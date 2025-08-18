Sam Altman: Το ChatGPT θα μιλάει περισσότερο κι από την Ανθρωπότητα

Ο Sam Altman δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του. Ο CEO της OpenAI, μιλώντας πρόσφατα σε δείπνο με δημοσιογράφους στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε με χαρακτηριστική βεβαιότητα ότι το ChatGPT βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει την ίδια την ανθρωπότητα σε αριθμό συνομιλιών.

Αν δούμε πώς εξελίσσεται η χρήση, πολύ σύντομα δισεκατομμύρια άνθρωποι θα μιλούν καθημερινά με το ChatGPT. Κάποια στιγμή, ίσως το ChatGPT να έχει περισσότερες συνομιλίες από όσες λέξεις εκφέρουν όλοι οι άνθρωποι μαζί.

Η καταιγίδα γύρω από το GPT-5

Οι δηλώσεις του Altman ήρθαν σε μια στιγμή αναταραχής για την OpenAI. Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GPT-5 συνοδεύτηκε από αρκετά σκαμπανεβάσματα, καθώς πολλοί χρήστες παραπονέθηκαν ότι το νέο μοντέλο έμοιαζε λιγότερο φιλικό και υποστηρικτικό σε σχέση με τους προκατόχους του. Η απόφαση της εταιρείας να διακόψει την πρόσβαση στο GPT-4o προκάλεσε μίνι «επανάσταση» από μερίδα χρηστών, με αποτέλεσμα η OpenAI να αναγκαστεί να κάνει πίσω.

Ο ίδιος ο Altman παραδέχτηκε ότι η εταιρεία δεν εκτίμησε σωστά πόσο σημαντική είναι η «προσωπικότητα» του μοντέλου για τους χρήστες. Υποσχέθηκε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης, ώστε το ChatGPT να προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες και τα στυλ επικοινωνίας διαφορετικών ανθρώπων.

Η «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης

Ερωτηθείς αν η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε μια «φούσκα», ο Altman απάντησε χωρίς δισταγμό: «Αναμφίβολα». Έσπευσε όμως να συμπληρώσει ότι αυτό δεν μειώνει την αξία της τεχνολογίας.

Οι φούσκες ξεκινούν όταν έξυπνοι άνθρωποι ενθουσιάζονται υπερβολικά με έναν πυρήνα αλήθειας. Αν δούμε την ιστορία, όπως με την τεχνολογική φούσκα των ’90s, υπήρχε κάτι πραγματικό εκεί: η τεχνολογία όντως άλλαξε τον κόσμο, το διαδίκτυο ήταν πράγματι τεράστια υπόθεση.

Επενδύσεις τρισεκατομμυρίων στον ορίζοντα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της συζήτησης ήταν η εκτίμηση του Altman ότι η OpenAI θα χρειαστεί να ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει τα κέντρα δεδομένων του μέλλοντος.

Θα δείτε πολλούς οικονομολόγους να ανησυχούν, να λένε ότι αυτό είναι τρέλα ή απερίσκεπτο… Κι εμείς θα λέμε απλώς: αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας.

Όταν ρωτήθηκε πού σκοπεύει να βρει αυτά τα τρισεκατομμύρια, άφησε να εννοηθεί ότι αναζητούνται καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης.

Υποψιάζομαι ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση υπολογιστικής ισχύος, κάτι που ακόμα δεν έχει εφευρεθεί.

Ρίσκα και κέρδη

Ο Altman αναγνώρισε ότι δεν θα αποδώσουν όλες οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Θύμισε το παράδειγμα της «φούσκας» του dotcom, όπου πολλοί επενδυτές έχασαν τεράστια ποσά κατά την ανάπτυξη των υποδομών του Διαδικτύου, αλλά τελικά η κοινωνία κέρδισε σε βάθος χρόνου.

Κάποιος θα χάσει ασύλληπτα πολλά χρήματα, δεν ξέρουμε ποιος, αλλά πολλοί άλλοι θα βγάλουν επίσης ασύλληπτα πολλά. Η προσωπική μου άποψη, αν και μπορεί να αποδειχθώ λάθος, είναι ότι συνολικά θα είναι τεράστιο όφελος για την οικονομία.

Οικονομικοί γίγαντες και αποτιμήσεις-μαμούθ

Η OpenAI έχει ήδη συγκεντρώσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Μαρτίου, με στόχο να συνεχίσει την πορεία της προς την ανάπτυξη τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI). Η αποτίμηση της εταιρείας αγγίζει τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αν προχωρήσει η φημολογούμενη πώληση μετοχών που θα επιτρέψει στους εργαζομένους να ρευστοποιήσουν το μερίδιό τους, η αξία της μπορεί να εκτοξευτεί στα 500 δισεκατομμύρια.

Αυτός ο καταιγιστικός ρυθμός επενδύσεων, με τεράστια ρίσκα αλλά και ανυπολόγιστες δυνατότητες, ενισχύει το αφήγημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η «νέα ηλεκτρική ενέργεια», ένας καταλύτης που μπορεί να αναδιαμορφώσει ριζικά την παγκόσμια οικονομία.

Μια νέα εποχή συνομιλιών

Από την πρώτη του κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2022, το ChatGPT κατάφερε να γίνει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τεχνολογικό προϊόν στην ιστορία. Η ικανότητά του να μιμείται την ανθρώπινη επικοινωνία και να λύνει προβλήματα δημιούργησε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στη δημιουργία μηχανών που σκέφτονται σαν άνθρωποι.

Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα, ο Sam Altman προειδοποιεί ότι αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα έχει πλέον τη δυναμική να μετατραπεί στο μεγαλύτερο «συνομιλητή» του πλανήτη. Και είτε πρόκειται για μια φούσκα είτε για την αυγή μιας νέας εποχής, το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση γύρω από το ChatGPT μόλις αρχίζει.

