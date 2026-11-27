Μέτωπο υψηλής έντασης ανοίγει στα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Καλιφόρνια ανάμεσα στην OpenAI και την Apple, καθώς η εταιρεία πίσω από το ChatGPT κατέθεσε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 ανταγωγή 81 σελίδων, κατηγορώντας την Apple ότι εκμεταλλεύεται το μέγεθος και την οικονομική της ισχύ για να φρενάρει τον ανταγωνισμό στις προσωπικές συσκευές τεχνητής νοημοσύνης. Τη δικογραφία συνυπογράφουν η OpenAI Group PBC, το τμήμα ανάπτυξης υλικού της, io Products, καθώς και οι πρώην εργαζόμενοι της Apple Chang Liu και Tang Yew Tan, απαντώντας στην αρχική αγωγή που είχε ασκήσει η Apple τον περασμένο Ιούλιο περί προσέλκυσης στελεχών και πρόσβασης σε απόρρητη τεχνογνωσία.

Η κλιμάκωση αποτυπώνει τη βαθιά μεταβολή στις ισορροπίες της Silicon Valley μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών. Το 2024 οι δύο εταιρείες είχαν ανακοινώσει στρατηγική συνεργασία για την ενσωμάτωση του ChatGPT στο iPhone, ενισχύοντας τις δυνατότητες του Apple Intelligence και της ψηφιακής βοηθού Siri, ωστόσο η προσπάθεια της OpenAI να περάσει από το λογισμικό στο δικό της καταναλωτικό hardware μετέτρεψε τους πρώην συμμάχους σε ευθείς ανταγωνιστές για την επόμενη γενιά προσωπικών συσκευών.

Η υπόθεση «Employee X» και η φερόμενη διαρροή σχεδίων υλικού

Κεντρικό σημείο της ανταγωγής, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, αποτελεί η υπόθεση ενός πρώην στελέχους επιχειρησιακών λειτουργιών της OpenAI, το οποίο στη δικογραφία καταγράφεται ως «Employee X». Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι αντενάγοντες, ο εργαζόμενος απέστειλε εμπιστευτικά αρχεία μηχανικής και κατασκευής σε προσωπικούς του λογαριασμούς λίγο πριν αποχωρήσει από την εταιρεία στις 2 Ιουνίου, προκειμένου να επιστρέψει στην Apple.

Όταν επανεντάχθηκε στο δυναμικό της Apple, φέρεται να ενημέρωσε τον Ιούλιο ανώτερα στελέχη της ομάδας επιχειρήσεων Ασίας-Ειρηνικού για τα ακυκλοφόρητα σχέδια υλικού της OpenAI, ενεργώντας μάλιστα κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Apple. Η πλευρά της OpenAI είχε θέσει τον ισχυρισμό αυτό για πρώτη φορά σε δικαστικό έγγραφο τον Οκτώβριο, με την Apple να απαντά τότε ότι δεν είχε εντοπίσει αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες.

Πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και παρεμβάσεις στη γραμμή παραγωγής

Πέρα από το ζήτημα των εμπορικών μυστικών, η δικογραφία στρέφεται ευθέως κατά του τρόπου με τον οποίο η Apple διαχειρίζεται τους κοινούς συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η OpenAI υποστηρίζει ότι η Apple «εξανάγκασε και απείλησε» προμηθευτές που εργάζονταν για τις μελλοντικές της συσκευές, ζητώντας τους να κατονομάσουν τα μέλη του προσωπικού που είχαν αναλάβει έργα της OpenAI και πιέζοντας τους να αποσύρουν τεχνικούς πόρους από τις αντίστοιχες γραμμές.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο περιγράφονται δύο χαρακτηριστικά περιστατικά που δείχνουν το βάρος της επιρροής της Apple στα εργοστάσια παραγωγής υλικού. Ένας κατασκευαστής που είχε ήδη ξεκινήσει συνεργασία με την OpenAI αρνήθηκε να συνεχίσει, ενώ ένας δεύτερος αναγκάστηκε να μεταφέρει τις διεργασίες ανοδίωσης (της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας που προσδίδει αντοχή και φινίρισμα στα μεταλλικά περιβλήματα των σύγχρονων συσκευών) σε νυχτερινή βάρδια, επειδή η Apple έφερε αντιρρήσεις να εκτελούνται οι εργασίες αυτές παράλληλα με τη δική της παραγωγή.

Το καθεστώς προσωπικών λογαριασμών iCloud και οι συμφωνίες πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ανταγωγή αμφισβητεί επίσης τις εσωτερικές εργασιακές πρακτικές της Apple, περιγράφοντας έναν μηχανισμό που, κατά τους αντενάγοντες, λειτουργεί αποτρεπτικά για την κινητικότητα των μηχανικών. Όπως υποστηρίζουν η OpenAI, η io Products και οι δύο πρώην εργαζόμενοι, η Apple ενθάρρυνε το προσωπικό της να χρησιμοποιεί προσωπικούς λογαριασμούς iCloud και iMessage για καθημερινές επαγγελματικές επικοινωνίες, αλλά στη συνέχεια αξιοποιούσε την παρουσία εταιρικών αρχείων και μηνυμάτων στους λογαριασμούς αυτούς για να απειλεί όσους αποφάσιζαν να αποχωρήσουν.

Παράλληλα, στην αγωγή αναφέρεται ότι η Apple ερμηνεύει και εφαρμόζει τόσο ευρέως τις συμφωνίες πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να αποθαρρύνει εξειδικευμένους μηχανικούς από το να διεκδικήσουν θέσεις σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Αρνούμενοι κατηγορηματικά τις αρχικές αιτιάσεις της Apple περί υπεξαίρεσης σχεδίων hardware και κατασκευαστικών δεδομένων, οι αντενάγοντες ζητούν χρηματικές αποζημιώσεις και δικαστικές εντολές που θα απαγορεύουν κάθε συνεχιζόμενη ή επαπειλούμενη πρακτική την οποία το δικαστήριο θα κρίνει παράνομη.