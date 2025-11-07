PlayStation Cloud Streaming: Η νέα εποχή του gaming χωρίς καλώδια και περιορισμούς

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα την πλήρη κυκλοφορία του PlayStation Cloud Streaming για παιχνίδια PS5, σηματοδοτώντας το τέλος της δοκιμαστικής beta φάσης που είχε ξεκινήσει πέρσι. Η νέα υπηρεσία ενεργοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου και προσφέρει στους κατόχους συνδρομής PlayStation Plus Premium τη δυνατότητα να παίζουν παιχνίδια της βιβλιοθήκης τους ή από τους καταλόγους του PS Plus απευθείας μέσω streaming, χωρίς να χρειάζεται κατέβασμα ή εγκατάσταση.

Η λειτουργία υποστηρίζεται πλήρως από το PlayStation Portal, τη φορητή συσκευή απομακρυσμένης αναπαραγωγής της Sony, η οποία φαίνεται πλέον να αποκτά πραγματικό λόγο ύπαρξης. Μέχρι τώρα, το PS Portal λειτουργούσε αποκλειστικά μέσω Remote Play — δηλαδή απαιτούσε σύνδεση με το PS5 που βρισκόταν στο ίδιο δίκτυο. Με το Cloud Streaming, όμως, οι χρήστες μπορούν να παίξουν απευθείας από τους servers της Sony, μετατρέποντας τη συσκευή σε μια πραγματική cloud κονσόλα.

Στην εκκίνηση της υπηρεσίας, υποστηρίζονται ήδη χιλιάδες τίτλοι για PS5, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών παιχνιδιών όπως τα Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V και Resident Evil 4. Παράλληλα, μέσα από τους καταλόγους του PlayStation Plus Game Catalog και Classics Catalog, οι παίκτες θα βρουν εκατοντάδες ακόμα επιλογές, όπως Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea και The Last of Us Part II Remastered.

Για να συνοδεύσει το ντεμπούτο του Cloud Streaming, η Sony ανανέωσε πλήρως την αρχική οθόνη του PS Portal, η οποία πλέον διαθέτει τρεις ξεχωριστές καρτέλες. Η καρτέλα Remote Play παραμένει ο γνωστός τρόπος σύνδεσης με το PS5 για αναπαραγωγή εγκατεστημένων παιχνιδιών χωρίς να απαιτείται PS Plus συνδρομή. Η νέα καρτέλα Cloud Streaming επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια που υποστηρίζουν streaming, ενώ η καρτέλα Search λειτουργεί ως εργαλείο γρήγορης αναζήτησης για να εντοπίζεις άμεσα αν ένας τίτλος είναι συμβατός.

Η ενημέρωση φέρνει επίσης νέες λειτουργίες τόσο για το Remote Play όσο και για το Cloud Streaming. Παιχνίδια που υποστηρίζουν 3D audio προσφέρουν πλέον χωρικό ήχο όταν χρησιμοποιούνται τα συμβατά Pulse Explore ή Pulse Elite ακουστικά μέσω PlayStation Link ή ενσύρματης σύνδεσης. Επιπλέον, η Sony προσθέτει επιλογή passcode lock για καλύτερη ασφάλεια της συσκευής, καθώς και ένα νέο quick menu που δείχνει σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο — κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους παίζουν μέσω Wi-Fi.

Όμως, τα πραγματικά ενδιαφέροντα νέα έρχονται με τις αποκλειστικές δυνατότητες του Cloud Streaming. Οι χρήστες μπορούν πλέον να πραγματοποιούν in-game αγορές χωρίς να βγαίνουν από τη συνεδρία, εξοικονομώντας χρόνο και αποφεύγοντας τα μενού της κονσόλας. Επιπλέον, υπάρχουν νέες επιλογές προσβασιμότητας, όπως screen reader και ρυθμιζόμενο μέγεθος κειμένου μέσω του Settings > Cloud Streaming. Η Sony ενσωματώνει και δυνατότητα για game invitations, που επιτρέπει την αποδοχή και συμμετοχή σε multiplayer συνεδρίες απευθείας από το Quick Menu, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψει κανείς το παιχνίδι.

Η εταιρεία παρουσίασε και μερικά νέα σενάρια χρήσης που δείχνουν γιατί το Cloud Streaming μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το PS Portal — και το PS5 συνολικά. Για παράδειγμα, οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν ένα παιχνίδι μέσω streaming ενώ κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το PS5 τους με διαφορετικό λογαριασμό ή ακόμη και όταν η κονσόλα χρησιμοποιείται για να προβάλλει μια ταινία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η συσκευή δεν εξαρτάται πλέον από το αν το PS5 είναι ελεύθερο, αφού το streaming πραγματοποιείται απευθείας από το cloud.

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η υπόσχεση για πραγματική φορητότητα. Όσο υπάρχει σταθερή και γρήγορη σύνδεση Wi-Fi, οι χρήστες μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια τους από οπουδήποτε στον κόσμο — είτε βρίσκονται στο σπίτι, είτε σε ξενοδοχείο, είτε σε άλλη χώρα. Δεν χρειάζεται το PS5 να είναι ενεργό ή καν συνδεδεμένο στο δίκτυο. Αυτή η δυνατότητα, που μέχρι πρότινος ήταν αποκλειστικό πλεονέκτημα υπηρεσιών όπως το Xbox Cloud Gaming ή το Nvidia GeForce Now, δείχνει ότι η Sony είναι πλέον έτοιμη να διεκδικήσει μερίδιο στην αγορά του cloud gaming.

Το PlayStation Cloud Streaming αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη προσθήκη στο οικοσύστημα του PS5 από την κυκλοφορία του. Με τη Sony να ενισχύει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες της μέσω του PlayStation Plus Premium, φαίνεται πως η στρατηγική της μετατοπίζεται σταθερά προς ένα μοντέλο όπου το hardware παίζει μικρότερο ρόλο, και η πρόσβαση στο περιεχόμενο γίνεται το πραγματικό προϊόν.

[source]