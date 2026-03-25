Πώς ο κανονισμός DMA μπορεί να αλλάξει το μενού των Smart TVs στην Ελλάδα

Σύνοψη

Οι ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς κατέθεσαν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την αυστηρή ρύθμιση των λειτουργικών συστημάτων των Smart TVs.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται συσκευές όπως το Apple TV και πλατφόρμες μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες κατηγορούνται για πρακτικές «θυρωρού» (gatekeeper).

Το βασικό αίτημα είναι η υπαγωγή των πλατφορμών αυτών στον κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ώστε να αποτραπεί η αθέμιτη προώθηση των δικών τους υπηρεσιών (self-preferencing).

Η ενδεχόμενη παρέμβαση της ΕΕ θα διασφαλίσει την ισότιμη προβολή των τοπικών παρόχων περιεχομένου (π.χ. ελληνικά κανάλια και υπηρεσίες VOD) στα κεντρικά μενού των συσκευών.

Η μάχη του σαλονιού: Στο μικροσκόπιο της ΕΕ τα λειτουργικά συστήματα των Smart TVs

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού καλείται να αντιμετωπίσει ένα νέο μέτωπο εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου, καθώς οι παραδοσιακοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ευρώπης στρέφουν τα πυρά τους ενάντια στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αντικείμενο της διαμάχης αποτελεί ο έλεγχος του περιβάλλοντος χρήστη (UI) στις «έξυπνες» τηλεοράσεις (Smart TVs) και σε συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, με την Apple και τη συσκευή Apple TV να κατονομάζονται ρητά στις πρόσφατες καταγγελίες.

Οι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες που αναπτύσσουν και διανέμουν λειτουργικά συστήματα για τηλεοράσεις, εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά για να προωθήσουν τις δικές τους συνδρομητικές υπηρεσίες, υποβαθμίζοντας την ορατότητα των τοπικών τηλεοπτικών δικτύων και των εθνικών πλατφορμών streaming.

Τι ζητούν οι ευρωπαϊκοί φορείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαρακτηρίσει τα λειτουργικά συστήματα των Smart TVs και συσκευών όπως το Apple TV ως «Βασικές Υπηρεσίες Πλατφόρμας» (Core Platform Services) βάσει του κανονισμού DMA. Ζητούν την απαγόρευση του self-preferencing, την κατάργηση των προεπιλεγμένων υπηρεσιών της κατασκευάστριας εταιρείας στην αρχική οθόνη και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης και προβολής για τις τοπικές ευρωπαϊκές εφαρμογές (VOD και Live TV) στα κεντρικά μενού.

Κύρια τεχνικά και ρυθμιστικά σημεία της καταγγελίας

Αποτροπή Self-Preferencing: Οι εταιρείες (π.χ. Apple, Google, Amazon) δεν πρέπει να τοποθετούν αλγοριθμικά τις δικές τους υπηρεσίες (Apple TV, Prime Video, YouTube) ψηλότερα στις προτάσεις περιεχομένου.

Οι εταιρείες (π.χ. Apple, Google, Amazon) δεν πρέπει να τοποθετούν αλγοριθμικά τις δικές τους υπηρεσίες (Apple TV, Prime Video, YouTube) ψηλότερα στις προτάσεις περιεχομένου. Διαφάνεια Δεδομένων: Πρόσβαση των παρόχων περιεχομένου στα αναλυτικά δεδομένα τηλεθέασης και αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις εφαρμογές τους μέσα από την πλατφόρμα της Smart TV.

Πρόσβαση των παρόχων περιεχομένου στα αναλυτικά δεδομένα τηλεθέασης και αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις εφαρμογές τους μέσα από την πλατφόρμα της Smart TV. Ουδετερότητα Τηλεχειριστηρίων: Αμφισβήτηση της πρακτικής πώλησης αποκλειστικών πλήκτρων ( dedicated buttons ) στα τηλεχειριστήρια σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, γεγονός που αποκλείει τους μικρότερους ή εθνικούς παίκτες.

Αμφισβήτηση της πρακτικής πώλησης αποκλειστικών πλήκτρων ( ) στα τηλεχειριστήρια σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, γεγονός που αποκλείει τους μικρότερους ή εθνικούς παίκτες. Δικαιώματα Διανομής (Sideloading & App Stores): Εξασφάλιση ότι οι προμήθειες που επιβάλλονται για τις συνδρομές μέσω των ψηφιακών καταστημάτων (όπως το tvOS App Store) υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που επιβάλλει το DMA στα smartphones.

Η περίπτωση του Apple TV και η αρχιτεκτονική του tvOS

Η αναφορά στο Apple TV δεν είναι τυχαία. Η αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος tvOS και συγκεκριμένα η εφαρμογή "Apple TV" (TV App) λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος (hub) συγκέντρωσης περιεχομένου. Η Apple ενσωματώνει υπηρεσίες τρίτων μέσα στη δική της εφαρμογή, δημιουργώντας ένα ενοποιημένο περιβάλλον αναζήτησης.

Ωστόσο, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θεωρούν ότι αυτή η συγκέντρωση λειτουργεί ως «χωνί» το οποίο ελέγχεται απόλυτα από τους αλγορίθμους της Apple. Οι χρήστες εγκλωβίζονται στο οικοσύστημα της αμερικανικής εταιρείας, ενώ ο τοπικός πάροχος χάνει την άμεση επαφή με τον συνδρομητή του, μετατρεπόμενος σε έναν απλό προμηθευτή δεδομένων βίντεο. Παράλληλα, η περίοπτη θέση της υπηρεσίας Apple TV στα μενού των συσκευών, ακόμα και για χρήστες που δεν είναι συνδρομητές, αποτελεί κλασικό παράδειγμα της πρακτικής που προσπαθεί να εξαλείψει ο κανονισμός DMA.

Το ίδιο σκεπτικό εφαρμόζεται αναλογικά και στο Google TV (όπου προωθείται έντονα το YouTube και οι προτάσεις της Google), στο Fire OS της Amazon, καθώς και στα κλειστά συστήματα των κατασκευαστών Tizen (Samsung) και webOS (LG). Οι τηλεοράσεις αποτελούν πλέον υπολογιστικά συστήματα και οι κάτοχοι του λογισμικού κατέχουν τα «κλειδιά» της διανομής.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική αγορά και στους χρήστες

Η εξέλιξη αυτής της καταγγελίας αφορά άμεσα το ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο. Η κατανάλωση περιεχομένου στην Ελλάδα μετατοπίζεται ταχύτατα προς τις OTT (Over-The-Top) πλατφόρμες. Εφαρμογές όπως το ERTFLIX έχουν αποκτήσει τεράστια βάση χρηστών, ενώ οι εγχώριοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης (Cosmote TV, EON/Nova, Vodafone TV) βασίζονται άμεσα στα Smart TV apps για την εξυπηρέτηση των συνδρομητών τους.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει στην ένταξη των Smart TVs στον κανονισμό DMA, οι κατασκευαστές θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν το λογισμικό τους. Ο Έλληνας καταναλωτής ενδέχεται να δει κατά την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασης του μια «Οθόνη Επιλογής» (Choice Screen), αντίστοιχη με αυτή των web browsers στα smartphones, όπου θα ερωτάται ποιες τοπικές υπηρεσίες VOD θέλει να εγκαταστήσει ή να θέσει ως προεπιλογή.

Επιπρόσθετα, θα απαγορευτεί στις πλατφόρμες να επιβάλλουν υπέρογκες χρεώσεις για in-app αγορές (π.χ. ενοικίαση ταινιών ή αγορά συνδρομών) μέσα από το περιβάλλον της τηλεόρασης, δίνοντας οικονομική ανάσα στους τοπικούς παρόχους και ενδεχομένως καλύτερες τελικές τιμές για τους χρήστες.

Η τοπική διαθεσιμότητα και η προβολή των ελληνικών καναλιών στο μενού πλοήγησης (Home Screen) θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια χρήσης και όχι σε εμπορικές συμφωνίες κλειστών θυρών μεταξύ των κατασκευαστών και των πολυεθνικών δικτύων streaming.

Η άποψη του Techgear

Η μετατροπή της τηλεόρασης από παθητικό δέκτη εκπομπής σήματος σε κλειστό λειτουργικό σύστημα αποτελεί μια θεμελιώδη τεχνολογική μετάβαση που απαιτεί ρυθμιστική προσοχή. Οι καταγγελίες των ευρωπαϊκών φορέων αναδεικνύουν ένα πραγματικό ζήτημα: τον έλεγχο της τελικής διανομής. Οι Big Tech ελέγχουν το hardware, το λειτουργικό σύστημα και την κεντρική βιτρίνα του σαλονιού.

Η εφαρμογή του DMA στις Smart TVs αποτελεί το επόμενο λογικό βήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μετά την επιβολή της στα smartphones και τα app stores. Η προοπτική μιας ανοιχτής αγοράς όπου πλατφόρμες όπως το ERTFLIX ή τα ελληνικά συνδρομητικά δίκτυα ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις το Netflix και το Apple TV στην κεντρική οθόνη του χρήστη, είναι σαφώς προς όφελος του εγχώριου ανταγωνισμού.

Ωστόσο, υπάρχει ένας υπαρκτός κίνδυνος: η υπερβολική ρύθμιση του User Interface μπορεί να οδηγήσει σε ένα κατακερματισμένο και δυσκίνητο περιβάλλον χρήσης. Η Apple, η Google και η Samsung έχουν επενδύσει τεράστια ποσά για τη δημιουργία ρευστών και εύχρηστων μενού. Η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να επιβάλει κανόνες δίκαιου ανταγωνισμού, χωρίς να υποβαθμίσει την εμπειρία χρήσης (UX) που προσφέρουν τα σύγχρονα οικοσυστήματα.