Η Anthropic και η OpenAI δημοσίευσαν στους λογαριασμούς τους στο GitHub, με διαφορά μόλις έξι ωρών, δύο ανεξάρτητες προδημοσιεύσεις (preprints) που αφορούν την αλγεβρική εκδοχή ενός από τα δυσκολότερα άλυτα προβλήματα των μαθηματικών. Οι δύο εργασίες δεν επιλύουν το ίδιο το P=NP της θεωρίας υπολογιστικής πολυπλοκότητας, ωστόσο παρουσιάζουν μαθηματικές αποδείξεις για το συναφές πρόβλημα VP έναντι VNP, δείχνοντας ότι ορισμένες κατηγορίες υπολογισμών είναι εγγενώς δύσκολες και δεν φαίνονται απλώς τέτοιες.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το P=NP συγκαταλέγεται στα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας (Millennium Prize Problems) και η ενδεχόμενη επίλυση του συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των σύγχρονων συστημάτων κρυπτογράφησης, από την προστασία της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως τις διαδικτυακές πληρωμές. Παράλληλα, η διπλή δημοσίευση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις αναφορές για απόδειξη της υπόθεσης του Riemann, αποτυπώνοντας την πρωτοφανή ταχύτητα με την οποία τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν να συνεισφέρουν στην έρευνα των ανώτερων μαθηματικών.

Τι είναι το πρόβλημα P έναντι NP και γιατί αφορά την κρυπτογράφηση RSA

Στη θεωρία υπολογιστικής πολυπλοκότητας, η κλάση P περιλαμβάνει τα προβλήματα που ένας υπολογιστής μπορεί να επιλύσει γρήγορα, δηλαδή σε χρόνο που δεν εκτοξεύεται εκθετικά καθώς αυξάνεται το μέγεθος των εισόδων. Αντίθετα, η κλάση NP αφορά προβλήματα στα οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρονοβόρο να βρεθεί η λύση, αλλά είναι εύκολο και γρήγορο να επαληθευτεί αν μια προτεινόμενη λύση είναι σωστή. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ένα τεράστιο παζλ Sudoku, το οποίο μπορεί να απαιτήσει ώρες ή ημέρες για να συμπληρωθεί, ενώ ο έλεγχος της ορθότητας του ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Το κεντρικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο εδώ και δεκαετίες είναι αν οι δύο κλάσεις ταυτίζονται, αν δηλαδή κάθε πρόβλημα του οποίου η λύση επαληθεύεται γρήγορα διαθέτει και έναν γρήγορο αλγόριθμο επίλυσης που απλώς δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη. Η επικρατούσα άποψη στην επιστημονική κοινότητα κλίνει προς το αντίθετο, με τον ειδικό στην υπολογιστική πολυπλοκότητα Scott Aaronson να έχει εκτιμήσει στο ιστολόγιό του με βεβαιότητα 96% ότι το P διαφέρει από το NP.

Εάν αποδεικνυόταν ότι ισχύει το P=NP, οι συνέπειες θα εκτείνονταν από τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της μηχανικής έως την ταχύτερη ανακάλυψη νέων φαρμάκων, ενώ ταυτόχρονα θα κατέρρεε η βάση της σύγχρονης ψηφιακής ασφάλειας. Η κρυπτογράφηση RSA, η οποία προστατεύει μεγάλο μέρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στηρίζεται στον πολλαπλασιασμό δύο εξαιρετικά μεγάλων πρώτων αριθμών, μια πράξη εύκολη προς εκτέλεση αλλά πρακτικά αδύνατη να αντιστραφεί με τους σημερινούς κλασικούς υπολογιστές. Όπως έχει προειδοποιήσει ο Fulgencio López από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Τορόντο, μια ισοδυναμία μεταξύ P και NP θα επέτρεπε την πολύ εύκολη αποκρυπτογράφηση των κλειδιών ασφαλείας χωρίς να χρειάζεται ένας ισχυρός κβαντικός υπολογιστής ικανός να εκτελέσει τον αλγόριθμο του Shor.

Η προσέγγιση της Anthropic με εσωτερικό μοντέλο Claude και επαλήθευση σε Lean

Τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI εστίασαν στην αλγεβρική εκδοχή του προβλήματος, γνωστή ως VP έναντι VNP, η οποία αντί για προβλήματα απόφασης με απάντηση «ναι» ή «όχι» εξετάζει πολυώνυμα, δηλαδή μαθηματικές εκφράσεις που αποτελούνται από προσθέσεις και πολλαπλασιασμούς. Όπως έχει επισημάνει ο Scott Aaronson, από τη δεκαετία του 1970 η αλγεβρική εκδοχή αντιμετωπίζεται από τους μαθηματικούς ως ένα απαραίτητο στάδιο προετοιμασίας για την προσέγγιση του P έναντι NP.

Στην προδημοσίευση της, η οποία αναμένει ακόμη ανεξάρτητη επαλήθευση από ανθρώπους ερευνητές, η Anthropic υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολυώνυμα που απαιτούν τεράστια αριθμητικά κυκλώματα για να υπολογιστούν, με το μέγεθος του κυκλώματος να αυξάνεται ταχύτερα από οποιοδήποτε πολυώνυμο. Ένα από τα παραδείγματα που εξετάζονται συνδέεται με το πρόβλημα της διέλευσης από όλες τις πόλεις ενός χάρτη χωρίς επανάληψη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόδειξη προέκυψε από ένα εσωτερικό μοντέλο της οικογένειας Claude, το οποίο συνέταξε παράλληλα και μια έκδοση επαληθεύσιμη από υπολογιστή στη γλώσσα τυπικής απόδειξης Lean.

Η εναλλακτική μέθοδος της OpenAI και τα όριά της

Έξι ώρες μετά την ανάρτηση της Anthropic, η OpenAI δημοσίευσε τη δική της προδημοσίευση,παρουσιάζοντας μια διαφορετική διαδρομή προς το ίδιο συμπέρασμα. Στο κείμενο της εργασίας, το υπολογιστικό κύκλωμα παρομοιάζεται με ένα δίκτυο καλωδίων που συνδέει μια πόλη γεμάτη αριθμομηχανές, όπου κάθε καλώδιο έχει κόστος ανάλογο του μήκους του. Αν τα καλώδια δεν μπορούν να μικρύνουν, αποδεικνύεται άμεσα ότι ορισμένα προβλήματα απαιτούν γιγαντιαίο όγκο συνδέσεων και άρα παραμένουν υπολογιστικά δύσκολα.

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η συντόμευση των καλωδίων είναι εφικτή, η εξοικονόμηση που προκύπτει επιτρέπει την κατασκευή ενός κυκλώματος που αναπαράγει το έργο ενός άλλου,υποτιθέμενα μικρού κυκλώματος, οδηγώντας σε λογική αντίφαση. Με αυτόν τον τρόπο η δυσκολία επιβεβαιώνεται και στα δύο σενάρια, ωστόσο η ίδια η OpenAI διευκρινίζει ότι η μεθοδολογία της δεν εφαρμόζεται στα προβλήματα «ναι ή όχι» που συνθέτουν τον πυρήνα του P έναντι NP, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα που απασχολεί άμεσα τους κρυπτογράφους.

Οι αντιδράσεις της μαθηματικής κοινότητας

Οι πρώτες εκτιμήσεις ακαδημαϊκών συνδυάζουν την αναγνώριση της προόδου με τη συγκρατημένη στάση που επιβάλλει η επιστημονική διαδικασία. Ο Varun Kanade από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εκτιμά ότι οι δημοσιεύσεις των δύο εργαστηρίων θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην έρευνα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα απαιτηθούν νέες τεχνικές για να αντιμετωπιστεί το ίδιο το ζήτημα του P έναντι NP.

Από την πλευρά του, ο Tom Gur του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ εξέφρασε την έκπληξη του για τον ρυθμό των εξελίξεων που φέρνουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στα μαθηματικά, δηλώνοντας ότι η επιστήμη γίνεται μάρτυρας προόδου δεκαετιών μέσα σε λίγες ημέρες. Τόνισε παράλληλα ότι η μαθηματική κοινότητα χρειάζεται χρόνο για να μελετήσει σε βάθος τις αποδείξεις προτού αποτιμήσει το πραγματικό τους εύρος και την εγκυρότητα τους.