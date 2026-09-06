Project Swan και ThinkCentre X Ultra: Το επόμενο βήμα της Lenovo στα επαγγελματικά PCs

Σύνοψη

Η Lenovo παρουσίασε στην IFA 2026 την πλήρη γκάμα επαγγελματικών υπολογιστών που εστιάζουν στην υλοποίηση του Agentic AI για άμεση εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών.

Το νέο ThinkCentre X Ultra ενσωματώνει επεξεργαστές AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 και επιτρέπει τη σύνδεση έως και τεσσάρων μονάδων σε ενιαία συστοιχία (cluster) για μέγιστη υπολογιστική ισχύ.

Για τους επαγγελματίες που κινούνται διαρκώς, το ThinkBook 14 Gen 9 βασίζεται στον επεξεργαστή Snapdragon X2 Plus της Qualcomm, προσφέροντας επιδόσεις 80 TOPS.

Τα πρωτότυπα (proof-of-concept) συστήματα Project Swan και Project AeroBlade φέρνουν καινοτομίες όπως οι επεκτεινόμενες οθόνες και η ψύξη στερεάς κατάστασης χωρίς ανεμιστήρες.

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας όπως το ThinkShield TraceLock και το Prompt Security εξασφαλίζουν την προστασία των εταιρικών δεδομένων κατά την αλληλεπίδραση με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο μεταβαίνει από το στάδιο του απλού πειραματισμού στην ουσιαστική εφαρμογή, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον απτούς τρόπους για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους μέσω αξιόπιστων συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης IFA 2026 στο Βερολίνο, η Lenovo παρουσίασε μια πλήρως ανανεωμένη γκάμα επαγγελματικών προϊόντων η οποία σχεδιάστηκε γύρω από την αρχιτεκτονική Hybrid AI, συνδυάζοντας την άμεση ανταπόκριση της τοπικής επεξεργασίας με την απεριόριστη επεκτασιμότητα των λύσεων cloud. Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας εστιάζεται στη δημιουργία συσκευών που μπορούν να υποστηρίξουν το Agentic AI, δηλαδή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία δεν απαντούν απλώς σε ερωτήσεις αλλά αναλαμβάνουν ενεργά τον προγραμματισμό και την ολοκλήρωση πολύπλοκων σεναρίων εργασίας.

Η στρατηγική Hybrid AI και η φιλοσοφία του Agentic AI

Η προσέγγιση Hybrid AI της Lenovo βασίζεται στην έξυπνη κατανομή των υπολογιστικών φορτίων ανάμεσα στην ενσωματωμένη NPU (Neural Processing Unit) της εκάστοτε συσκευής και στους απομακρυσμένους servers, εξασφαλίζοντας ότι η κάθε εργασία διεκπεραιώνεται στο ιδανικότερο περιβάλλον. Αυτή η ευελιξία μειώνει την καθυστέρηση στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις του χρήστη ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα που δεν χρειάζεται πλέον να αποστέλλονται σε εξωτερικούς servers για επεξεργασία.

Η τοπική εκτέλεση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων προσφέρει στις σύγχρονες επιχειρήσεις τον απαραίτητο έλεγχο πάνω στις ροές πληροφοριών, προφυλάσσοντας πνευματικά δικαιώματα και εσωτερικά έγγραφα από τυχόν διαρροές που συχνά προκύπτουν κατά τη χρήση δημόσιων εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να εξαρτώνται αποκλειστικά από μια διαρκή και ταχύτατη σύνδεση στο διαδίκτυο, οι εργαζόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις προηγμένες λειτουργίες των AI πρακτόρων (agents) οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εκμεταλλευόμενοι τους ισχυρούς επεξεργαστές των νέων συστημάτων που παρουσιάστηκαν.

ThinkCentre X Ultra και M75: Επαναπροσδιορίζοντας τους σταθερούς υπολογιστές

Οι επαγγελματικοί σταθεροί υπολογιστές αναβαθμίζονται θεαματικά με την έλευση του ThinkCentre X Ultra, το οποίο στεγάζει στο εξαιρετικά μικρό σασί των 1,6 λίτρων τον κορυφαίο επεξεργαστή AMD Ryzen AI Max+ PRO 495, φτάνοντας τα 128GB ενοποιημένης μνήμης. Το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό του νέου αυτού σταθμού εργασίας είναι η αρχιτεκτονική υποστήριξης συστοιχιών (cluster-ready), καθώς επιτρέπει στους τεχνικούς υπεύθυνους των εταιρειών να συνδέσουν ταυτόχρονα έως και τέσσερις μονάδες προκειμένου να διαχειριστούν κολοσσιαία μοντέλα AI και παράλληλες ροές εργασίας πολλαπλών πρακτόρων. Με τιμή εκκίνησης τα 3.100€ και διαθεσιμότητα στην ευρωπαϊκή αγορά από τον Νοέμβριο του 2026, το μηχάνημα απευθύνεται κυρίως σε τμήματα ανάπτυξης και ανάλυσης δεδομένων.

Παράλληλα, η Lenovo εμπλουτίζει τη σειρά με τα μοντέλα ThinkCentre M75s Gen 6 και M75q Gen 6 για ευρύτερη εταιρική χρήση, τα οποία υποστηρίζουν επεξεργαστές της σειράς AMD Ryzen AI PRO 400 με τοπική επιτάχυνση AI που φτάνει τα 50 TOPS. Το μοντέλο M75q ξεχωρίζει ιδιαιτέρως χάρη στο μικροσκοπικό του μέγεθος που του επιτρέπει να τοποθετείται πίσω από την οθόνη ή μέσα σε συρτάρια γραφείου, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα έως 64GB μνήμης και έξοδο για τέσσερις ανεξάρτητες οθόνες. Οι συγκεκριμένες λύσεις αναμένονται μέσα στον Οκτώβριο με τις αρχικές τιμές να διαμορφώνονται στα 1.059€ και 999€ αντίστοιχα, καλύπτοντας τις ανάγκες των σύγχρονων ελλήνων επαγγελματιών που αναζητούν οικονομικές αλλά ισχυρές συσκευές για περιορισμένους χώρους γραφείων.

ThinkBook 14 Gen 9 και 14x Gen 2: Ασυμβίβαστη φορητότητα

Στην κατηγορία των φορητών υπολογιστών η έμφαση δίνεται στην επίτευξη τεράστιας αυτονομίας σε συνδυασμό με υψηλές επιδόσεις τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας εργαλεία όπως το Lenovo Qira και την πλήρη ενσωμάτωση του Copilot+. Το ολοκαίνουργιο ThinkBook 14 Gen 9 τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon X2 Plus που παρέχει απόδοση 80 TOPS αποκλειστικά για διεργασίες NPU, ζυγίζει 1,3 κιλά και, σύμφωνα με τις μετρήσεις του κατασκευαστή, αγγίζει τις 26 ώρες συνεχόμενης τοπικής αναπαραγωγής βίντεο. Η έλευσή του έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο με τιμή έναρξης τα 1.099€.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το λεπτότερο ThinkBook 14x Gen 2, το οποίο σπάει το φράγμα του ενός κιλού ζυγίζοντας μόλις 990 γραμμάρια παρά το ανθεκτικό του περίβλημα, ενσωματώνοντας τους επεξεργαστές Intel Core 7 Series 3 (με την κωδική ονομασία Wildcat Lake) και προαιρετική οθόνη τεχνολογίας OLED στα 2.8K. Πρόκειται για ένα μηχάνημα κατασκευασμένο για ανώτερα στελέχη που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους σε μετακινήσεις, συναντήσεις και παρουσιάσεις εκτός γραφείου, ενώ η διάθεσή του ξεκινά τον Σεπτέμβριο από τα 1.079€.

Project Swan και AeroBlade: Μια ρεαλιστική ματιά στο μέλλον

Εκτός από τα εμπορικά προϊόντα η Lenovo επέδειξε δύο πλήρως λειτουργικά πρωτότυπα που καταδεικνύουν τις κατευθύνσεις του βιομηχανικού σχεδιασμού στα επόμενα χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η εργονομία και η θερμική συμπεριφορά βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Το Project Swan έρχεται να λύσει το πρόβλημα του περιορισμένου χώρου προβολής στους φορητούς υπολογιστές των 14 ιντσών, διαθέτοντας μια rollable οθόνη η οποία εκτείνεται οριζόντια με το πάτημα ενός πλήκτρου, μετατρέποντας το σύστημα σε σταθμό εργασίας 17 ιντσών (16:9). Αν και ενσωματώνει αυτούς τους περίπλοκους μηχανισμούς, το πάχος του παραμένει στα 17,9 χιλιοστά και το βάρος στα 1,6 κιλά, επιτρέποντας την απροβλημάτιστη χρήση εφαρμογών με εκτενή φύλλα δεδομένων δίπλα σε παράθυρα κειμενογράφου.

Στον αντίποδα βρίσκεται το Project AeroBlade, ένας υπερφορητός υπολογιστής 14 ιντσών με πάχος μικρότερο των 10 χιλιοστών και βάρος 830 γραμμαρίων, ο οποίος αφήνει στο παρελθόν τους παραδοσιακούς ανεμιστήρες. Στηρίζεται σε μια τεχνολογία ψύξης στερεάς κατάστασης της Frore Systems που ονομάζεται AirJet, αξιοποιώντας παλλόμενες μεμβράνες για τη δημιουργία ροής αέρα μέσα στο σασί, διατηρώντας απόλυτη ησυχία χωρίς να περιορίζεται η υπολογιστική ισχύς. Οι δύο αυτές καινοτομίες δημιουργούν ισχυρές ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά που θα θεωρούνται δεδομένα στις συσκευές ανώτερης κατηγορίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

ThinkVision οθόνες και η αναγκαιότητα της εταιρικής ασφάλειας

Η ριζική ανανέωση του εξοπλισμού γραφείου ολοκληρώνεται με τις νέες επαγγελματικές οθόνες της σειράς ThinkVision, στις οποίες ξεχωρίζει το κυρτό μοντέλο P34WD-4v των 34 ιντσών (WQHD). Αυτή η ultrawide επιλογή λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος (hub) μέσω θύρας Thunderbolt 4, ενσωματώνει κάμερα 5MP, και κάνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη εστίαση της εικόνας και την έξυπνη ρύθμιση του μικροφώνου, διευκολύνοντας τις τηλεδιασκέψεις.

Φυσικά η προηγμένη υλικότεχνική υποδομή πλαισιώνεται από νέα εργαλεία διαχείρισης και προστασίας δεδομένων υπό την ομπρέλα του Lenovo ThinkShield. Το TraceLock επιτρέπει στα τμήματα πληροφορικής να εντοπίζουν, να κλειδώνουν ή να διαγράφουν απομακρυσμένα υπολογιστές με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας (WWAN) ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι. Παράλληλα, η νέα συνεργασία με τη SentinelOne φέρνει το Prompt Security, μια πλατφόρμα που διασφαλίζει ότι η χρήση μοντέλων AI εντός της επιχείρησης παρακολουθείται διεξοδικά, προλαμβάνοντας τη διαρροή απορρήτων στοιχείων και εγγυώμενη τη συμμόρφωση με τους αυστηρούς κανονισμούς διαχείρισης δεδομένων.