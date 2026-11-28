Μια διεθνής ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής επιστήμονες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang της Σιγκαπούρης (NTU Singapore), κατάφερε να μετατρέψει ένα υφιστάμενο εμπορικό καλώδιο οπτικών ινών μήκους 30 χιλιομέτρων στη Νέα Ζηλανδία σε ένα εξαιρετικά πυκνό δίκτυο σεισμικής παρατήρησης. Σε συνεργασία με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (ANU), το Πανεπιστήμιο Victoria του Wellington (VUW), την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και τη νεοζηλανδική εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υποδομών Chorus, οι ερευνητές αξιοποίησαν την υποδομή κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Haast Pass στο Νότιο Νησί.

Η έρευνα εστίασε στο ρήγμα Alpine, το μεγάλο τεκτονικό όριο όπου συναντώνται η αυστραλιανή και η ειρηνική πλάκα, το οποίο προκάλεσε για τελευταία φορά μεγάλο σεισμό το 1717 και σύμφωνα με μελέτη του 2021 συγκεντρώνει πιθανότητα 75% για ρήξη μεγέθους 7 Ρίχτερ ή μεγαλύτερης μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. Μέχρι σήμερα, η αδυναμία παρατήρησης του εσωτερικού της ζώνης του ρήγματος σε μεγάλο βάθος και με επαρκή χωρική ανάλυση περιόριζε την ακρίβεια των προβλέψεων για την ένταση της δόνησης και την έκταση μιας μελλοντικής ρήξης, ένα κενό που καλύπτεται πλέον μέσα από την αξιοποίηση καθημερινών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η τεχνική DAS και η μετατροπή της σκοτεινής ίνας σε σεισμικό δίκτυο

Για να αποτυπώσει την εσωτερική αρχιτεκτονική του ρήγματος, η ομάδα εφάρμοσε την τεχνική της κατανεμημένης ακουστικής ανίχνευσης (distributed acoustic sensing - DAS), εκπέμποντας παλμούς laser μέσα από μια αχρησιμοποίητη, ή αλλιώς «σκοτεινή» οπτική ίνα (dark fibre), που ανήκει στο εμπορικό δίκτυο της Chorus. Καθώς τα σεισμικά κύματα διαπερνούν το υπέδαφος, τεντώνουν και συμπιέζουν τη γυάλινη ίνα σε μικροσκοπική κλίμακα, μεταβάλλοντας ανεπαίσθητα τον τρόπο με τον οποίο ανακλάται το φως του laser στο εσωτερικό της.

Καταγράφοντας αυτές τις μικρομετρικές μεταβολές στις ανακλάσεις, το καλώδιο των 30 χιλιομέτρων λειτούργησε στην πράξη ως χιλιάδες εικονικοί σεισμικοί αισθητήρες τοποθετημένοι σε απόσταση μόλις 4 μέτρων ο ένας από τον άλλον. Κατά τη διάρκεια 140 ημερών καταγραφής σε δύο ερευνητικές φάσεις μέσα στο 2023, το σύστημα δεν κατέγραψε μόνο τον περιβαλλοντικό θόρυβο από την κυκλοφορία των οχημάτων και τα κύματα του ωκεανού, αλλά και 67 τοπικούς σεισμούς, αποδεικνύοντας ότι μία και μόνο εφεδρική ίνα μπορεί να επιτελέσει έργο που κανονικά θα απαιτούσε ένα ολόκληρο δίκτυο συμβατικών σεισμογράφων.

Όπως εξήγησε η επίκουρη καθηγήτρια του NTU Singapore και κύρια συγγραφέας της μελέτης, Lai Voon Hui, τα σεισμικά κύματα που παγιδεύονται στο εσωτερικό ενός ρήγματος συμπεριφέρονται με τρόπο ανάλογο του φωτός που ταξιδεύει μέσα σε μια οπτική ίνα. Η καταγραφή τους απευθείας από την ίδια την ίνα επέτρεψε στους ερευνητές να διακρίνουν την υπογραφή μεμονωμένων κλάδων του ρήγματος με πλάτος μόλις 10 μέτρων στα βάθη όπου ξεκινούν οι σεισμοί, μια κλίμακα που τα συμβατικά δίκτυα σεισμομέτρων αδυνατούν να διαχωρίσουν.

Η κρυφή ανατομία του ρήγματος Alpine και ο κίνδυνος σεισμού άνω των 8 Ρίχτερ

Από τους 67 τοπικούς σεισμούς που εντοπίστηκαν, οι 16 παρήγαγαν καθοδηγούμενα κύματα ζώνης ρήγματος (fault-zone guided waves - FZGWs), δηλαδή διακριτές εκρήξεις σεισμικής ενέργειας που διοχετεύονται και παγιδεύονται μέσα στα θρυμματισμένα πετρώματα της ζώνης του ρήγματος. Συνδυάζοντας τα δεδομένα των κυμάτων αυτών με προηγμένες προσομοιώσεις υπολογιστή και παθητική σεισμική απεικόνιση, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι το ρήγμα Alpine δεν αποτελεί ένα ενιαίο και ομοιόμορφο ρήγμα. Αντιθέτως, πρόκειται για μια ζώνη θρυμματισμένου πετρώματος πλάτους περίπου 200 μέτρων, στο εσωτερικό της οποίας φιλοξενούνται έως και έξι στενοί, εντοπισμένοι πυρήνες ολίσθησης, με πλάτος περίπου 10 μέτρων ο καθένας.

Το κρισιμότερο εύρημα της μελέτης αφορά τη γεωμετρική συνέχεια του κύριου πυρήνα ολίσθησης, ο οποίος εκτείνεται αδιάκοπα σε μήκος περίπου 180 χιλιομέτρων κατά μήκος του ρήγματος. Πιο αναλυτικά, ο πυρήνας αυτός διασχίζει χωρίς διακοπή μια σημαντική δομική καμπή κοντά στον ποταμό Martyr, το σημείο που χωρίζει το Κεντρικό τμήμα από το τμήμα South Westland του ρήγματος Alpine. Στις προϊστορικές δονήσεις της περιοχής, ορισμένοι σεισμοί σταματούσαν απότομα σε αυτή την καμπή, ενώ άλλοι τη διαπερνούσαν, μεταφέροντας τη ρήξη και στα δύο τμήματα.

Η άμεση σεισμολογική απόδειξη ότι τα δύο τμήματα παραμένουν φυσικά συνδεδεμένα στα σεισμογόνα βάθη δεν μεταβάλλει την εκτιμώμενη χρονική στιγμή του επόμενου μεγάλου σεισμού, ενισχύει όμως ουσιαστικά τα δεδομένα για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας και τον μετριασμό των κινδύνων. Τα υποστηρικτικά μοντέλα πρόβλεψης υπολογίζουν πλέον πιθανότητα 82% μια κοινή ρήξη των δύο συνδεδεμένων τμημάτων να ξεπεράσει το μέγεθος των 8 Ρίχτερ.

Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και των υποθαλάσσιων καλωδίων παγκοσμίως

Επειδή το πείραμα στη Νέα Ζηλανδία βασίστηκε σε μια εφεδρική ίνα, λειτούργησε απρόσκοπτα χωρίς να διακόψει την εμπορική κίνηση του διαδικτύου και χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα των συνδρομητών. Η Lai Voon Hui υπογράμμισε ότι τα δίκτυα οπτικών ινών διασχίζουν ήδη ενεργά τεκτονικά ρήγματα και πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα σε ολόκληρο τον πλανήτη, επιτρέποντας τη μετατροπή τους σε μόνιμα, υψηλής πυκνότητας σεισμικά παρατηρητήρια για συνεχή αξιολόγηση κινδύνου και έγκαιρη προειδοποίηση, χωρίς το υψηλό κεφαλαιουχικό κόστος εγκατάστασης εξειδικευμένων αισθητήρων από το μηδέν.

Παράλληλα, η αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στη σεισμολογία δεν περιορίζεται στις αχρησιμοποίητες σκοτεινές ίνες, καθώς αντίστοιχες δυνατότητες έχουν ήδη καταδειχθεί και σε καλώδια που μεταφέρουν κανονική κίνηση δεδομένων. Ερευνητές που συνεργάστηκαν με τη Google μετέτρεψαν το υποθαλάσσιο καλώδιο Curie σε σεισμικό αισθητήρα, αναλύοντας απλώς τις μεταβολές στην πόλωση του φωτός της κανονικής διαδικτυακής κίνησης, χωρίς την ανάγκη αποκλειστικής ίνας ή ειδικών laser.

Δεδομένου ότι η τοποθέτηση και συντήρηση οργάνων στον θαλάσσιο πυθμένα είναι εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή, η προσέγγιση αυτή προσφέρει μια πρακτική εναλλακτική, με τον Biondo Biondi του Πανεπιστημίου Stanford να έχει επισημάνει ότι κάθε μέτρο οπτικής ίνας λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας αισθητήρας με κόστος εγκατάστασης μικρότερο του ενός δολαρίου.