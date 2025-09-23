Quaise Energy: Γεωθερμική ενέργεια από βάθος 118m χωρίς γεώτρηση!

Μια startup εταιρεία από τη Μασαχουσέτη έδωσε μια πρόγευση για το μέλλον της καθαρής ενέργειας. Η Quaise Energy παρουσίασε δημόσια, για πρώτη φορά, την καινοτόμο τεχνολογία γεώτρησης με μικροκύματα που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στη γεωθερμική αξιοποίηση. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Marble Falls, όπου το ειδικό σύστημα κατόρθωσε να διαπεράσει 118 μέτρα συμπαγούς γρανίτη, ένα υλικό που θεωρείται σχεδόν απροσπέλαστο με τα παραδοσιακά μέσα.

Περίπου εκατό προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πείραμα. Μέσω κάμερας που κατέβηκε στο άνοιγμα της γεώτρησης, παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο τη μετάβαση από τα πρώτα στρώματα εδάφους στα γυαλισμένα τοιχώματα του γρανίτη, ο οποίος είχε μετατραπεί σε γκρι στάχτη. Η διαδικασία αυτή δεν βασίστηκε σε μηχανική τριβή ή σε συμβατικά τρυπάνια, αλλά σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγει ένα gyrotron, το οποίο συγκεντρώνει ισχυρά μικροκύματα ικανά να εξαϋλώσουν την πέτρα.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο: για πρώτη φορά, αποδείχθηκε στην πράξη ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να υπερνικήσει έναν από τους μεγαλύτερους περιορισμούς της γεωθερμίας, δηλαδή το δύσκολο και ακριβό πέρασμα μέσα από σκληρά πετρώματα.

Ο Carlos Araque, συνιδρυτής και CEO της Quaise Energy, ξεκαθάρισε τον στρατηγικό προσανατολισμό της εταιρείας: «Δεν θέλουμε να γίνουμε μια ακόμη εταιρεία γεώτρησης. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη γεωθερμία κινητήρια δύναμη της ενεργειακής μετάβασης». Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: η αξιοποίηση της θερμότητας που ήδη υπάρχει στα βάθη της Γης μπορεί να αντικαταστήσει σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια, προσφέροντας μια καθαρή και πρακτικά ανεξάντλητη πηγή.

Η πρόοδος της Quaise δεν ήρθε ξαφνικά. Μέσα στους τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά στάδια δοκιμών: τέσσερα μέτρα σε εργαστηριακό περιβάλλον, δέκα μέτρα σε εξωτερικό χώρο, σαράντα μέτρα σε πλατφόρμα κοντά στο Houston. Το άλμα στα 118 μέτρα αποτέλεσε, σύμφωνα με τους μηχανικούς, ένα «απρόσμενο ορόσημο».

Η ταχύτητα ήταν επίσης εντυπωσιακή. Το νέο σύστημα κατάφερε να διαπεράσει τον γρανίτη με ρυθμό έως πέντε μέτρα την ώρα, τη στιγμή που τα παραδοσιακά μέσα μετά βίας φτάνουν τα δέκα εκατοστά την ώρα. Για ένα από τα πιο σκληρά υλικά στη φύση, αυτή η διαφορά θεωρείται επαναστατική.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ομάδα είναι να κατέβει δέκα φορές βαθύτερα. Μέσα στους προσεχείς μήνες σχεδιάζεται δοκιμή που θα επιχειρήσει να φτάσει το ένα χιλιόμετρο βάθος. Η πρόκληση δεν είναι μόνο τεχνική, αλλά και επιχειρησιακή: η σταθερότητα του ανοίγματος, η ακριβής κατεύθυνση και η περαιτέρω αύξηση της ταχύτητας αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους ώστε η τεχνολογία να εφαρμοστεί σε βιομηχανική κλίμακα.

Όπως τόνισε η Emilie Williams, επικεφαλής της ομάδας δοκιμών, «το επόμενο βήμα είναι να διασφαλίσουμε ότι η γεώτρηση μπορεί να παραμείνει απόλυτα ευθύγραμμη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα της διαδικασίας».

Εάν οι στόχοι της Quaise επιτευχθούν, η τεχνολογία αυτή θα ανοίξει πρόσβαση σε υπέρθερμες περιοχές του υπεδάφους, όπου οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις είναι αρκετές για παραγωγή ενέργειας σε επίπεδα συγκρίσιμα ή ακόμη και ανώτερα από αυτά των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα ή φυσικό αέριο. Η προοπτική αυτή μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, παρέχοντας μια λύση που συνδυάζει σταθερότητα, καθαρότητα και σχεδόν ανεξάντλητη ισχύ.

[via]