Sam Altman (OpenAI) εναντίον Elon Musk στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα

Ο Sam Altman, επικεφαλής της OpenAI, ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί τον Elon Musk σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα «κυριαρχείται» από τον ιδρυτή της Neuralink: τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Altman και η ομάδα του στηρίζουν τη νέα startup Merge Labs, η οποία εργάζεται στην ανάπτυξη εγκεφαλικών εμφυτευμάτων που θα επιτρέπουν άμεση σύνδεση ανάμεσα στον ανθρώπινο νου και τις μηχανές. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που, τουλάχιστον θεωρητικά, τοποθετείται ως απευθείας ανταγωνιστής της Neuralink.

Το ενδιαφέρον του Altman για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί “the merge” – τη συγχώνευση ανθρώπου και τεχνολογίας – δεν είναι νέο. Ήδη από το 2017, σε ανάρτηση στο προσωπικό του blog, είχε προβλέψει ότι η ένωση ανθρώπου και μηχανής θα μπορούσε να πάρει διάφορες μορφές: από την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στον εγκέφαλο, μέχρι την καθημερινή αλληλεπίδραση με εξελιγμένα chatbots. Κατά τον ίδιο, αυτό το σενάριο αποτελεί μια «ιδανική» εκδοχή για το μέλλον της ανθρωπότητας, όπου η υπολογιστική ισχύς της τεχνητής νοημοσύνης θα ενσωματώνεται στις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.

Η Merge Labs φιλοδοξεί να μετατρέψει αυτή την ιδέα σε πραγματικότητα, αναπτύσσοντας εμφυτεύσιμες συσκευές ικανές να διαβάζουν και να ερμηνεύουν νευρικά σήματα, μεταδίδοντάς τα σε εξωτερικά υπολογιστικά συστήματα. Ο αρχικός στόχος αφορά την αποκατάσταση κινητικών ή αισθητηριακών λειτουργιών σε άτομα με αναπηρίες, όμως η μακροπρόθεσμη προοπτική είναι πολύ πιο ριζοσπαστική: η δημιουργία ενός αμφίδρομου καναλιού επικοινωνίας ανάμεσα στον εγκέφαλο και τον υπολογιστή, με εφαρμογές που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση των γνωστικών δυνατοτήτων και την «ψηφιακή τηλεπαθητική» επικοινωνία.

Η εμπλοκή του Altman στον συγκεκριμένο χώρο αναπόφευκτα προκαλεί σύγκριση με τον Musk, του οποίου η Neuralink έχει ήδη ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Ωστόσο, η Merge Labs θα μπορούσε να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στην OpenAI, αξιοποιώντας προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το GPT-5, για την ανάλυση και ερμηνεία των περίπλοκων μοτίβων εγκεφαλικής δραστηριότητας. Η άμεση σύνδεση της AI αιχμής με την επεξεργασία νευρικών δεδομένων ενδέχεται να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον η εταιρεία καταφέρει να επιτύχει υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις.

Πέρα από την τεχνολογική πρόκληση, το εγχείρημα φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ηθικά και ρυθμιστικά ζητήματα. Η δυνατότητα ανάγνωσης και ενδεχομένως καταγραφής σκέψεων εγείρει ερωτήματα για την προστασία της ιδιωτικότητας, την ενημερωμένη συναίνεση των χρηστών και την πιθανή άνιση πρόσβαση σε τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά τις ανθρώπινες δυνατότητες. Επιπλέον, το κόστος ανάπτυξης και ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και εγκεκριμένου προϊόντος παραμένουν ασαφή, ενώ η επιτυχία θα εξαρτηθεί και από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων ιατρικών υποδομών.

Προς το παρόν, η Merge Labs βρίσκεται στα πρώτα στάδια λειτουργίας της, και η πορεία της θα κριθεί από τα επόμενα βήματα στην έρευνα και στις κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, η είσοδος του Sam Altman σε έναν τομέα τόσο σύνθετο και αμφιλεγόμενο προμηνύει μια νέα και έντονη τεχνολογική «μονομαχία» με τον Elon Musk.

