Ποιος θα πατήσει πρώτος ξανά στη Σελήνη; Ο αγώνας ΗΠΑ–Κίνας και τα γεωπολιτικά διακυβεύματα

Ο αγώνας για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη έχει πάρει πλέον χαρακτηριστικά γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα εργάζονται εντατικά για να στείλουν αστροναύτες στο φεγγάρι μέσα στα επόμενα χρόνια, με τη NASA να επιμένει ότι θα είναι η πρώτη που θα καταφέρει το πολυπόθητο «άλμα». Ωστόσο, δεν λείπουν οι φωνές που προειδοποιούν πως η πρωτιά μπορεί να χαθεί.

Το χρονοδιάγραμμα της NASA και της Κίνας

Η NASA ετοιμάζεται να εκτοξεύσει την αποστολή Artemis 2 στις αρχές του επόμενου έτους, στέλνοντας αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη. Η κορύφωση θα έρθει με την Artemis 3 το 2027, που προβλέπει την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση έπειτα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνα έχει δεσμευθεί ότι θα επιχειρήσει την πρώτη δική της επανδρωμένη αποστολή πριν από το 2030. Ήδη έχει ανακοινώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνολογιών: τον νέο πύραυλο Long March 10 και το σεληνιακό όχημα προσεδάφισης Lanyue.

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα, οι ΗΠΑ φαίνεται να προηγούνται. Ωστόσο, σε ακρόαση της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «There's a Bad Moon on the Rise», ειδικοί προειδοποίησαν ότι η Αμερική κινδυνεύει να χάσει την κούρσα, κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στο Starship της SpaceX, το οποίο θα αποτελέσει το όχημα προσεδάφισης της Artemis 3 και απαιτεί πολλαπλές αποστολές ανεφοδιασμού για να φτάσει στη Σελήνη.

«Δύσκολα θα νικήσουμε την Κίνα»

Ο πρώην διαχειριστής της NASA, Jim Bridenstine, δήλωσε ξεκάθαρα: «Εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά, είναι πολύ απίθανο οι ΗΠΑ να προλάβουν το χρονοδιάγραμμα της Κίνας».

Οι επιπτώσεις, σε περίπτωση που η Κίνα πατήσει πρώτη στο φεγγάρι, θα είναι σημαντικές, σύμφωνα με τον Mike Gold, πρόεδρο του τμήματος πολιτικής και διεθνούς συνεργασίας στη Redwire και βασικό αρχιτέκτονα των Artemis Accords.

Αν η Κίνα καταφέρει να προσσεληνώσει αστροναύτες, την επόμενη κιόλας μέρα θα δούμε πολιτικά οφέλη για το Πεκίνο, όχι μόνο στον τομέα της διαστημικής εξερεύνησης αλλά και σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εμπορικών συμφωνιών. Η Κίνα ξέρει να αξιοποιεί το Διάστημα ως μοχλό πολιτικής και διπλωματίας.

Ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται στο θέαμα

Πέρα από το συμβολικό βάρος της πρωτιάς, το πραγματικό διακύβευμα βρίσκεται στη δυνατότητα διαρκούς παρουσίας στη Σελήνη. Οι χώρες που θα καταφέρουν να εγκαθιδρύσουν μόνιμες βάσεις θα αποκτήσουν πλεονέκτημα στη διαχείριση πόρων και στους κανόνες που θα διέπουν τη μελλοντική εκμετάλλευση του φεγγαριού.

Ο Gold επεσήμανε ότι αν οι ΗΠΑ δεν είναι πρώτες, κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση στα καλύτερα αποθέματα πάγου, πολύτιμου για την παραγωγή οξυγόνου και υδρογόνου, χρήσιμων τόσο για καύσιμα όσο και για πόσιμο νερό.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η Κίνα στοχεύει αρχικά σε μια προσελήνωση σε μεσαία γεωγραφικά πλάτη και όχι απευθείας στον νότιο πόλο, όπου θεωρείται ότι βρίσκονται τα πλουσιότερα αποθέματα πάγου. Παράλληλα, οι ρομποτικές αποστολές Chang’e 7 και Chang’e 8, προγραμματισμένες για το 2026 και το διάστημα 2028–2029, θα επιχειρήσουν να προσεδαφιστούν κοντά στον πόλο και να διερευνήσουν την ύπαρξη πτητικών στοιχείων, όπως το νερό, αλλά και να δοκιμάσουν τεχνολογίες κατασκευής δομών στη σεληνιακή επιφάνεια.

Ποιος θα γράψει τους νέους «κανόνες του παιχνιδιού»

Ο Allen Cutler, πρόεδρος και CEO της Coalition for Deep Space Exploration, σημείωσε στην κατάθεσή του ότι η χώρα που θα κυριαρχήσει στη σεληνιακή εξερεύνηση θα καθορίσει και τους κανόνες για το μέλλον. «Το κράτος που θα πατήσει πρώτο στο φεγγάρι θα διαμορφώσει τους όρους χρήσης των διαστημικών πόρων και τις διεθνείς συνεργασίες για τις επόμενες δεκαετίες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο ρόλος πρέπει να ανήκει στις ΗΠΑ.

Ένα διαστημικό στοίχημα με παγκόσμιες συνέπειες

Το ποιος θα κερδίσει την κούρσα της Σελήνης δεν είναι απλώς θέμα γοήτρου. Είναι ένα στρατηγικό στοίχημα με επιπτώσεις στην οικονομία, στην τεχνολογική καινοτομία, στη διπλωματία και στην εθνική ασφάλεια. Η μάχη ανάμεσα στην NASA και στο κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα (CNSA) θα είναι μια από τις πιο καθοριστικές εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών, με δυνατότητα να αναδιαμορφώσει όχι μόνο την παρουσία της ανθρωπότητας στο Διάστημα, αλλά και την ισορροπία δυνάμεων εδώ στη Γη.

