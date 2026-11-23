Η NVIDIA ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την άμεση επαναφορά του Jensen Huang στις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το συμβούλιο έπειτα από σειρά συναντήσεων και συζητήσεων μαζί του, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στην ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της διαδικασίας διαδραμάτισε η επικοινωνία του διοικητικού συμβουλίου με ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς βάσει των στοιχείων που κατατέθηκαν κρίθηκε πως η επιστροφή του Huang δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Παρά την πλήρη αποκατάσταση των καθηκόντων του, η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι οι ανεξάρτητες έρευνες που έχουν δρομολογηθεί θα συνεχιστούν κανονικά μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η ομόφωνη απόφαση και οι διαβεβαιώσεις εθνικής ασφάλειας

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της NVIDIA, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έμειναν πλήρως ικανοποιημένα τόσο από την ειλικρίνεια του Jensen Huang όσο και από την ικανότητά του να καθοδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη φάση της πορείας της. Η στήριξη από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ, με τον Donald Trump να διατηρεί ήδη θετική στάση απέναντι στον Huang, απομάκρυνε τις αρχικές ανησυχίες που είχαν προκύψει γύρω από τη θέση του στην εταιρεία.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Harvey C. Jones, ο οποίος διατηρεί κανονικά το αξίωμα του, υπογράμμισε ότι η επιστροφή του Huang εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της NVIDIA. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του συμβουλίου προς την Colette Kress για την εξαιρετική διαχείριση που επέδειξε ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος (interim CEO) κατά το διάστημα της απουσίας του, διευκρινίζοντας ότι εκείνη θα συνεχίσει πλέον απρόσκοπτα τα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια (CFO) της εταιρείας.

Οι δηλώσεις του Jensen Huang για την επιστροφή του

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση, ο Jensen Huang δήλωσε πως νιώθει τιμή που επιστρέφει για να ηγηθεί μιας από τις πιο καθοριστικές εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως στην απαρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης. Ανέφερε ότι αναλαμβάνει ξανά την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση, ευχαριστώντας το διοικητικό συμβούλιο για την εμπιστοσύνη και την προσεκτική αξιολόγηση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον Harvey Jones για την ηγεσία του στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και στην Colette Kress και τη διευθυντική ομάδα που κράτησαν το τιμόνι της NVIDIA το προηγούμενο διάστημα. Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Huang ευχαρίστησε τους εργαζομένους, τους μετόχους,τους ηγέτες του κλάδου, τους συνεργάτες ανά τον κόσμο και κυρίως την οικογένειά του για τη στήριξη τους, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά.

Οι ανεξάρτητες έρευνες και η νέα δομή συμμόρφωσης της NVIDIA

Παρά την επιστροφή του Huang, η NVIDIA επιβεβαίωσε ότι η έρευνα της ειδικής επιτροπής ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, η οποία συγκροτήθηκε έπειτα από δημοσιεύματα ότι ο Huang είχε γίνει στόχος επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών, θα προχωρήσει μέχρι την τελική της έκβαση. Η επιτροπή έχει ήδη προσλάβει ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με τον ίδιο τον Huang να στηρίζει πλήρως τη διαδικασία και να δεσμεύεται για απόλυτη συνεργασία.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο σύστησε πρόσφατα μια νέα Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών (National Security and Export Control Committee), αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη, με αποστολή την εποπτεία της εμπορικής συμμόρφωσης και των κινδύνων εθνικής ασφάλειας. Η επιτροπή προχωρά στη συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς και συμβούλους εθνικής ασφάλειας, ενώ η NVIDIA ξεκινά την αναζήτηση στελέχους για τη νέα θέση του Chief Compliance Officer, ο οποίος θα επιβλέπει τη συμμόρφωση σε ολόκληρο τον οργανισμό και θα αναφέρεται στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να συνεργάζεται με όλες τις εν εξελίξει κυβερνητικές έρευνες.