βάθους 2,5 χιλιομέτρων μέσα στον αρχέγονο πάγο. Μέσα σε αυτές τις οπές κατέβασαν συνολικά 5.160 ψηφιακές οπτικές μονάδες (DOMs) πριν το νερό παγώσει ξανά, δημιουργώντας έτσι ένα τρισδιάστατο πλέγμα παρατήρησης το οποίο ολοκληρώθηκε το 2011. Οι χιλιάδες αυτοί οπτικοί αισθητήρες περιμένουν στο απόλυτο σκοτάδι του πάγου για να καταγράψουν τις λάμψεις από τα νετρίνα με ακρίβεια νανοδευτερολέπτου.

Μέσα από την παρατήρηση αυτών των αόρατων αγγελιαφόρων, η ερευνητική ομάδα του IceCube κατόρθωσε το 2013 να εντοπίσει τα πρώτα σωματίδια τα οποία μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας, εκατομμύρια φορές μεγαλύτερα από αυτά που μπορούμε να επιτύχουμε στους ισχυρότερους επίγειους επιταχυντές. Η ανίχνευση τους μας προσφέρει πληροφορίες που δεν θα μπορούσαμε να αντλήσουμε με κανέναν άλλον τρόπο, επιτρέποντας στους αστροφυσικούς να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό των φυσικών επιταχυντών του σύμπαντος. Τέτοιες πηγές περιλαμβάνουν τις υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες στα κέντρα των ενεργών γαλαξιών, τις κολοσσιαίες αστρικές εκρήξεις (supernovae) και τις συγκρούσεις αστέρων νετρονίων.

Σε αντίθεση με τα φωτόνια, τα οποία μπλοκάρονται από την πυκνή μεσοαστρική ύλη ή τα φορτισμένα σωματίδια (κοσμικές ακτίνες) που εκτρέπονται συνεχώς από τα διαστημικά μαγνητικά πεδία χάνοντας τον προσανατολισμό της πηγής τους, τα κοσμικά νετρίνα ταξιδεύουν απευθείας προς τη Γη. Αυτό το ευθύγραμμο ταξίδι μετατρέπει τα νετρίνα σε έναν απολύτως «καθαρό» χάρτη των πιο βίαιων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στα βάθη του Διαστήματος, δείχνοντας ακριβώς το σημείο από το οποίο προήλθαν.

Η έννοια του φυσικού τηλεσκοπίου τεράστιου όγκου παρουσιάζει άμεσο και κρίσιμο ενδιαφέρον για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα, διότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια χαρτογράφησης των νετρίνων μέσω υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο KM3NeT, το οποίο αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του ιστορικού προγράμματος NESTOR, κατασκευάζει αντίστοιχους γιγαντιαίους ανιχνευτές στα βαθιά νερά της Μεσογείου και συγκεκριμένα ανοιχτά της Πύλου. Εκεί, η στήλη του θαλασσινού νερού λειτουργεί ακριβώς όπως ο πάγος της Ανταρκτικής, προστατεύοντας τους βυθισμένους ανιχνευτές από την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου και συλλαμβάνοντας το ίδιο ακριβώς φως που παράγεται από τις αλληλεπιδράσεις των νετρίνων.