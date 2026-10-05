Ο Donald Trump ιδρύει επίσημα τη Super Intelligence Force - Ποιος μπήκε επικεφαλής και ποιος ο στόχος

Σύνοψη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη δημιουργία της ειδικής επιτροπής «Super Intelligence Force» για τον στρατηγικό συντονισμό της εθνικής πολιτικής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον ρόλο του επικεφαλής (AI Czar) αναλαμβάνει επίσημα ο Jay Clayton, ο οποίος διατηρεί παράλληλα την εξαιρετικά κρίσιμη θέση του Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI).

Η νεοσύστατη ομοσπονδιακή ομάδα εργασίας έχει στη διάθεσή της αυστηρά 120 ημέρες προκειμένου να καταθέσει ένα αναλυτικό πόρισμα για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων κινδύνων που προκύπτουν από τα νέα μοντέλα, εστιάζοντας πρωτίστως στην κυβερνοασφάλεια των εθνικών υποδομών.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί να θωρακίσει το τεχνολογικό προβάδισμα της χώρας έναντι ανταγωνιστικών δυνάμεων, επιλέγοντας συνειδητά να αποφύγει τη σκληρή υπερρύθμιση που χαρακτηρίζει το αντίστοιχο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση μιας νέας, πανίσχυρης ομοσπονδιακής ομάδας δράσης με την ονομασία «Super Intelligence Force», αναθέτοντας τον κρίσιμο ρόλο του «AI Czar» στον Jay Clayton, τον εν ενεργεία Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DNI).

Μέσα από τη σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Donald Trump τονίζει πως σκοπεύει να θωρακίσει την τεχνολογική υπεροχή της χώρας απέναντι στους στρατηγικούς ανταγωνιστές της, θέτοντας ταυτόχρονα αυστηρά αλλά απολύτως φιλικά προς την επιχειρηματικότητα πλαίσια ελέγχου. Η επιλογή του προσώπου που θα ηγηθεί αυτής της εξαιρετικά σημαντικής προσπάθειας φωτογραφίζει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης, καθώς ο Jay Clayton διαθέτει ένα εντυπωσιακά πλούσιο βιογραφικό που εκτείνεται από το εταιρικό δίκαιο και τη χρηματοοικονομική ρύθμιση μέχρι την εθνική ασφάλεια, έχοντας μάλιστα διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατά την πρώτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης.

Εμβαθύνοντας στο επαγγελματικό προφίλ του νέου AI Czar, αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος δεν προέρχεται από τον στενό πυρήνα της ακαδημαϊκής έρευνας πάνω στους πολύπλοκους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης ούτε υπήρξε ποτέ υψηλόβαθμο στέλεχος κάποιας μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας από την Silicon Valley. Αντιθέτως, η τεχνογνωσία του εστιάζεται καταφανώς στη διαχείριση συστημικών κινδύνων, στην αποτροπή ασύμμετρων απειλών εναντίον κρίσιμων ομοσπονδιακών υποδομών και στη θωράκιση των χρηματοπιστωτικών αγορών απέναντι σε συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις που αξιοποιούν προηγμένα λογισμικά.

Κατά τη διάρκεια της πετυχημένης θητείας του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επέδειξε μια αξιοσημείωτη ικανότητα εξισορρόπησης της καινοτομίας με την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, χειριζόμενος με επιτυχία κρίσιμα ζητήματα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και ακεραιότητας της ελεύθερης αγοράς. Ο ορισμός του στο κορυφαίο αυτό αξίωμα υποδηλώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως η αμερικανική στρατηγική γύρω από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζεται πλέον πρωτίστως ως ένα θεμελιώδες ζήτημα εθνικής ασφάλειας και όχι απλώς ως ένα τεχνικό ζήτημα καταναλωτικής ευκολίας ή βιομηχανικού αυτοματισμού.

Διατηρώντας απολύτως ενεργό τον ρόλο του επικεφαλής όλων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο Clayton καλείται να ευθυγραμμίσει τις κατευθύνσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης με τις βαθύτερες γεωπολιτικές επιδιώξεις των ΗΠΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα του εθνικού δικτύου ενέργειας και των τηλεπικοινωνιακών κόμβων της χώρας.

Η Super Intelligence Force έχει ήδη λάβει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές από τον Λευκό Οίκο, με την πρώτη καθοριστική προθεσμία να ορίζεται αυστηρά στις 120 ημέρες από τη στιγμή της σύστασης της. Μέσα σε αυτό το συμπιεσμένο χρονικό πλαίσιο, η διευρυμένη ομάδα εργασίας οφείλει να παραδώσει ένα βαθιά αναλυτικό πόρισμα που θα προτείνει ρεαλιστικούς τρόπους με τους οποίους οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους αυξανόμενους κινδύνους από τα ταχύτατα εξελισσόμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, διατηρώντας παράλληλα εντελώς ελεύθερο τον ρυθμό της ιδιωτικής καινοτομίας.

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal, η έκθεση θα αναλύει διεξοδικά τις υφιστάμενες κυβερνητικές δομές για την άμεση αναφορά επικίνδυνων περιστατικών, αξιολογώντας κρίσιμα κενά ασφαλείας, μαζικές παραβιάσεις δεδομένων, εκστρατείες παραπληροφόρησης και έξυπνες τεχνικές παράκαμψης των ασφαλιστικών δικλείδων των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (τα ευρέως γνωστά jailbreaks). Στη γιγαντιαία αυτή ομοσπονδιακή προσπάθεια θα κληθούν να συμμετάσχουν κορυφαίοι ερευνητές, επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών, εκπρόσωποι θρησκευτικών οργανώσεων και ακτιβιστικές ομάδες προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, συνθέτοντας ένα πολυσυλλεκτικό δίκτυο διαρκούς διαβούλευσης υπό την αυστηρή εποπτεία της κεντρικής κυβέρνησης.

Αξιολογώντας τον τεράστιο αντίκτυπο που αναμένεται να έχει η λειτουργία της νέας επιτροπής στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, είναι προφανές πως ο βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει η συνειδητή αποφυγή μιας εκτεταμένης υπερρύθμισης που ρεαλιστικά θα μπορούσε να υπονομεύσει άμεσα την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων απέναντι στις ραγδαία αναπτυσσόμενες ασιατικές δυνάμεις. Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαμήνυσε πρόσφατα, κατά τη διάρκεια κλειστών συναντήσεων με ηγετικά στελέχη εταιρειών όπως η OpenAI, η Anthropic και η Nvidia, πως το συντριπτικό τεχνολογικό προβάδισμα της χώρας αποτελεί ένα πολύτιμο πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευθεί απαρέγκλιτα από ασφυκτικούς γραφειοκρατικούς περιορισμούς, καθορίζοντας ουσιαστικά το ελευθεριακό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο νέος AI Czar. Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί αντιμετωπίζουν με εμφανή ανακούφιση την ανάληψη καθηκόντων από τον Jay Clayton, καθώς η πλούσια προϊστορία του στις αγορές υποδεικνύει μια ορθολογική, ισορροπημένη προσέγγιση που παραδοσιακά ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη και αποφεύγει τις αυθαίρετες κρατικές παρεμβάσεις. Βασική προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί πάντα η απαρέγκλιτη εξυπηρέτηση των ύψιστων εθνικών συμφερόντων.

Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για εσωτερική οργάνωση των τεχνολογικών υποδομών, οι επικείμενες αποφάσεις της Super Intelligence Force αναπόφευκτα πρόκειται να δημιουργήσουν άμεσες αναταράξεις στο ευρύτερο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Η δυνατότητα ανεμπόδιστης κυκλοφορίας αμερικανικών προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε αρχιτεκτονική ανοιχτού κώδικα (open-source) ενδέχεται πλέον να υποβληθεί σε νέους, αυστηρούς ελέγχους, αποσκοπώντας κυρίως στην πρόληψη φαινομένων όπου εχθρικές κρατικές οντότητες ενσωματώνουν δωρεάν αμερικανικά εργαλεία στα δικά τους συστήματα πληροφοριών ή σε στρατιωτικές εφαρμογές. Προς το παρόν, η συνολική αμερικανική στρατηγική βασίζεται καταφανώς στις εθελοντικές δεσμεύσεις των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων γύρω από την εσωτερική διαφάνεια των μοντέλων τους και την τακτική υποβολή εκθέσεων ασφαλείας στα διοικητικά τους συμβούλια, παρακάμπτοντας εντέχνως τις αυστηρές προληπτικές απαγορεύσεις που προσπαθούν να επιβάλουν άλλες διεθνείς δικαιοδοσίες.

Η άποψη του Techgear

Η ίδρυση της επιτροπής Super Intelligence Force και η ταυτόχρονη ανάθεση του ρόλου του AI Czar σε έναν εξαιρετικά έμπειρο αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών και πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναδεικνύει τις αγεφύρωτες νομικές και φιλοσοφικές διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αντιμετώπιση της σύγχρονης ψηφιακής πραγματικότητας. Όσο η Ευρώπη εστιάζει στην άκαμπτη εφαρμογή του AI Act επιδιώκοντας να προστατεύσει με κάθε δυνατό τρόπο τα ατομικά δικαιώματα μέσω οριζόντιων κανόνων κανονιστικής συμμόρφωσης, οι ΗΠΑ προκρίνουν συνειδητά μια απόλυτα τεχνοκρατική λύση που ταυτίζει απευθείας την ανάπτυξη των ισχυρών αλγορίθμων με την εθνική κυριαρχία και τη διατήρηση της οικονομικής ηγεμονίας.

Αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε στο άμεσο μέλλον αν η βαθιά κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά θα συνεχίσει μακροπρόθεσμα να αποτελεί εμπορική προτεραιότητα για τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ή αν οι ακραίες γραφειοκρατικές περιπλοκές στην κυκλοφορία νέων μοντέλων θα δημιουργήσουν ένα μόνιμο περιβάλλον διαφορετικών τεχνολογικών ταχυτήτων εις βάρος των τελικών καταναλωτών.