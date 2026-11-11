Σειρά Xiaomi 18 Pro: Έρχεται παγκοσμίως με ενσωματωμένο Back Display και κάμερες Leica

Σύνοψη

Η Xiaomi προχωρά στην παγκόσμια κυκλοφορία της σειράς Xiaomi 18 Pro, εισάγοντας τη λειτουργία του Back Display στις διεθνείς αγορές.

Η πίσω οθόνη ενσωματώνεται κάτω από ένα ενιαίο γυάλινο πάνελ μαζί με τη μονάδα των καμερών, επιτρέποντας την άμεση προβολή ειδοποιήσεων και την αλληλεπίδραση με εφαρμογές.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε ετών συνεργασίας με τη Leica το 2026, το νέο σύστημα καμερών αξιοποιεί το Back Display για προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο κατά τη λήψη selfies και την εγγραφή vlogs.

Η επίσημη αποκάλυψη της συσκευής έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο Παρίσι, με τη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης μέσα από το YouTube και το Facebook.

Η σειρά Xiaomi 18 Pro αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στις 17 Νοεμβρίου 2026 στο Παρίσι, φέρνοντας για πρώτη φορά τη δεύτερης γενιάς τεχνολογία Back Display στις διεθνείς αγορές. Η νέα ναυαρχίδα ενσωματώνει τη δευτερεύουσα οθόνη και τους φακούς της Leica κάτω από ένα ενιαίο κρύσταλλο, εστιάζοντας στην προεπισκόπηση εικόνας σε πραγματικό χρόνο και τη διευρυμένη αλληλεπίδραση με το οικοσύστημα εφαρμογών της εταιρείας.

Η στρατηγική της Xiaomi για το τρέχον έτος βασίζεται στην επέκταση καινοτομιών που δοκιμάστηκαν αρχικά στο εσωτερικό της κοινό. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η κυκλοφορία της σειράς Xiaomi 17 Pro προσέφερε στους καταναλωτές της Κίνας μια πρώτη επαφή με την τεχνολογία της πίσω οθόνης. Παρόλο που ελάχιστοι κατασκευαστές είχαν πειραματιστεί με παρόμοιες υλοποιήσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή, η ισχυρή ανταπόκριση οδήγησε τους μηχανικούς της εταιρείας στην περαιτέρω εξέλιξη του concept για την παγκόσμια αγορά.

Το νέο μοντέλο δεν μεταφέρει απλώς την προηγούμενη τεχνολογία, αλλά επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν καθημερινά με το smartphone τους, εξερευνώντας νέες σχεδιαστικές φόρμες δίπλα στις αναδιπλούμενες συσκευές.

Η αρχιτεκτονική και η λειτουργικότητα της δευτερεύουσας οθόνης

Ο πυρήνας της εμπειρίας που προσφέρει η σειρά Xiaomi 18 Pro εντοπίζεται στο ανασχεδιασμένο Back Display. Οι σχεδιαστές επέλεξαν να τοποθετήσουν την πίσω οθόνη και το σύστημα καμερών κάτω από ένα ενιαίο, ομοιόμορφο γυάλινο πάνελ, εξασφαλίζοντας έτσι μια πιο ομαλή και εκλεπτυσμένη εμφάνιση στην πλάτη της συσκευής. Η απουσία έντονων προεξοχών δημιουργεί μια κομψή σιλουέτα, η οποία θα διατεθεί σε πολλαπλές χρωματικές επιλογές.

Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, η δευτερεύουσα οθόνη δημιουργήθηκε για να προσφέρει άμεσες λύσεις σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Οι κάτοχοι της συσκευής θα μπορούν να ελέγχουν τις ειδοποιήσεις τους, να χειρίζονται βασικές εφαρμογές και να εκτελούν ενέργειες χωρίς να χρειάζεται να ενεργοποιήσουν την κύρια εμπρόσθια οθόνη. Η εταιρεία υπόσχεται επίσης την υποστήριξη ενός διαρκώς διευρυνόμενου οικοσυστήματος εφαρμογών που θα αξιοποιούν το Back Display, ενισχύοντας την ευελιξία του συστήματος.

Φωτογραφία υψηλών απαιτήσεων με την υπογραφή της Leica

Το έτος 2026 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση πέντε ετών στενής συνεργασίας μεταξύ της Xiaomi και της Leica, μιας σύμπραξης που έχει επαναπροσδιορίσει τη φωτογραφία στα smartphones τα τελευταία χρόνια. Η νέα ναυαρχίδα ενσωματώνει ένα προηγμένο σύστημα καμερών που συνδυάζει πολλαπλές εστιακές αποστάσεις και χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιλ της Leica. Το τελικό αποτέλεσμα παρέχει στους χρήστες εκτεταμένη δημιουργική ελευθερία, ιδανική τόσο για την αποτύπωση καθημερινών σκηνών όσο και για απαιτητικές ταξιδιωτικές φωτογραφίσεις.

Η παρουσία του Back Display πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του συγκεκριμένου φωτογραφικού υλικού. Οι δημιουργοί περιεχομένου, οι vloggers και οι απλοί χρήστες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τους ισχυρούς πίσω αισθητήρες της Leica για τη λήψη selfies και ομαδικών φωτογραφιών, έχοντας πλήρη εικόνα του κάδρου τους μέσω της προεπισκόπησης στην πίσω οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει τους περιορισμούς των παραδοσιακών εμπρόσθιων καμερών, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευκρίνεια και χρωματική πιστότητα κατά την εγγραφή βίντεο και τη λήψη φωτογραφιών.

Η στρατηγική και το ευρύτερο οικοσύστημα AIoT

Η άφιξη της σειράς 18 Pro εναρμονίζεται πλήρως με το ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Xiaomi. Καταγράφοντας 766,5 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες σε smartphones και tablets τον Ιούνιο του 2026, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό στερέωμα. Το οικοσύστημα "Human × Car × Home", το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2023, εξακολουθεί να αποτελεί τον κεντρικό άξονα ανάπτυξης, διασυνδέοντας τις προσωπικές συσκευές με τα προϊόντα έξυπνου σπιτιού και τα αυτοκίνητα υπό μια ενιαία ομπρέλα τεχνητής νοημοσύνης. Με πάνω από 1,16 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές (εξαιρουμένων των κινητών και των υπολογιστών) στο δίκτυο Consumer AIoT της μέχρι τα μέσα του 2026, η ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης, όπως το Back Display, αποκτά κρίσιμη σημασία για τον απομακρυσμένο έλεγχο του ψηφιακού περιβάλλοντος του χρήστη.

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις τιμές και τις εκδόσεις της σειράς Xiaomi 18 Pro θα οριστικοποιηθούν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας παρουσίασης στο Παρίσι.