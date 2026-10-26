Όμιλος ΔΕΗ: Με τέσσερις νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής σε Ρόδο και Κω

Σύνοψη

Ο Όμιλος ΔΕΗ εγκαθιστά τέσσερις νέες αεριοστροβιλικές μονάδες συνολικής ισχύος 58 MW στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Σορωνής (Ρόδος) και της Κω.

Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των μονάδων προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027.

Ο εξοπλισμός βασίζεται σε τέσσερις μονάδες τύπου Titan 130, ονομαστικής ισχύος 14,5 MW η καθεμία, με βαθμό απόδοσης που κυμαίνεται στο 33%-34%.

Οι νέες υποδομές διαθέτουν δυνατότητα ταχείας εκκίνησης εντός δέκα λεπτών για την άμεση κάλυψη των αναγκών του ηλεκτρικού συστήματος.

Η τεχνολογία SoLoNOx περιορίζει σημαντικά τις εκπομπές ρύπων, ενώ η λειτουργία μεταβαίνει από το βαρύ πετρέλαιο στο ντίζελ.

Η εγκατάσταση εντάσσεται στο ευρύτερο Στρατηγικό πλάνο 2026-2030 του Ομίλου ΔΕΗ, το οποίο ανέρχεται σε 24 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη ενός νέου ενεργειακού μοντέλου.

Ο Όμιλος ΔΕΗ εγκαθιστά τέσσερις νέες αεριοστροβιλικές μονάδες Titan 130 συνολικής ισχύος 58 MW στους σταθμούς Σορωνής (Ρόδος) και Κω. Η λειτουργία τους ξεκινά το καλοκαίρι του 2027, προσφέροντας ταχεία εκκίνηση δέκα λεπτών, βαθμό απόδοσης 33%-34% και μειωμένες εκπομπές ρύπων μέσω της τεχνολογίας SoLoNOx, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών.

Η διασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας στα αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα απαιτεί τεχνολογικές υποδομές ικανές να ανταποκρίνονται ακαριαία στις έντονες διακυμάνσεις του ηλεκτρικού φορτίου, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες όπου η τουριστική δραστηριότητα πολλαπλασιάζει τη ζήτηση. Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά στην υλοποίηση μιας κρίσιμης τεχνικής αναβάθμισης, προσθέτοντας τέσσερις νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες παραγωγής στους υφιστάμενους σταθμούς της Σορωνής στη Ρόδο και της Κω. Οι εργασίες εγκατάστασης των δύο μονάδων στο εργοστάσιο της Σορωνής έχουν ήδη ξεκινήσει, αποτελώντας την τρίτη κατά σειρά αναβάθμιση του τοπικού σταθμού ύστερα από τις παρεμβάσεις της τελευταίας διετίας, ενώ οι αντίστοιχες κατασκευαστικές εργασίες στο νησί της Κω αναμένεται να εκκινήσουν εντός του Οκτωβρίου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την πλήρη ένταξη των μονάδων στο παραγωγικό δυναμικό των νησιών μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η επιλογή του τεχνολογικού εξοπλισμού επικεντρώνεται σε τέσσερις μονάδες τύπου Titan 130, οι οποίες αποδίδουν ονομαστική ισχύ 14,5 MW η καθεμία, επιτυγχάνοντας θερμικό βαθμό απόδοσης μεταξύ 33% και 34%. Οι αεριοστρόβιλοι διπλού καυσίμου προσφέρουν το σημαντικό τεχνικό πλεονέκτημα της ταχείας εκκίνησης, καθώς απαιτούν μόλις δέκα λεπτά για να μεταβούν από την κατάσταση αδράνειας στη μέγιστη ονομαστική τους ισχύ. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει στους διαχειριστές του δικτύου να εξισορροπούν άμεσα την παραγωγή με τη μεταβαλλόμενη ζήτηση, λειτουργώντας απόλυτα συμπληρωματικά με τις στοχαστικές πηγές ενέργειας, όπως είναι τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα που λειτουργούν στην περιοχή.

Πέρα από τα οφέλη στην ευστάθεια του συστήματος, η αναβάθμιση εισάγει αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας SoLoNOx. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη δραστική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO) κατά τη διαδικασία της καύσης, αποκλείοντας την ανάγκη για συστήματα έγχυσης νερού. Η περιβαλλοντική βελτίωση ενισχύεται περαιτέρω από τη μετάβαση του χρησιμοποιούμενου καυσίμου, καθώς το ρυπογόνο βαρύ πετρέλαιο (HFO) αντικαθίσταται από ελαφρύ πετρέλαιο κίνησης (LFO/ντίζελ), μειώνοντας τόσο τις εκπομπές σωματιδίων όσο και το γενικότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των σταθμών παραγωγής. Ταυτόχρονα, τα επίπεδα ακουστικής όχλησης διατηρούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς ο θόρυβος των νέων αεριοστροβίλων δεν υπερβαίνει τα 65 dB στα όρια της εγκατάστασης.

Η αύξηση της διαθέσιμης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος αναμένεται να επιδράσει θετικά στην τοπική οικονομία και το εθνικό δίκτυο, συμβάλλοντας στον περιορισμό του συνολικού κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που επιβαρύνουν τους καταναλωτές για τη διατήρηση της ενεργειακής αυτονομίας των νησιών. Τα έργα σε Σορωνή και Κω ευθυγραμμίζονται με τον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου ΔΕΗ για τον ριζικό εκσυγχρονισμό των υποδομών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, ακολουθώντας τις επιτυχημένες αναβαθμίσεις που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2025 σε Σαντορίνη, Ρόδο (Α’ φάση) και Κρήτη, καθώς και τις προγενέστερες παρεμβάσεις σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο (Β’ φάση). Το νέο στρατηγικό πλάνο της περιόδου 2026-2030, συνολικού ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός ανθεκτικού ενεργειακού μοντέλου.

Η ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεγάλης κλίμακας πλαισιώνεται πλέον συστηματικά από επενδύσεις σε ευέλικτες μονάδες θερμικής παραγωγής, προηγμένα συστήματα αποθήκευσης και ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης ενέργειας που αξιοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας.