Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ενέταξε τη σιγκαπουριανή εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud Megaspeed και έξι ακόμη συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη λίστα εμπορικών περιορισμών (Entity List), μόλις λίγες ώρες μετά την επίσημη επιστροφή του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Η απόφαση, η οποία κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου και προγραμματίζεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Federal Register) την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, περιορίζει δραστικά την πρόσβαση των επτά οντοτήτων σε αμερικανική τεχνολογία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για πιθανή εκτροπή προηγμένων επεξεργαστών γραφικών (GPU) προς την Κίνα.

Ο αποκλεισμός επιβάλλει υποχρέωση λήψης ειδικής άδειας για κάθε προμηθευτή που επιθυμεί να διαθέσει στις εν λόγω εταιρείες προϊόντα τα οποία υπάγονται στους αμερικανικούς κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών (EAR), με τις αιτήσεις να εξετάζονται υπό το αυστηρό καθεστώς του «τεκμηρίου απόρριψης». Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι, παρά την επαναφορά του ιδρυτή της Nvidia στην ηγεσία, οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τον έλεγχο των δικτύων διακίνησης AI hardware στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι επτά εταιρείες στη Νοτιοανατολική Ασία που μπήκαν στην Entity List

Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο της απόφασης του BIS (FR Doc. 2026-23999), η Επιτροπή Αναθεώρησης Τελικών Χρηστών (End-User Review Committee) έκρινε ότι οι επτά οντότητες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εκτροπής προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού σε μη εξουσιοδοτημένους αποδέκτες ή εφαρμογές, ενεργώντας αντίθετα προς τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Στη Σιγκαπούρη προστέθηκαν η Megaspeed International Pte. Ltd., η μητρική της Swiftdata Pte. Ltd. και η Apex Enterprise Solutions (Singapore) Private Limited, η οποία αποτελεί θυγατρική του κινεζικού κολοσσού cloud Alibaba.

Στη Μαλαισία, οι κυρώσεις καλύπτουν τη θυγατρική Speedmatrix Sdn Bhd, την MSFusion Sdn. Bhd. και την PT Megaspeed International, ενώ στην Ταϊλάνδη εντάχθηκε η Megaspeed (Thailand) Co., Ltd., η οποία λειτουργεί και με τις επωνυμίες 7Road International. Το Υπουργείο Επενδύσεων, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μαλαισίας έσπευσε να διευκρινίσει ότι θα ενημερώσει τους τοπικούς διαχειριστές κέντρων δεδομένων μέσω της αρμόδιας αρχής MIDA να μην φιλοξενούν και να μην παρέχουν υπηρεσίες σε καμία από τις επτά εταιρείες της λίστας.

Το ιστορικό της έρευνας και η εμπλοκή της Alice Huang

Παρά τη χρονική σύμπτωση της ανακοίνωσης με την επιστροφή του Jensen Huang, το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για τη δραστηριότητα της Megaspeed προηγείται κατά πολύ των αποκαλύψεων για την προσωπική ζωή του επικεφαλής της Nvidia. Όπως επιβεβαίωσαν με κοινή τους δήλωση στις 16 Νοεμβρίου τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εμπορίου των ΗΠΑ, οι ερευνητές είχαν ανοίξει φάκελο για τη Megaspeed ήδη από το 2024, όταν εντόπισαν ύποπτες κινήσεις κατά την παρακολούθηση πιθανών παραβιάσεων στους ελέγχους εξαγωγών ημιαγωγών.

Τον Μάιο του 2025, οι αμερικανικές αρχές ζήτησαν από τη Nvidia αρχεία τόσο για τις άμεσες όσο και για τις έμμεσες πωλήσεις προς τη Megaspeed, με αποτέλεσμα ο κατασκευαστής τσιπ να εντάξει την εταιρεία στην εσωτερική της λίστα απαγόρευσης πωλήσεων («no sell» list) τον αμέσως επόμενο μήνα. Ακολούθησε επίσκεψη Αμερικανών ερευνητών, συνοδευόμενων από τις αρχές επιβολής του νόμου της Σιγκαπούρης, στις εγκαταστάσεις της Megaspeed, όπου πήραν συνέντευξη από την τότε διευθύνουσα σύμβουλο Alice Huang, προτού το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλάβει τον κεντρικό ρόλο στην ποινική έρευνα.

Η Alice Huang, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον ιδρυτή της Nvidia, φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση μαζί του, ένα γεγονός που ο Jensen Huang παραδέχθηκε νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο χωρίς να την κατονομάσει. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να υποψιάζονταν ότι εργαζόταν για λογαριασμό κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, ισχυρισμό που το Πεκίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Από την πλευρά της, η Megaspeed επιμένει ότι οι δραστηριότητες της είναι απολύτως νόμιμες, υπογραμμίζοντας ότι η Alice Huang αποχώρησε επίσημα από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025 και ότι έχει αναθέσει σε εξωτερικούς νομικούς τη διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου.

Η επιστροφή στη Nvidia και η ακρόαση στο Κογκρέσο

Η απουσία του Jensen Huang από το τιμόνι της Nvidia διήρκεσε μόλις 11 ημέρες, καθώς το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τη Δευτέρα την επαναφορά του στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ανατρέποντας τη στάση του προέδρου Harvey Jones, ο οποίος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η επιστροφή του δεν βρισκόταν στο τραπέζι. Της απόφασης προηγήθηκε έντονη εκστρατεία άσκησης πίεσης από κορυφαία στελέχη της Silicon Valley, συμπεριλαμβανομένου του Elon Musk, αλλά και η καθοριστική παρέμβαση του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Donald Trump να δηλώνει στο CNBC ότι έπεισε προσωπικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να του δώσουν πίσω τη δουλειά του.

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη τη Δευτέρα και την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να ανακτά σχεδόν 950 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο από ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ σχετικά με τις επιπτώσεις εθνικής ασφάλειας και τη σύσταση ειδικής επιτροπής συμμόρφωσης ελέγχου εξαγωγών υπό την εποπτεία τριών μελών του, οι πολιτικές πιέσεις στην Ουάσιγκτον παραμένουν έντονες.

Ο Jensen Huang καλείται να καταθέσει ενώπιον τριών επιτροπών του Κογκρέσου την 1η Δεκεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα θα βρεθεί απέναντι στους Αμερικανούς νομοθέτες και ο γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia, Tim Teter.