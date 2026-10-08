Πώς το νερό και ο πάγος μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της Γης σύμφωνα με τη NASA

Σύνοψη

Το κέντρο βάρους του πλανήτη δεν παραμένει ποτέ απόλυτα σταθερό, μετατοπιζόμενο ετησίως κατά χιλιοστά εξαιτίας της τεράστιας μετακίνησης υδάτινων πόρων, πάγων και ατμοσφαιρικής μάζας.

Ερευνητές από το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA απέδειξαν μέσω υπερακριβούς δορυφορικού εντοπισμού ότι η ετήσια ταλάντωση του κέντρου μάζας είναι τελικά η μισή από ό,τι είχε υπολογιστεί πριν από οκτώ χρόνια.

Οι συσσωρεύσεις χιονιού στο Βόρειο Ημισφαίριο και οι εποχιακές βροχοπτώσεις στη λεκάνη του Αμαζονίου ευθύνονται για τις πιο απότομες μεταβολές της τάξης των 2 με 3 χιλιοστών.

Ο ακριβής υπολογισμός του γεωκέντρου αποτελεί ζωτικής σημασίας παράμετρο για την παγκόσμια ναυτιλία, τη γεωργία ακριβείας και τη βελτιστοποίηση των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GPS).

Το κέντρο βάρους της Γης δεν ταυτίζεται με το γεωμετρικό της κέντρο, καθώς η αέναη μετακίνηση δισεκατομμυρίων τόνων νερού, πάγου και ατμοσφαιρικού αέρα προκαλεί μια συνεχή, χιλιοστομετρική μετατόπιση. Η διακύμανση αυτή, την οποία η NASA πλέον παρακολουθεί μέσω εξαιρετικά ευαίσθητων δορυφορικών μετρήσεων, φτάνει έως και τα τρία χιλιοστά ανάλογα με την εποχή και τη γεωγραφική κατανομή των υδάτων.

Αν ο πλανήτης μας αποτελούσε μια απόλυτα άκαμπτη, συμπαγή και ομοιόμορφη σφαίρα, το κέντρο μάζας του θα συνέπιπτε απολύτως με το γεωμετρικό του κέντρο, παραμένοντας εντελώς ακίνητο στο πέρασμα του χρόνου. Η πραγματικότητα διαφέρει ριζικά, καθώς η Γη παραμορφώνεται και αντιδρά διαρκώς κάτω από το αδιανόητο βάρος των ωκεανών, των τεράστιων όγκων πάγου και της ίδιας της ατμόσφαιρας. Καθώς οι εποχές εναλλάσσονται και οι μάζες αυτές αναδιανέμονται στην επιφάνεια του πλανήτη, το γεώκεντρο μετακινείται αναπόφευκτα προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία του συστήματος. Η ακριβής καταγραφή αυτής της φαινομενικά ανεπαίσθητης κίνησης αποτέλεσε το αντικείμενο μιας νέας εκτεταμένης έρευνας με επικεφαλής τον Donald Argus από το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA στη Νότια Καλιφόρνια.

Για τον εντοπισμό και τη μέτρηση αυτών των ανεπαίσθητων μεταβολών, οι επιστήμονες αξιοποιούν ιστορικά μια πλειάδα δορυφορικών συστημάτων, ωστόσο οι δύο προηγούμενες διεθνείς εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017 και το 2023 παρουσίαζαν σημαντική απόκλιση μεταξύ τους, αγγίζοντας τα 7 χιλιοστά. Το μέγεθος του σφάλματος υπολογισμού άγγιζε σχεδόν το μέγεθος της ίδιας της μετατόπισης που προσπαθούσαν να μετρήσουν οι ερευνητές, καθιστώντας τα μοντέλα αναξιόπιστα. Προκειμένου να μειώσει το περιθώριο σφάλματος, η ομάδα του Argus ανέπτυξε μια ριζοσπαστική τεχνική η οποία βασίζεται στην υπερακριβή δορυφορική παρακολούθηση, συνδυάζοντας δεδομένα από συστήματα GPS με την τροχιακή παρακολούθηση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, ενώ παράλληλα συνυπολογίζει τον τρόπο με τον οποίο το βάρος του νερού παραμορφώνει τον στερεό φλοιό της Γης και συμπαρασύρει μαζί του τους επίγειους σταθμούς μέτρησης.

Η παρατήρηση του κέντρου μάζας δεν αποτελεί μια νέα επιστημονική προσπάθεια, καθώς από το 1976 και το 1992 βρίσκονται σε τροχιά οι δύο ιστορικοί δορυφόροι Laser Geodynamics Satellites (LAGEOS 1 και 2), οι οποίοι εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτόν τον σκοπό. Έχοντας τη μορφή συμπαγών μεταλλικών σφαιρών βάρους περίπου 400 κιλών και φέροντας ανακλαστικά πρίσματα σε όλη την επιφάνειά τους, επιτρέπουν στους επίγειους σταθμούς να στοχεύουν επάνω τους με ακτίνες λέιζερ για να υπολογίζουν την απόστασή τους με ασύλληπτη ακρίβεια. Το πρόβλημα προέκυπτε πάντα από την άνιση γεωγραφική κατανομή αυτών των επίγειων σταθμών ανά την υφήλιο, ένα εμπόδιο που το νέο θεωρητικό μοντέλο κατάφερε να ξεπεράσει ενσωματώνοντας το παγκόσμιο δίκτυο GPS.

Τα ευρήματα της νέας προσέγγισης αποκάλυψαν πτυχές του πλανητικού μηχανισμού που δεν είχαν κατανοηθεί πλήρως μέχρι σήμερα. Η έρευνα κατέδειξε ότι η συσσώρευση χιονιού στη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία κορυφώνεται τον Μάρτιο, ασκώντας αρκετή βαρυτική έλξη ώστε να μετατοπίσει το κέντρο μάζας της Γης κατά περίπου τρία χιλιοστά προς τον Βόρειο Πόλο. Μόλις έναν μήνα αργότερα, τον Απρίλιο, το νερό της βροχής που συγκεντρώνεται στη λεκάνη του ποταμού Αμαζονίου αγγίζει τους 2.400 γιγατόνους, αναγκάζοντας το γεώκεντρο να ταλαντωθεί κατά 2,2 χιλιοστά με κατεύθυνση προς τη Νότια Αμερική. Καθώς το ημερολόγιο προχωρά προς το διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου, οι παγκόσμιοι ωκεανοί διογκώνονται από το νερό των λιωμένων πάγων και των βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα το κέντρο βάρους να στρέφεται αναπόφευκτα προς τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, ο οποίος λόγω του αχανούς μεγέθους του επισκιάζει τις βαρυτικές αλλαγές που συμβαίνουν σε όλους τους υπόλοιπους ωκεανούς του πλανήτη. Ακόμα και η ατμόσφαιρα διαδραματίζει τον δικό της διακριτό ρόλο, καθώς ο πυκνός και κρύος χειμερινός αέρας που συγκεντρώνεται πάνω από την Ασία, την Αραβία και τη Βόρεια Αφρική γύρω στις 21 Δεκεμβρίου πιέζει σημαντικά την επιφάνεια του φλοιού.

Οι υπολογισμοί της νέας μελέτης επιβεβαιώνονται πλήρως από τα ανεξάρτητα δεδομένα που έχει συλλέξει η αποστολή GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On), η οποία εκτοξεύτηκε το 2018 σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών. Το σύστημα βασίζεται σε δύο δίδυμους δορυφόρους οι οποίοι πετούν σε εξαιρετικά στενό σχηματισμό, παρακολουθώντας τον εαυτό τους με ακρίβεια μικρομέτρου. Όταν ο μπροστινός δορυφόρος περνά πάνω από μια περιοχή με αυξημένη μάζα, όπως μια πλημμυρισμένη κοιλάδα μεγάλου ποταμού, η επιπλέον βαρυτική έλξη τον τραβά ανεπαίσθητα προς τα εμπρός, αυξάνοντας ελάχιστα την απόσταση από τον δορυφόρο που ακολουθεί και επιτρέποντας τη χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων από το Διάστημα.