OPPO Find X10 Series: Επίσημη παρουσίαση των νέων ναυαρχίδων, τιμές και διαθεσιμότητα

Σύνοψη

Το Find X10 Pro Max ενσωματώνει τριπλό σύστημα κάμερας 200MP σε συνεργασία με τη Hasselblad, επιτρέποντας επαγγελματική εγγραφή βίντεο 8K στα 30fps από όλους τους πίσω αισθητήρες.

Η αυτονομία των συσκευών αναβαθμίζεται θεαματικά χάρη στην μπαταρία τεχνολογίας Silicon-Carbon χωρητικότητας 8.000mAh, η οποία υποστηρίζει ενσύρματη ταχεία φόρτιση 80W SUPERVOOC και ασύρματη 50W AIRVOOC.

Στο εσωτερικό των νέων ναυαρχίδων βρίσκονται οι κορυφαίοι επεξεργαστές MediaTek Dimensity 9600M και 9600 Pro, κατασκευασμένοι στα 3nm και 2nm αντίστοιχα, πλαισιωμένοι από προηγμένο σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών.

Οι οθόνες τύπου OLED προσαρμοζόμενου ρυθμού ανανέωσης LTPO έως 144Hz φτάνουν σε μέγιστη φωτεινότητα τα 3.600 nits, υποστηρίζοντας παράλληλα την αυστηρή επαγγελματική χρωματική γκάμα BT.2020 για ασύγκριτη ακρίβεια.

Οι προπαραγγελίες στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει με επίσημη κυκλοφορία στις 6 Νοεμβρίου, όπου το Find X10 Pro τιμολογείται στα 1.499 € και το Find X10 Pro Max στα 1.799 €, συνοδευόμενα από δώρο το Telephoto Lens Kit αξίας 549 € και επιπλέον εκπτωτικό κουπόνι 100 €.

Η OPPO προχώρησε σήμερα στην επίσημη παγκόσμια ανακοίνωση της νέας σειράς ναυαρχίδων της, η οποία περιλαμβάνει τα smartphones Find X10 και Find X10 Pro Max, εστιάζοντας αποφασιστικά στην περαιτέρω εξέλιξη του φωτογραφικού υλικού και των συστημάτων υπολογιστικής φωτογραφίας.

Διατηρώντας τη στενή και άκρως αποδοτική συνεργασία της με τη Hasselblad, η κατασκευάστρια εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει μια απόλυτα ρεαλιστική εμπειρία απεικόνισης που πλαισιώνεται από βελτιωμένες οθόνες, μπαταρίες εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας και το ολοκαίνουριο, ενισχυμένο με τεχνητή νοημοσύνη, λειτουργικό σύστημα ColorOS 17.

Ο τομέας της φωτογραφίας αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της νέας γενιάς συσκευών, καθώς το Find X10 Pro Max ενσωματώνει ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της βιομηχανίας σύστημα τριπλής κάμερας που προσφέρει ανάλυση 200MP σε κάθε έναν από τους τρεις πίσω αισθητήρες του. Η υπερευρυγώνια κάμερα αξιοποιεί έναν μεγάλο αισθητήρα διαστάσεων 1/1,56 ίντσας, ικανό να συλλαμβάνει διπλάσια ποσότητα φωτός συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, σε συνδυασμό με φακό πεδίου βολής 124 μοιρών και δυνατότητα αυτόματης εστίασης. Η κύρια κάμερα Ultra HDR βασίζεται στον νέο αισθητήρα ISOCELL HPC 1/1,28 ίντσας, ο οποίος αναπτύχθηκε μέσω της απευθείας συνεργασίας της OPPO με τη Samsung και ενσωματώνει την τεχνολογία DeepPix για μέγιστη απόδοση δυναμικού εύρους.

Παράλληλα, ο τηλεφακός ξεχωρίζει για το φωτεινό διάφραγμα f/2.1 και την εντυπωσιακή ικανότητα του να εστιάζει από απόσταση μόλις 10 εκατοστών, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και χρέη telemacro για τη λήψη εξαιρετικά λεπτομερών κοντινών πλάνων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το βασικό μοντέλο Find X10, από την άλλη πλευρά, διαθέτει ένα διπλό σύστημα καμερών 200MP, διατηρώντας ακέραιο τον πυρήνα της κορυφαίας φωτογραφικής εμπειρίας.

Προκειμένου να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγουν αυτοί οι αισθητήρες χωρίς να δημιουργεί προβλήματα αποθήκευσης στους χρήστες, η OPPO εισάγει την προεπιλεγμένη λήψη στα 26MP σε όλο το εύρος των εστιακών αποστάσεων, από την υπερευρυγώνια κάμερα έως και το επίπεδο μεγέθυνσης 9,9x. Μέσω αυτής της μεθόδου οι κάτοχοι των συσκευών καταγράφουν αρχεία με αισθητά αυξημένη λεπτομέρεια σε σχέση με τις παραδοσιακές λήψεις των 12MP, διατηρώντας ταυτόχρονα διαθέσιμη τη λειτουργία Hasselblad Hi-Res Mode για όσους επιθυμούν να εξάγουν φωτογραφίες πλήρους ανάλυσης 50MP ή 200MP. Την οπτική πληροφορία αναλαμβάνει να επεξεργαστεί το νέο LUMO True Image Engine, το οποίο αποφεύγει την τεχνητή ενίσχυση της φωτεινότητας και την υπερβολική όξυνση, ενσωματώνοντας τη χαρακτηριστική φιλοσοφία χρωματικής και τονικής επεξεργασίας του Hasselblad Master Mode στην προεπιλεγμένη λειτουργία Photo για φυσικότερη απόδοση.

Οι επιδόσεις στη λήψη βίντεο ακολουθούν την ίδια εντυπωσιακή πορεία αναβάθμισης, αφού το Find X10 Pro Max επιτρέπει την εγγραφή ανάλυσης 4K στα 60fps, 4K στα 120fps αλλά και 8K στα 30fps από όλες ανεξαιρέτως τις πίσω κάμερες των 200MP. Η υποστήριξη προτύπων κινηματογραφικής ποιότητας όπως το Dolby Vision, το ACES-certified O-Log2 και η καινοτόμα λειτουργία Open Gate Capture καθιστούν τις νέες συσκευές εξαιρετικά ικανά εργαλεία για επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου. Η λειτουργία Open Gate Capture εκμεταλλεύεται ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα παρέχοντας απόλυτη ελευθερία κατά το post-production για την περικοπή του ίδιου υλικού σε διαφορετικές αναλογίες, μια διαδικασία που υποστηρίζεται άμεσα μέσα από τη συνεργασία με τη Blackmagic Design και την εγγενή ενσωμάτωση στην εφαρμογή Blackmagic Camera. Επιπροσθέτως, η OPPO συνεργάστηκε στενά με τη Meta ώστε τα βίντεο που αναρτώνται στο Instagram από τις συσκευές της σειράς Find X10 να υφίστανται σχεδόν μηδενική απώλεια ποιότητας και λεπτομέρειας.

Στον τομέα του σχεδιασμού, οι κατασκευαστές επέλεξαν τη φιλοσοφία Borderless Design, όπου το One-Piece Sculpted Glass ενσωματώνει ομαλά την επιβλητική μονάδα της κάμερας στο κυρίως σώμα, περιορίζοντας την οπτική παρουσία του εξογκώματος και δημιουργώντας ένα κομψό, ομοιογενές αποτέλεσμα. Τα δύο μοντέλα θωρακίζονται με πιστοποιήσεις IP66, IP68 και IP69 για κορυφαία αντοχή σε νερό και σκόνη, ενώ φέρουν και την πιστοποίηση SGS Five-Star Drop Resistance Certification για εγγυημένη αντοχή σε ενδεχόμενες πτώσεις. Οι οθόνες τεχνολογίας OLED με τα εξαιρετικά λεπτά περιθώρια υποστηρίζουν προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης LTPO έως 144Hz, φτάνουν σε μέγιστη φωτεινότητα τα 3.600 nits και ενσωματώνουν PWM dimming υψηλής συχνότητας στα 3.840Hz για την προστασία των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μια από τις σημαντικότερες πρωτιές της σειράς αφορά την υποστήριξη της επαγγελματικής χρωματικής γκάμας BT.2020, η οποία καλύπτει 40% μεγαλύτερο χρωματικό χώρο σε σύγκριση με το παραδοσιακό DCI-P3, αποδίδοντας ασύγκριτη ακρίβεια χρωμάτων κατά την προβολή περιεχομένου HDR.

Όλη αυτή η προηγμένη τεχνολογία τροφοδοτείται από μπαταρίες OPPO Silicon-Carbon που αγγίζουν την χωρητικότητα των 8.000mAh, προσφέροντας πρωτόγνωρα επίπεδα αυτονομίας ακόμα και κάτω από βαριά καθημερινή χρήση. Η αναπλήρωση της ενέργειας πραγματοποιείται ταχύτατα μέσω της ενσύρματης φόρτισης 80W SUPERVOOC και της ασύρματης 50W AIRVOOC.

Στην καρδιά των συστημάτων βρίσκονται οι νέοι κορυφαίοι επεξεργαστές της MediaTek, με το απλό Find X10 να αξιοποιεί τον Dimensity 9600M αρχιτεκτονικής 3nm και το Pro Max να ενσωματώνει τον Dimensity 9600 Pro που κατασκευάζεται με τεχνολογία 2nm, συνοδευόμενοι αμφότεροι από ένα προηγμένο σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών για τη διατήρηση σταθερής απόδοσης χωρίς υπερθέρμανση. Την εμπειρία χρήσης ολοκληρώνει το λογισμικό ColorOS 17, το οποίο εισάγει τη σχεδιαστική γλώσσα Living Flow Design για ρευστότερες μεταβάσεις και ενσωματώνει το AI Mind Pilot με Agent Mode. Η συγκεκριμένη υλοποίηση, καρπός της συνεργασίας με τη Manus, επιτρέπει στους χρήστες να αναθέτουν σύνθετες εργασίες πολλαπλών βημάτων στην τεχνητή νοημοσύνη της συσκευής τους, προστατεύοντας παράλληλα τα δεδομένα τους μέσω του Private Computing Cloud και νέων πρωτοκόλλων ασφαλείας ανθεκτικών στην εποχή της κβαντικής υπολογιστικής.

Οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν ήδη να προπαραγγείλουν τις συσκευές από σήμερα 21 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου, με την επίσημη διάθεση στα ράφια των καταστημάτων να ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου.

Το Find X10 Pro στην έκδοση των 12GB/512GB κοστολογείται στα 1.499 €, ενώ η κορυφαία έκδοση Find X10 Pro Max με την ίδια χωρητικότητα αγγίζει τα 1.799 €. Αξίζει να σημειωθεί πως καθ' όλη τη διάρκεια των προπαραγγελιών, οι αγοραστές λαμβάνουν ως δώρο το αποκλειστικό Telephoto Lens Kit αξίας 549 €, μαζί με ένα εκπτωτικό κουπόνι 100 € το οποίο θα παραμείνει ενεργό έως τις 30 Νοεμβρίου.