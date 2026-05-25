realme 16 5G: Επίσημο στην Ελλάδα με μπαταρία 7000mAh και τιμή 429€

Σύνοψη

Η realme ανακοίνωσε το νέο smartphone realme 16 5G στην Ελλάδα, διαθέσιμο από τις 25 Μαΐου 2026.

Εξοπλίζεται με κύρια κάμερα Sony IMX852 στα 50MP και εμπρόσθια 50MP, μαζί με το πρώτο rear selfie mirror στην κατηγορία του.

Ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 7000mAh, υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση 60W, διατηρώντας το πάχος στα 8,1mm.

Προσφέρει κορυφαία ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη με πιστοποιήσεις IP66, IP68, IP69 και IP69K.

Η τιμή λιανικής του ανέρχεται στα 429€ για την έκδοση με 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο.

Η realme επεκτείνει τις επιλογές στη μεσαία κατηγορία συσκευών της με την επίσημη κυκλοφορία του realme 16 5G στην αγορά της Ελλάδας. Το νέο smartphone στοχεύει άμεσα στη νέα γενιά δημιουργών περιεχομένου, δίνοντας έμφαση στη φωτογραφία πορτρέτου, την απρόσκοπτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την καθημερινή οπτική αφήγηση. Η εταιρεία, ακολουθώντας την ανανεωμένη στρατηγική της "Make it real" από το 2024, εστιάζει στην ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ανώτερης κατηγορίας σε πιο προσιτά επίπεδα τιμής.

Κάμερα και AI: Η λειτουργία του Rear Selfie Mirror

Το realme 16 5G ενσωματώνει διπλές κάμερες AI στα 50MP, με την κύρια να βασίζεται στον αισθητήρα Sony IMX852, και παρουσιάζει το πρώτο rear selfie mirror της κατηγορίας του. Αυτός ο καθρέφτης επιτρέπει τη λήψη selfies με χρήση του κύριου φακού για ακριβέστερο framing, υποστηριζόμενος από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το LumaColor IMAGE engine.

Αναλύοντας το φωτογραφικό υλικό, η συσκευή προσφέρει μια κύρια κάμερα 50MP (Sony IMX852) και μια εμπρόσθια κάμερα 50MP. Οι συγκεκριμένοι αισθητήρες υπόσχονται τη διατήρηση φυσικών τόνων στο δέρμα, υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας και αξιόπιστη απόδοση ακόμη και όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι δύσκολες. Η υλοποίηση του rear selfie mirror λειτουργεί ως ένα άκρως πρακτικό εργαλείο, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να εκμεταλλεύονται την ανώτερη ανάλυση και την οπτική του κύριου αισθητήρα για λήψεις πορτρέτων.

Παράλληλα, το σύστημα Aura Ring Flash αναλαμβάνει την παροχή πιο φυσικού φωτισμού στα πρόσωπα. Η διαδικασία λήψης διευκολύνεται περαιτέρω μέσω λειτουργιών όπως ο έλεγχος με χειρονομίες και η φωνητική αντίστροφη μέτρηση. Για την άμεση επεξεργασία του οπτικού υλικού, το λειτουργικό σύστημα ενσωματώνει το LumaColor IMAGE engine σε συνδυασμό με προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των AI StyleMe, AI LightMe και AI Instant Clip. Τα εργαλεία αυτά εξασφαλίζουν το ταχύτατο editing και τη δημιουργία βίντεο που είναι έτοιμα προς δημοσίευση.

Μπαταρία 7000mAh σε σώμα 8,1mm: Σχεδιασμός Air Design

Το realme 16 5G υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Air Design, διατηρώντας το πάχος στα 8,1mm και το βάρος στα 183g, ενώ ταυτόχρονα στεγάζει τη μεγαλύτερη μπαταρία της κατηγορίας του, τη "Titan Battery" των 7000mAh. Η μπαταρία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση ισχύος 60W, ικανή να αναπληρώσει το 50% της ενέργειας σε 30 λεπτά.

Αυτή η μηχανολογική επιλογή επιλύει το διαχρονικό ζήτημα του αυξημένου βάρους που συνήθως συνεπάγεται η χρήση μεγάλων μπαταριών στα smartphones. Οι περιορισμένες διαστάσεις εξασφαλίζουν ένα άνετο κράτημα και μια ισορροπημένη χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πίσω μέρος της συσκευής διαφοροποιείται αισθητικά μέσω του Aurora Wings Design, το οποίο δημιουργεί ένα δυναμικό gradient αποτέλεσμα.

Όσον αφορά την αντοχή στον χρόνο, η μπαταρία των 7000mAh έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει έως και έξι χρόνια χρήσης. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η υγεία της μπαταρίας διατηρείται σε επίπεδα έως και 80% ακόμα και μετά από την ολοκλήρωση 1.600 κύκλων φόρτισης. Το κύκλωμα ταχείας φόρτισης των 60W εξασφαλίζει την άμεση αναπλήρωση ενέργειας, μειώνοντας τον χρόνο που η συσκευή πρέπει να παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα.

Λογισμικό realme UI 7.0 και αντοχή IP69 Pro-Level

Η νέα συσκευή εξοπλίζεται με το περιβάλλον χρήσης realme UI 7.0 το οποίο βασίζεται στον μηχανισμό FLUX ENGINE, ενώ παρέχει πιστοποίηση αντοχής IP69 Pro-level. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών εξασφαλίζει 29% πιο ομαλό scrolling και προστασία από σκόνη, νερό υψηλής πίεσης, καθώς και νερό υψηλής θερμοκρασίας.

Στον κρίσιμο τομέα της προστασίας της συσκευής, το realme 16 5G δεν αρκείται στις τυπικές προδιαγραφές. Είναι εξοπλισμένο με πιστοποιήσεις IP66, IP68, IP69 και IP69K, παρέχοντας ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη θωράκιση. Αυτές οι προδιαγραφές διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του hardware απέναντι στη σκόνη, τις καθημερινές πιτσιλιές νερού, αλλά και σε ακραίες συνθήκες όπως η απευθείας έκθεση σε νερό υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας. Η προστασία αυτή προσφέρει απόλυτη σιγουριά για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών και outdoor απαιτήσεων.

Σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, το ανανεωμένο realme UI 7.0 αξιοποιεί τον ολοκαίνουργιο FLUX ENGINE. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ενσωματώνει ένα προηγμένο animation framework σε συνδυασμό με έναν αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού που λειτουργεί απευθείας σε επίπεδο επεξεργαστή. Το τελικό αποτέλεσμα μεταφράζεται σε αυξημένη ομαλότητα του συστήματος, αποδίδοντας έως και 29% πιο ομαλό scrolling κατά την πλοήγηση στις εφαρμογές και 15% ταχύτερη απόκριση στις εντολές του χρήστη. Επιπρόσθετα, η έξυπνη διαχείριση πόρων (AI-based resource management) εγγυάται σταθερή απόδοση, η οποία πλαισιώνεται από το πρόγραμμα 72-Month Fluency Protection, διασφαλίζοντας ότι το smartphone θα παραμείνει ταχύτατο σε μακροχρόνια βάση.

