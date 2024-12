Οι 8 υπηρεσίες και προϊόντα που «σκότωσε» η Google μέσα στο 2024

Από τα τέλη Νοεμβρίου έχουμε αρχίσει να βλέπουμε διάφορες ανασκοπήσεις από δημοφιλείς υπηρεσίες και εταιρείες, οι οποίες ανακεφαλαιώνουν τα όσα συνέβησαν το 2024 τη στιγμή που προετοιμάζονται για τη νέα χρονιά. Σίγουρα παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτά τα Replays / Reviews / Recaps, αλλά καμιά φορά έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε και τι άφησαν στην άκρη οι εταιρείες.

Η Google είναι από τις πρώτες που καθιέρωσαν τις ετήσιες ανασκοπήσεις των υπηρεσιών τους, όμως ταυτόχρονα φημίζεται και για τα πολλά projects - υπηρεσίες που «σκοτώνει» κάθε χρονιά. Ας θυμηθούμε τα 8 σημαντικότερα από αυτά!

Google Podcasts

Το Google Podcasts ξεκίνησε το ταξίδι του το 2018 ως αυτόνομη εφαρμογή για Android. Ήταν μια ακόμη προσπάθεια αναβίωσης των podcasts, χρόνια μετά το τέλος του Google Listen και της υποστήριξης podcast στην εφαρμογή Google Play Music.

Μέσα στο 2023, η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι οι χρήστες προτιμούν το YouTube από το Google Podcasts. Ως εκ τούτου, αποφάσισε να τραβήξει και πάλι την πρίζα της εφαρμογής του και να φέρει λειτουργίες podcasting στο YouTube Music για να το καταστήσει τον νέο «κεντρικό προορισμό podcast».

Οι χρήστες σταμάτησαν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία τον Απρίλιο του 2024 και τους προσφέρθηκαν εργαλεία για να μεταφέρουν τις συνδρομές podcast τους στο YouTube Music. Όσοι ήθελαν να μεταβούν σε διαφορετική εφαρμογή podcast μπορούσαν να κατεβάσουν ένα αρχείο OPML για να μεταφέρουν τα δεδομένα τους.

Google Play Movies & TV

Η υπηρεσία Google Play Movies & TV καταργήθηκε νωρίτερα φέτος για να εξορθολογιστούν οι υπηρεσίες περιεχομένου βίντεο της εταιρείας και να ενοποιηθούν στο YouTube και το Google TV. Από τον Ιανουάριο του 2024, η Google τελείωσε οριστικά με την υπηρεσία. Η αγορά ή η ενοικίαση τίτλων μέσω του Google Play Movies & TV στο Android TV ή στην ιστοσελίδα του Google Play δεν είναι πλέον δυνατή.



Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να μπορέσει η Google να τερματίσει την υπηρεσία. Η εταιρεία είχε προηγουμένως αφαιρέσει το Movies & TV από την εφαρμογή Google Play και μετέφερε τους χρήστες Android/iOS στην εφαρμογή Google TV, όπου μπορούν να νοικιάζουν, να αγοράζουν και να αναπαράγουν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Gmail Basic HTML View

Η Google κατάργησε τη βασική προβολή HTML για το Gmail νωρίτερα φέτος, μεταφέροντας αυτόματα τους χρήστες στην Standard View. Η λειτουργία που υπήρχε για χρόνια είχε σχεδιαστεί για να προσφέρει backwards συμβατότητα όταν οι χρήστες χρησιμοποιούσαν παλαιούς web browsers ή πιο αργές συνδέσεις. Σε σύγκριση με την Standard View, η Basic HTML View στερούνταν χαρακτηριστικών όπως η πλούσια μορφοποίηση, η υποστήριξη chat, η εισαγωγή επαφών και, τελευταία, η ενσωμάτωση του Gemini.

VPN by Google One

Το VPN by Google One τερματίστηκε φέτος στις 20 Ιουνίου 2024. Η υπηρεσία που προσφερόταν ως μέρος των συνδρομών του Google One από το 2020 είχε σχεδιαστεί για να παρέχει «ένα επιπλέον επίπεδο διαδικτυακής προστασίας για το Android smartphone σας», καλύπτοντας τη διεύθυνση IP και κρυπτογραφώντας την κυκλοφορία.

Ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην πρόωρη κατάργηση της υπηρεσίας ήταν η έλλειψη επαρκούς έλξης. Ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε τότε ότι η ομάδα τους «διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι απλά δεν τη χρησιμοποιούσαν».



Keen

Το Keen ήταν άλλο ένα πειραματικό project από την ομάδα Area 120 που προοριζόταν να ανταγωνιστεί το Pinterest. Η πλατφόρμα επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν συλλογές (αποκαλούμενες «keens») διαδικτυακού περιεχομένου με βάση τα ενδιαφέροντά τους και να τις μοιράζονται. Η Google έκλεισε το Keen (μέσω του Killed by Google) στις 24 Μαρτίου 2024 και διέγραψε όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων, των μεταφορτώσεων, των συνδέσμων, των ακόλουθων και των σχολίων.

Chromecast

Το 2024 θα σημάνει το τέλος της δημοφιλούς σειράς streaming dongles της Google, το Chromecast. Η πρώτη συσκευή Chromecast κυκλοφόρησε το 2013 για 35 δολάρια, με τη δυνατότητα να μετατρέψει σχεδόν οποιαδήποτε τηλεόραση με θύρα HDMI σε έξυπνη τηλεόραση.



Ένα μοναδικό σημείο πώλησης του dongle Chromecast ήταν ότι επέτρεπε στους χρήστες να μεταδίδουν περιεχόμενο χωρίς την ταλαιπωρία της εγκατάστασης και ενημέρωσης εφαρμογών. Βασιζόταν σε μια ιδιόκτητη τεχνολογία με την ονομασία Google Cast (η οποία συνεχίζει να υπάρχει) που επέτρεπε στις εφαρμογές smartphone να προβάλλουν περιεχόμενο στη μεγάλη οθόνη.



Ένα κουμπί Cast σε συμβατές εφαρμογές, όπως το YouTube, το Netflix, το Spotify και άλλες, τους επιτρέπει να συνδεθούν στη μεγάλη οθόνη. Η εταιρεία αντικατέστησε το υλικό Chromecast με έναν νέο αποκωδικοποιητή που ονομάζεται Google TV Streamer.

Jamboard

Το Jamboard ήταν ένας γιγαντιαίος «συνεργατικός, ψηφιακός πίνακας» που παρουσίασε η Google το 2017 για να ανταγωνιστεί το Surface Hub της Microsoft. Διέθετε οθόνη αφής 55'' με υποστήριξη ανάλυσης 4K, με τιμή τότε 4.999 δολάρια (επιπλέον 1.199 δολάρια για τη βάση). Ήταν μια συνεργατική συσκευή που έτρεχε μια εξειδικευμένη έκδοση του Android και βασιζόταν σε εφαρμογές της Google G Suite.

Η συσκευή ζύγιζε περίπου 50 κιλά, περιλάμβανε κάμερα, ηχεία, μικρόφωνο, USB 2.0, USB 3.0, Type-C, HDMI, Bluetooth, Ethernet και NFC. Η Google ανακοίνωσε ότι το Jamboard θα σταματήσει να λαμβάνει αυτόματες ενημερώσεις μετά τις 30 Σεπτεμβρίου και ότι η εφαρμογή θα τεθεί εκτός λειτουργίας στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Stack

Η Google είχε κάποτε μια εφαρμογή σάρωσης PDF που ονομαζόταν Stack. Επέτρεπε στους χρήστες να μετατρέπουν έγγραφα σε αρχεία PDF και να διατηρούν τα πράγματα οργανωμένα τοποθετώντας τα αρχεία PDF σε κατηγορίες που ονομάζονται «stacks». Η εφαρμογή μπορούσε να εντοπίσει σημαντικές πληροφορίες από έγγραφα, όπως η ημερομηνία λήξης ενός λογαριασμού.



Το Stack ξεκίνησε το 2021 και ήταν μια πειραματική πρόταση των ομάδων Area 120 και DocAI. Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2024 ότι θα καταργήσει το Stack και θα αποσύρει την υποστήριξη για τον παλαιό σαρωτή PDF από τα τέλη Σεπτεμβρίου.