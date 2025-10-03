Perplexity Comet: Ο AI browser είναι πλέον διαθέσιμος δωρεάν για όλους

Η Perplexity ανοίγει και επίσημα στο κοινό τον Comet AI Browser. Από τον Ιούλιο, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε περιορισμένη διάθεση, είχαν ακουστεί αρκετές φωνές που προειδοποιούσαν ότι ίσως δεν ήταν ακόμα ώριμο για καθημερινή χρήση. Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες, η εταιρεία έκανε σημαντικές βελτιώσεις και πλέον το Comet είναι διαθέσιμο σε όλους, χωρίς λίστα αναμονής και εντελώς δωρεάν.

Η Perplexity δηλώνει ότι «το internet είναι καλύτερο με το Comet» και καλεί τους χρήστες να το κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας ενσωματωμένος AI βοηθός που μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις και να εκτελεί εργασίες απευθείας από τον web browser.

Αν και το Comet προσφέρεται χωρίς κόστος, η Perplexity σκοπεύει να λανσάρει την premium έκδοση Comet Plus, η οποία θα δίνει πρόσβαση σε επιλεγμένες και αναγνωρισμένες πηγές ενημέρωσης από όλο τον κόσμο. Το μοντέλο αυτό θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το Apple News+, που συγκεντρώνει διαφορετικά ειδησεογραφικά μέσα σε μια συνδρομητική υπηρεσία.

Η βασική εκδοχή, πάντως, είναι εντελώς δωρεάν και διαθέσιμη σε όλους. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αξίζει πραγματικά να κατεβάσει κανείς τον νέο browser, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η έννοια της ιδιωτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Στόχος της Perplexity είναι να δημιουργήσει ένα εργαλείο που απευθύνεται σε ανθρώπους με περιέργεια και διάθεση εξερεύνησης στο διαδίκτυο. Όπως σημειώνει η εταιρεία, «οι περίεργοι άνθρωποι κινούν τον κόσμο», και το Comet έχει σχεδιαστεί ειδικά γι’ αυτούς. Από προεπιλογή, οι αναζητήσεις γίνονται μέσω του ενσωματωμένου AI assistant της εταιρείας, αν και ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη μηχανή αναζήτησης σε Google ή Bing. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι η Perplexity θέλει να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερους στο δικό της οικοσύστημα.

Εδώ όμως προκύπτει το μεγαλύτερο αγκάθι: η ασφάλεια των δεδομένων. Σε αντίθεση με την αλληλεπίδραση με μια AI συνομιλία (όπως ChatGPT ή Gemini), όπου ο χρήστης επιλέγει τι θα μοιραστεί, στο Comet η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται συνεχώς στο ίδιο περιβάλλον με τον χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεται – από το YouTube μέχρι τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Perplexity δεν έχει κρύψει ότι θέλει το Comet να «μάθει» τον τρόπο σκέψης των χρηστών του. Ο CEO της εταιρείας είχε δηλώσει ανοιχτά από τον Απρίλιο, πριν ακόμα το λανσάρισμα, ότι στόχος είναι το πρόγραμμα να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερα για τους χρήστες του. Αυτό, φυσικά, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πού σταματά η χρηστικότητα και πού αρχίζει η εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων.

Το Comet δεν είναι το μόνο «έξυπνο» πρόγραμμα περιήγησης που παρουσιάστηκε το τελευταίο διάστημα. Η Google έχει ήδη ενσωματώσει το Gemini στον Chrome, η Microsoft έχει προχωρήσει με το Copilot στον Edge, ενώ η Opera ανακοίνωσε τον δικό της AI browser, το Neon, στο οποίο υπάρχει ακόμα λίστα αναμονής. Όλα αυτά δείχνουν ότι περνάμε σε μια νέα εποχή, όπου η AI μετατρέπεται αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικτυακής εμπειρίας.

