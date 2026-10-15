Παγκόσμια πτώση 20% στις πωλήσεις smartphones το Q3 2026!

Σύνοψη

Ιστορικό χαμηλό 14 ετών: Η παγκόσμια αγορά smartphones κατέγραψε πτώση 20% σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Counterpoint Research.

Η παγκόσμια αγορά smartphones κατέγραψε πτώση 20% σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Counterpoint Research. Εκτόξευση κόστους εξαρτημάτων: Οι συνεχείς και ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των μνημών DRAM και NAND έχουν αυξήσει το κόστος κατασκευής (BOM), οδηγώντας σε άνοδο 20% των τελικών τιμών λιανικής.

Οι συνεχείς και ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των μνημών DRAM και NAND έχουν αυξήσει το κόστος κατασκευής (BOM), οδηγώντας σε άνοδο 20% των τελικών τιμών λιανικής. Κυριαρχία Samsung και Apple: Παρά τη συνολική συρρίκνωση, η Samsung διατήρησε την πρώτη θέση με μερίδιο 23%, ακολουθούμενη στενά από την Apple που ξεπέρασε το ιστορικό ορόσημο του 20% (φτάνοντας στο 22% για το Q3).

Παρά τη συνολική συρρίκνωση, η Samsung διατήρησε την πρώτη θέση με μερίδιο 23%, ακολουθούμενη στενά από την Apple που ξεπέρασε το ιστορικό ορόσημο του 20% (φτάνοντας στο 22% για το Q3). Ανθεκτικότητα της premium κατηγορίας: Οι συσκευές υψηλού κόστους, όπως η σειρά Galaxy Z Fold8 και τα iPhone 18 Pro, συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ζήτηση, διευρύνοντας το χάσμα με τις πιο προσιτές κατηγορίες.

Οι συσκευές υψηλού κόστους, όπως η σειρά Galaxy Z Fold8 και τα iPhone 18 Pro, συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρή ζήτηση, διευρύνοντας το χάσμα με τις πιο προσιτές κατηγορίες. Αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς: Οι χρήστες, ιδιαίτερα σε αγορές όπως η ελληνική, κρατούν τις συσκευές τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και στρέφονται μαζικά προς την αγορά των ανακατασκευασμένων (refurbished) τηλεφώνων.

Η παγκόσμια αγορά των smartphones βιώνει μια από τις πιο προκλητικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς τα προκαταρκτικά στοιχεία της Counterpoint Research για το τρίτο τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια δραματική πτώση της τάξης του 20% σε ετήσια βάση, επαναφέροντας τον όγκο των αποστολών στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 2012.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί μια απλή στατιστική διακύμανση αλλά την κορύφωση μιας βαθιάς κρίσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αναδιαμορφώνει πλήρως την τιμολογιακή πολιτική των κατασκευαστών και την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Η αιτία της ιστορικής πτώσης: Κόστος μνήμης και μειωμένη προσφορά

Το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι παγκόσμιες αποστολές smartphones μειώθηκαν κατά 20% λόγω της ακραίας έλλειψης και ανατίμησης των μνημών DRAM και NAND. Η αύξηση του κόστους κατασκευής μετακυλίστηκε στους καταναλωτές, ανεβάζοντας τη μέση τιμή λιανικής (ASP) παγκοσμίως κατά 20%, γεγονός που οδήγησε σε επιμήκυνση του κύκλου αντικατάστασης των συσκευών.

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην τεράστια αύξηση των τιμών στις μνήμες DRAM και NAND, η οποία προκάλεσε ένα άνευ προηγουμένου σοκ στο συνολικό κόστος των υλικών (Bill of Materials). Οι κατασκευαστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ασφυκτική πίεση στα περιθώρια κέρδους τους, επιλέγοντας αναπόφευκτα να περάσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής στους τελικούς αγοραστές. Το αποτέλεσμα αυτής της αλυσίδας μεταβολών είναι η αύξηση των παγκόσμιων τιμών λιανικής των smartphones κατά 20% μέσα στο τρέχον έτος, διαμορφώνοντας μια νέα και αρκετά δυσμενέστερη πραγματικότητα για τον μέσο καταναλωτή.

Η αναλύτρια της Counterpoint Research, Shilpi Jain, επισημαίνει ότι αυτή η ακραία έλλειψη μνήμης ωθεί την αγορά σε μια εξαιρετικά επιλεκτική φάση, αναγκάζοντας τόσο τις εταιρείες να επαναπροσδιορίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους όσο και τους χρήστες να στραφούν σε εναλλακτικές λύσεις, επιλέγοντας πλέον συσκευές μεγαλύτερης αξίας και διάρκειας ζωής ή αναζητώντας διέξοδο στην αγορά των refurbished.

Οι κυρίαρχοι της αγοράς και η ανθεκτικότητα των premium συσκευών

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, οι δύο παραδοσιακοί ηγέτες του κλάδου κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να ενισχύσουν τη θέση τους στην κορυφή της πυραμίδας, αποδεικνύοντας ότι το κοινό που αναζητά κορυφαίες επιδόσεις παραμένει διατεθειμένο να επενδύσει υψηλά ποσά. Η Samsung διατήρησε την πρώτη θέση, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 23%, παρά τη μικρή μείωση των αποστολών της κατά 3%. Η επιτυχία της εταιρείας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη στρατηγική της επικέντρωση σε συσκευές υψηλότερης μέσης τιμής πώλησης (ASP), με την πρώιμη ζήτηση για τη νέα σειρά των αναδιπλούμενων συσκευών της, και κυρίως για το εντυπωσιακό Galaxy Z Fold8, να λειτουργεί ως βασικός μοχλός εσόδων.

Από την άλλη πλευρά, η Apple κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς το μερίδιο αγοράς της για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα του 20%, φτάνοντας το εντυπωσιακό 22%. Αν και η απουσία ενός βασικού μοντέλου iPhone 18 από τη φετινή γκάμα επηρέασε τον συνολικό όγκο των αποστολών συγκριτικά με την περσινή πλήρη σειρά των iPhone 17, η εξαιρετικά ισχυρή εμπορική πορεία των μοντέλων iPhone 18 Pro κατάφερε να εξισορροπήσει την κατάσταση. Η αμερικανική εταιρεία αναγκάστηκε επίσης να ακολουθήσει την ευρύτερη τάση των ανατιμήσεων της βιομηχανίας, ωστόσο η απαράμιλλη πιστότητα των πελατών της στο οικοσύστημα του iOS εξασφάλισε τη σταθερότητα των πωλήσεων στα κορυφαία οικονομικά στρώματα της αγοράς.

Σε εντελώς διαφορετική τροχιά κινούνται οι κινεζικές εταιρείες που παραδοσιακά απευθύνονται στα μεσαία και χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Η Xiaomi, αν και αντιμετώπισε σημαντική πτώση στις αποστολές με το μερίδιο της να υποχωρεί στο 12%, κατάφερε να βρει αντιστάσεις μέσω της επιτυχημένης σειράς Xiaomi 18 και του δικού της επεξεργαστή XRING O3 που ενίσχυσε τη διαφοροποίησή της στην premium κατηγορία. Αντιθέτως, η OPPO (μαζί με τις OnePlus και realme) και η vivo είδαν τις αποστολές τους να κατακρημνίζονται κατά περισσότερο από 20%, γεγονός που αποδίδεται άμεσα στην αδυναμία των budget μοντέλων τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά μετά τις υποχρεωτικές αυξήσεις τιμών που επέβαλε το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων.

Η ελληνική πραγματικότητα και η στροφή των καταναλωτών

Τα δεδομένα που παρουσιάζει η έκθεση της Counterpoint Research αποτυπώνονται με εξαιρετική ακρίβεια και στην ελληνική αγορά, ίσως μάλιστα με ακόμη πιο έντονο τρόπο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής οικονομίας. Η αύξηση της τάξης του 20% στις διεθνείς τιμές λιανικής, όταν συνδυάζεται με τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ και τα λοιπά κόστη εισαγωγής, δημιουργεί ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τον μέσο Έλληνα καταναλωτή.

Παρατηρούμε πλέον μια ξεκάθαρη επιμήκυνση του κύκλου ζωής των συσκευών στη χώρα μας, με τους χρήστες να αρνούνται να προχωρήσουν σε αναβάθμιση ανά διετία, προτιμώντας την αντικατάσταση της μπαταρίας ή την επισκευή μικρών βλαβών προκειμένου να διατηρήσουν το υπάρχον smartphone τους λειτουργικό για τρία ή και τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, η οικονομική πίεση έχει λειτουργήσει ως τεράστιος καταλύτης για την εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς των ανακατασκευασμένων (refurbished) συσκευών στην Ελλάδα. Μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών και εξειδικευμένα ηλεκτρονικά καταστήματα αναφέρουν κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για πιστοποιημένα μεταχειρισμένα iPhone και premium μοντέλα της σειράς Galaxy S, τα οποία προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις με έκπτωση που συχνά αγγίζει το 30% ή 40% σε σχέση με την τιμή ενός καινούργιου μοντέλου.