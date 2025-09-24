Qualcomm: Το πρώτο 6G smartphone αναμένεται το 2028, αλλά όχι για εμπορική χρήση

Η Qualcomm έβαλε ημερομηνία στο μέλλον της κινητής συνδεσιμότητας. Στο Snapdragon Summit 2025, ο CEO της εταιρείας, Cristiano Amon, δήλωσε ότι οι πρώτες συσκευές συμβατές με δίκτυα 6G ενδέχεται να εμφανιστούν ήδη από το 2028, σε προ-εμπορική μορφή. Η εκτίμηση αυτή έρχεται νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν και ανοίγει τον δρόμο για νέες, ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα smartphones και τις συνδεδεμένες συσκευές γύρω μας.

Η μετάβαση δεν αφορά απλώς μεγαλύτερες ταχύτητες λήψης δεδομένων, κάτι που θεωρείται πλέον αυτονόητο σε κάθε νέα γενιά. Σύμφωνα με τον Amon, το 6G θα είναι ένα «ευφυές» δίκτυο, ικανό να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του μέσω της ενσωμάτωσης δεδομένων αισθητήρων. Ο απώτερος στόχος είναι να μετατραπεί το τηλέφωνο σε κόμβο ενός ευρύτερου οικοσυστήματος, που θα αλληλεπιδρά δυναμικά με το cloud και τις συσκευές στην άκρη του δικτύου. Με απλά λόγια, το smartphone δεν θα είναι πια μόνο εργαλείο επικοινωνίας ή ψυχαγωγίας, αλλά μέρος ενός συστήματος που «κατανοεί» και ανταποκρίνεται στον πραγματικό κόσμο με τρόπους που μέχρι σήμερα φάνταζαν επιστημονική φαντασία.

Το νέο πρότυπο θα συνδυάζει δυνατότητες μετάδοσης και ανίχνευσης. Τα ίδια ραδιοκύματα που θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση, θα λειτουργούν παράλληλα και ως ραντάρ. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για πρακτικές εφαρμογές, όπως η ακριβής πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους, η αναγνώριση χειρονομιών ή η ανάπτυξη πιο «έξυπνων» αστικών υποδομών. Οι δυνατότητες που περιγράφονται ξεπερνούν κατά πολύ την κλασική εικόνα ενός γρήγορου διαδικτύου στο κινητό και δείχνουν μια βαθύτερη ενοποίηση της ψηφιακής με την πραγματική ζωή.

Οι πρώτες συσκευές που θα υποστηρίζουν 6G αναμένονται το 2028, αλλά θα αποτελούν πρωτότυπα για δοκιμές και όχι εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα. Η πλήρης διάθεση στο ευρύ κοινό εκτιμάται γύρω στο 2030, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο που είδαμε με την εξάπλωση του 5G. Μέχρι τότε, τσιπ όπως το Snapdragon 8s Gen 4 θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά, κρατώντας τη θέση τους μέχρι το μεγάλο τεχνολογικό άλμα.

Ωστόσο, οι εμπειρίες από το 5G δημιουργούν και ορισμένες αμφιβολίες. Αν και η τεχνολογία υπάρχει εδώ και χρόνια, η εξάπλωσή της δεν είναι ομοιόμορφη. Σε πολλές περιοχές, η κάλυψη παραμένει περιορισμένη, ενώ αρκετές συσκευές δεν είναι ακόμη συμβατές. Ακόμη κι εκεί όπου υπάρχει 5G, δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι χρήστες απολαμβάνουν σταθερή και γρήγορη σύνδεση. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επεκτείνουν σταδιακά τα δίκτυα, προσφέροντας πακέτα σε χαμηλότερες τιμές ή ακόμη και δωρεάν δοκιμές για να πείσουν τους καταναλωτές να δοκιμάσουν τη διαφορά σε σχέση με το 4G. Η διαδικασία αυτή δείχνει ότι κάθε τεχνολογική επανάσταση χρειάζεται χρόνο για να εδραιωθεί, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι υποσχέσεις της.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του 6G, η Qualcomm επενδύει σε τομείς όπως η επαυξημένη πραγματικότητα και τα smart glasses. Αυτές οι τεχνολογίες θεωρούνται από τις βασικές ωφελημένες του νέου δικτύου, χάρη στη χαμηλή καθυστέρηση στη μετάδοση δεδομένων και στη στενή διασύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο απώτερος στόχος του 6G φαίνεται να είναι η δημιουργία συσκευών πιο «ενσυνείδητων», που δεν περιορίζονται στην απλή εκτέλεση εντολών, αλλά κατανοούν και προσαρμόζονται στο πλαίσιο χρήσης. Ένα όραμα που υπόσχεται να επανασχεδιάσει την καθημερινή ψηφιακή εμπειρία μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Αν το 5G ήταν το πρώτο βήμα προς μια εποχή όπου το κινητό μας έπαψε να είναι απλά «τηλέφωνο» και έγινε κόμβος δεδομένων, το 6G υπόσχεται να το μετατρέψει σε εργαλείο που θα συμμετέχει ενεργά στο περιβάλλον μας. Το ερώτημα που μένει είναι αν οι υποδομές και η αγορά θα μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτόν τον ρυθμό εξέλιξης, ώστε το όραμα της Qualcomm να γίνει πραγματικότητα.

