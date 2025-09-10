Qualcomm Quick Charge 5+: Ταχύτερη φόρτιση χωρίς υπερθέρμανση στα υπάρχοντα smartphones

Η Qualcomm ανακοίνωσε την αναβάθμιση της τεχνολογίας ταχείας φόρτισης που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια smartphones παγκοσμίως. Το Quick Charge 5+, η νέα εκδοχή του συστήματος που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2020, υπόσχεται να κρατήσει την ίδια εντυπωσιακή ταχύτητα φόρτισης, μειώνοντας όμως τον μεγαλύτερο κίνδυνο: την υπερθέρμανση της συσκευής.

Η εταιρεία είχε λανσάρει το Quick Charge 5 με στόχο να ξεπεράσει τα 100W ισχύος, προσφέροντας τη δυνατότητα να γεμίσει η μπαταρία των 4.500 mAh στο 50% μέσα σε μόλις πέντε λεπτά. Αν και στις ΗΠΑ ελάχιστα τηλέφωνα υποστηρίζουν τόσο υψηλές επιδόσεις, στην Ασία, και ιδιαίτερα μέσα από μάρκες όπως η Xiaomi, οι καταναλωτές έχουν πλησιάσει αρκετά τα θεωρητικά όρια της τεχνολογίας. Πέντε χρόνια μετά, η Qualcomm δεν επικεντρώνεται σε μεγαλύτερες ταχύτητες, αλλά σε κάτι εξίσου κρίσιμο: να κάνει τη διαδικασία πιο «δροσερή» και ασφαλή.

Το Quick Charge 5+ έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την παραγωγή θερμότητας όταν το κινητό φορτίζει στο μέγιστο της απόδοσής του. Η Qualcomm εξηγεί ότι το σύστημα λειτουργεί «έξυπνα», προσαρμοζόμενο στις συνθήκες φόρτισης και εφαρμόζοντας χαμηλότερες τάσεις σε υψηλότερα ρεύματα, ώστε να περιορίζει την υπερθέρμανση. Τεχνικά, η νέα προσέγγιση φτάνει μέχρι τα 20V στα 7A, κάτι που στην πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά για τους χρήστες που συνεχίζουν να παίζουν παιχνίδια ή να τρέχουν απαιτητικές εφαρμογές ενώ η συσκευή τους φορτίζει.

Η υπερθέρμανση δεν είναι μόνο θέμα άνεσης – είναι και θέμα διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Η συνεχής καταπόνηση των κυψελών από υψηλές θερμοκρασίες μειώνει την αντοχή τους με τον χρόνο. Με το Quick Charge 5+, η Qualcomm επιχειρεί να επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, προσφέροντας μια πιο ισορροπημένη φόρτιση που δεν ασκεί υπερβολική πίεση.

Η αγορά, φυσικά, έχει ήδη δεχθεί με θέρμη ταχύτητες φόρτισης που μειώνουν δραστικά τον χρόνο αναμονής. Ωστόσο, η εμπειρία έδειξε ότι όσο πιο γρήγορα φορτίζει ένα κινητό, τόσο πιο συχνά ανεβάζει θερμοκρασία – ένα πρόβλημα που γίνεται εμφανές ιδιαίτερα σε όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή τους εντατικά. Σε αυτό ακριβώς το σημείο στοχεύει η Qualcomm: να δώσει την ίδια ταχύτητα, αλλά χωρίς τις παρενέργειες.

Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα της νέας τεχνολογίας είναι η συμβατότητά της. Το Quick Charge 5+ λειτουργεί με σχεδόν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του προτύπου της Qualcomm, με μοναδική εξαίρεση τις πολύ παλιές συσκευές που βασίζονται στο Quick Charge 1.0. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια τηλέφωνα και αξεσουάρ μπορούν να επωφεληθούν από τα οφέλη της πιο δροσερής και αποδοτικής φόρτισης χωρίς να απαιτείται αγορά νέας συσκευής. Για τους χρήστες, είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο: μια αναβάθμιση που δεν συνοδεύεται από τον συνήθη «πονοκέφαλο» της αντικατάστασης.

Το νέο σύστημα θα είναι επίσης πλήρως ενσωματωμένο στις επερχόμενες παρουσιάσεις του Snapdragon Summit, που αναμένεται να φέρει νέους επεξεργαστές και χαρακτηριστικά για high-end smartphones.

