PS Plus: Αυτά είναι τα δωρεάν games για το Νοέμβριο!

Η Sony αποκάλυψε τα δωρεάν παιχνίδια αυτού του μήνα για τους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus. Όλα τα μέλη του PS Plus θα μπορούν να διεκδικήσουν μια τριάδα δωρεάν παιχνιδιών από τις 5 Νοεμβρίου και αυτά είναι τα Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Ghostwire: Tokyo (σ.σ. το προσφέρει δωρεάν για τους PC gamers και το Epic Games Store), και Death Note Killer Within.

Το Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, που κυκλοφόρησε πέρυσι, βασίζεται στα θεμέλια του πρώτου παιχνιδιού αγώνων με αυτοκίνητα μινιατούρες με ακόμα περισσότερα οχήματα, ευφάνταστες αγωνιστικές πίστες και βελτιώσεις στο gameplay. Δεν πρόκειται για ένα περίπλοκο παιχνίδι αγώνων, αλλά με τα διαφοροποιημένα στυλ οδήγησης και τα πάνω από 130 οχήματα που μπορείτε να συλλέξετε, είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για όλη την οικογένεια.

Το Ghostwire: Tokyo είναι ένα μείγμα από δράση πρώτου προσώπου, μαγικά και τρομαχτικούς εχθρούς που πρέπει να αντιμετωπίσετε. Το παιχνίδι διαδραματίζεται στο Τόκιο, αφού αυτό έχει κατακλυστεί από υπερφυσικές δυνάμεις που εξαπολύονται από έναν σκοτεινό αποκρυφιστή, και εναπόκειται σε εσάς να βρείτε την άκρη του μυστηρίου και να σώσετε την κατάσταση.

Τέλος, το Death Note Killer Within είναι ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι βασισμένο στην επιτυχημένη σειρά anime, όπου οι παίκτες πρέπει να ανακαλύψουν ο ένας την ταυτότητα του άλλου και να εξουδετερώσουν τους αντιπάλους. Το Death Note, ένα υπερφυσικό βιβλίο που μπορεί να σκοτώσει όποιον έχει γραμμένο το όνομά του, είναι κρυμμένο ανάμεσα στους παίκτες και θα πρέπει να καταστρώσετε στρατηγικές εν ριπή οφθαλμού για να βγείτε θριαμβευτές.

Τα δωρεάν games για το μήνα Νοέμβριο στο PS Plus θα είναι διαθέσιμα από την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024.