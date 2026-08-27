Samsung Galaxy S26 FE: Επίσημα με Exynos 2500 (3nm), οθόνη 6.7'' και One UI 9

Σύνοψη

Οθόνη 6.7 ιντσών FHD+ Dynamic AMOLED 2X με δυναμικό ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα 1900 nits.

Επεξεργαστής Exynos 2500 κατασκευασμένος στα 3nm, συνοδευόμενος σταθερά από 8GB RAM και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει έως τα 512GB.

Σύστημα τριπλής κάμερας με κύριο αισθητήρα 50MP (OIS), υπερευρυγώνιο φακό 12MP και τηλεφακό 8MP με 3x οπτικό zoom.

Μπαταρία χωρητικότητας 4900 mAh με υποστήριξη ενσύρματης φόρτισης 45W, η οποία επιτρέπει αναπλήρωση έως 69% σε 30 λεπτά.

Λειτουργικό σύστημα Android 17 με το ολοκαίνουργιο περιβάλλον χρήσης One UI 9.

Επίσημη υποστήριξη λογισμικού που εγγυάται 7 γενιές αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος και 7 χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας.

Κυκλοφορία σε επιλεγμένες αγορές από τις 4 Σεπτεμβρίου στις αποχρώσεις Blueberry, Graphite και Pistachio.

Η Samsung προχώρησε σήμερα στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της smartphone, προσθέτοντας το Samsung Galaxy S26 FE στην υπάρχουσα σειρά συσκευών της με στόχο να προσφέρει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ναυαρχίδων της σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η συσκευή αποτελεί το πρώτο smartphone της εταιρείας που θα κυκλοφορήσει εξ αρχής με το ολοκαίνουργιο περιβάλλον χρήσης One UI 9, το οποίο βασίζεται στο Android 17, ενσωματώνοντας μια σειρά από προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και ένα ισχυρό σύστημα φωτογραφικών αισθητήρων που υπόσχονται να αναβαθμίσουν την καθημερινή εμπειρία του τελικού χρήστη.

Κατασκευασμένο γύρω από έναν εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό, το νέο μοντέλο της σειράς Fan Edition διατηρεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της οικογένειας Galaxy, εστιάζοντας παράλληλα στην ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy S26 FE;

Το Samsung Galaxy S26 FE διαθέτει οθόνη 6.7 ιντσών FHD+ Dynamic AMOLED 2X, επεξεργαστή Exynos 2500 κατασκευασμένο στα 3nm, μνήμη RAM 8GB και επιλογές αποθηκευτικού χώρου στα 128GB, 256GB και 512GB. Ενσωματώνει μπαταρία 4900 mAh με ταχεία φόρτιση 45W, τριπλή κάμερα 50MP και αποτελεί το πρώτο smartphone που κυκλοφορεί με λειτουργικό One UI 9 βασισμένο στο Android 17.

Οθόνη και σχεδιασμός

Η πρόσοψη του Samsung Galaxy S26 FE κυριαρχείται από μια εντυπωσιακή οθόνη τεχνολογίας Dynamic AMOLED 2X με διαγώνιο 6.7 ιντσών, η οποία προσφέρει ανάλυση FHD+ και δυναμικό ρυθμό ανανέωσης που μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το περιεχόμενο από τα 60Hz έως τα 120Hz, εξασφαλίζοντας αφενός εξαιρετικά ομαλή κύλιση στα μενού και αφετέρου αποδοτική διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας. Η μέγιστη φωτεινότητα του πάνελ αγγίζει πλέον τα 1900 nits, επιτρέποντας την απρόσκοπτη θέαση πολυμέσων και την άνετη ανάγνωση κειμένων ακόμα και υπό συνθήκες άμεσης έκθεσης στο έντονο ηλιακό φως.

Σε επίπεδο φυσικών διαστάσεων, η συσκευή μετράει 161.6 x 76.9 x 7.4 χιλιοστά, προσφέροντας ένα εξαιρετικά λεπτό προφίλ που συνδυάζεται αρμονικά με το βάρος των 193 γραμμαρίων, γεγονός που την καθιστά αισθητά ευκολότερη στο κράτημα και τη μεταφορά συγκριτικά με άλλες συσκευές αντίστοιχου μεγέθους.

Στο εσωτερικό του τηλεφώνου, η καρδιά του συστήματος είναι ο οκταπύρηνος επεξεργαστής Exynos 2500, ο οποίος κατασκευάζεται με την προηγμένη διαδικασία των 3 νανομέτρων, έχοντας σχεδιαστεί αποκλειστικά για να προσφέρει ανώτερη ταχύτητα και σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις προηγούμενες υλοποιήσεις.

Τέλος, η συνολική κατασκευή φέρει επίσημη πιστοποίηση IP68, εξασφαλίζοντας πολύ υψηλή αντοχή απέναντι στη σκόνη και το νερό κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων ατυχημάτων στην καθημερινότητα.

Επιδόσεις κάμερας

Το αναβαθμισμένο σύστημα τριπλής κάμερας τοποθετείται κάθετα στην πίσω όψη της συσκευής, έχοντας ως βασικό πυλώνα έναν ευρυγώνιο αισθητήρα 50MP ο οποίος εξοπλίζεται με τεχνολογία οπτικής σταθεροποίησης εικόνας (OIS) και είναι προσεκτικά ρυθμισμένος για να αποτυπώνει μέγιστη λεπτομέρεια και ικανοποιητικό δυναμικό εύρος. Δίπλα του βρίσκεται ένας υπερευρυγώνιος φακός των 12MP με οπτικό πεδίο 123 μοιρών που επιτρέπει τη φωτογράφιση εκτενών τοπίων και μεγάλων ομάδων ανθρώπων, καθώς και ένας τηλεφακός 8MP, ο οποίος υποστηρίζεται επίσης από οπτική σταθεροποίηση εικόνας και παρέχει οπτικό zoom τριών μεγεθύνσεων (3x) αλλά και ψηφιακό zoom που μπορεί να φτάσει έως και το 30x. Στην μπροστινή πλευρά, εντός μιας μικρής οπής στο άνω κεντρικό τμήμα της οθόνης, φιλοξενείται η βελτιωμένη selfie κάμερα των 12MP με διάφραγμα F2.2, η οποία προσφέρει ελαφρώς ευρύτερο οπτικό πεδίο σε σχέση με το παρελθόν για να διευκολύνει τις ομαδικές αυτοφωτογραφίσεις.

Το τμήμα του λογισμικού που συνοδεύει τις κάμερες διαθέτει πληθώρα λειτουργιών, όπως το My FanCam που πρωτοείδαμε στις αναδιπλούμενες συσκευές της εταιρείας και αναλαμβάνει να κεντράρει αυτόματα το πρόσωπο που βιντεοσκοπείται, προσαρμόζοντας δυναμικά το κάδρο όσο ο πρωταγωνιστής κινείται στον χώρο. Για τη λήψη βίντεο, το Super Steady σε συνδυασμό με το Horizontal Lock συμβάλλουν αποφασιστικά στη διατήρηση του ορίζοντα επιτρέποντας την εγγραφή κινηματογραφικών πλάνων ακόμα και κατά τη διάρκεια γρήγορων δραστηριοτήτων, ενώ η καταξιωμένη λειτουργία Nightography βελτιώνει θεαματικά τις λήψεις κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες φωτισμού. Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της λήψης, η λειτουργία Photo Assist αναλαμβάνει να απλοποιήσει την επεξεργασία επιτρέποντας στο χρήστη να μετατρέψει την ημέρα σε νύχτα, να αφαιρέσει ανεπιθύμητα στοιχεία ή να αναπληρώσει τμήματα της φωτογραφίας χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Επιπρόσθετα, το ενσωματωμένο εργαλείο Gemini Omni προσφέρει προηγμένες ικανότητες επεξεργασίας, μετατρέποντας απλές φωτογραφίες και μικρά βίντεο από τη Συλλογή σε έτοιμα προς κοινοποίηση κλιπ.

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνει το One UI 9;

Η κυκλοφορία του Samsung Galaxy S26 FE σηματοδοτεί το ντεμπούτο του One UI 9, ενός περιβάλλοντος που αξιοποιεί σε βάθος τη μηχανική μάθηση προκειμένου να προσαρμόζεται στις συνήθειες του ιδιοκτήτη και να αυτοματοποιεί την εκτέλεση καθημερινών ενεργειών.

Το γνωστό Now Brief καθίσταται ακόμα πιο προσωποποιημένο, καθώς οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τις δικές τους εξατομικευμένες ενημερωτικές κάρτες μέσα από απλές λεκτικές περιγραφές, οργανώνοντας πληροφορίες όπως δελτία καιρού και δεδομένα ευεξίας.

Παράλληλα, το Now Nudge επεκτείνει τη λειτουργικότητά του ενσωματώνοντας δεδομένα από εφαρμογές τρίτων δημιουργών ώστε να προβάλλει απολύτως στοχευμένες προτάσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η δημοφιλής λειτουργία Circle to Search with Google αποκτά την ικανότητα αναγνώρισης πολλαπλών αντικειμένων ταυτόχρονα μέσα στην ίδια εικόνα, επιταχύνοντας την εύρεση προϊόντων και πληροφοριών. Σε επίπεδο μακροπρόθεσμης αξίας, το λογισμικό συνοδεύεται από την ισχυρή δέσμευση της εταιρείας για την παροχή επτά ολοκληρωμένων γενεών αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος, καθώς και επτά ετών συνεχών ενημερώσεων ασφαλείας.

Τι ισχύει με την μπαταρία και τη φόρτιση του Galaxy S26 FE;

Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των προηγμένων χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής ημέρας, οι μηχανικοί της Samsung εξόπλισαν το τηλέφωνο με μια μπαταρία χωρητικότητας 4900mAh. Η τεχνολογία ενσύρματης φόρτισης υποστηρίζει μέγιστη ισχύ 45W, επιτρέποντας στην μπαταρία να ανακτήσει έως και το 69% της συνολικής της χωρητικότητας μέσα σε περίπου τριάντα λεπτά της ώρας, αρκεί βέβαια ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο συμβατό φορτιστή που παραδοσιακά πλέον πωλείται ξεχωριστά. Εκτός από την ταχεία ενσύρματη φόρτιση, το Galaxy S26 FE προσφέρει ασύρματη φόρτιση 15W, αλλά και τη λειτουργία Wireless PowerShare, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται ασύρματα ενέργεια με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τα ασύρματα ακουστικά Galaxy Buds, απλώς τοποθετώντας τα στην πλάτη του τηλεφώνου.

Διαθεσιμότητα

Το Samsung Galaxy S26 FE θα είναι διαθέσιμο από τις 4 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένες αγορές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα το δούμε στην Ελλάδα και σε ποια τιμή.