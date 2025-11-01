Ο web browser της Samsung είναι πλέον διαθέσιμος και για PCs

Η Samsung έκανε το επόμενο βήμα στην επέκταση του browser της, λανσάροντας την πρώτη επίσημη έκδοση του Samsung Internet για Windows. Η κίνηση αυτή μπορεί να μοιάζει απλή αναπαραγωγή της επιτυχημένης mobile εφαρμογής της εταιρείας, ωστόσο κρύβει έναν πιο φιλόδοξο στόχο: να προετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη γενιά «ambient AI» εμπειριών περιήγησης.

Η εταιρεία περιγράφει τον νέο browser ως μια πλατφόρμα που εξελίσσεται «από ένα PC browser που περιμένει την εντολή του χρήστη σε μια ενσωματωμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης». Με άλλα λόγια, ο Samsung Internet δεν είναι απλώς ένας παραδοσιακός browser, αλλά ένα εργαλείο που προορίζεται να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του χρήστη και να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο. Η Samsung θέλει να μπει δυναμικά στην αναπτυσσόμενη αγορά των AI browsers, η οποία έχει κερδίσει σημαντική δυναμική με προϊόντα όπως το ChatGPT Atlas της OpenAI, οι ενημερώσεις Copilot Mode του Microsoft Edge, το Opera Neon σε early access και τον Comet browser της Perplexity.

Όπως θα περίμενε κανείς, ο Samsung Internet για Windows υποστηρίζει συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των bookmarks, του ιστορικού περιήγησης και των αυτόματων συμπληρώσεων. Η εταιρεία δίνει επίσης έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας, προσφέροντας τυπικά εργαλεία όπως μπλοκάρισμα trackers και ένα privacy dashboard, που δίνει στον χρήστη πλήρη εικόνα των διαδικτυακών του δεδομένων. Παρόλα αυτά, αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι μόνο η αρχή και όχι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Samsung επανέρχεται στην αγορά των desktop browsers.

Σημειωτέον, η Samsung είχε δοκιμάσει ξανά το Samsung Internet για Windows το 2024, αλλά η εφαρμογή είχε αποσυρθεί από το Microsoft Store χωρίς ιδιαίτερη προβολή. Η φετινή κυκλοφορία, όμως, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Με την ταχύτατη εξάπλωση των AI εργαλείων και την αυξανόμενη ζήτηση για browsers που προσφέρουν έξυπνη υποστήριξη και εξατομίκευση, η παρουσία σε desktop περιβάλλον είναι απαραίτητη για να παραμείνει η Samsung ανταγωνιστική.

Η Samsung τονίζει ότι ο browser θα ενσωματώνει τεχνολογία AI που θα «προβλέπει τις ανάγκες του χρήστη και θα προσφέρει πιο προσωποποιημένη βοήθεια». Το όραμα της εταιρείας για ambient AI δεν περιορίζεται στην απλή εμφάνιση πληροφοριών, αλλά στοχεύει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα όπου η περιήγηση, η αναζήτηση και η διαχείριση δεδομένων γίνονται πιο φυσικές και προσαρμοσμένες στον χρήστη. Με τη διαθεσιμότητα σε desktop, η Samsung διασφαλίζει ότι οι χρήστες θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν.

Ο νέος browser διατίθεται μέσω beta προγράμματος για Windows 11 και Windows 10 (έκδοση 1809 και νεότερες).

