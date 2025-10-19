Spellcasters Chronicles: Το πρώτο free-to-play multiplayer της Quantic Dream

Η Quantic Dream, γνωστή για τα αφηγηματικά blockbusters Heavy Rain και Detroit: Become Human, κάνει μια απροσδόκητη στροφή: αφήνει για λίγο τα κινηματογραφικά μονοπάτια των single-player ιστοριών και δοκιμάζει κάτι τελείως διαφορετικό. Το νέο της project, με τίτλο Spellcasters Chronicles, είναι το πρώτο free-to-play multiplayer παιχνίδι του στούντιο — και η πιο ριζική αλλαγή πορείας στην ιστορία της εταιρείας.

Η αποκάλυψη ήρθε μέσα από μια ανάρτηση του David Cage, ιδρυτή και δημιουργικού διευθυντή της Quantic Dream, ο οποίος ανέφερε πως το στούντιο εργάζεται ταυτόχρονα σε δύο projects: το φιλόδοξο Star Wars: Eclipse και το νέο multiplayer εγχείρημα. Λίγο αργότερα, η ομάδα παρουσίασε επίσημα το Spellcasters Chronicles, ένα παιχνίδι που υπόσχεται μάχες 3v3 σε τρίτο πρόσωπο, όπου ομάδες μάγων κοντράρονται σε αρένες γεμάτες μαγεία, στρατηγική και θεαματικά εφέ.

Στο επίκεντρο του gameplay βρίσκονται οι Spellcasters, μάγοι διαφορετικών αρχέτυπων που χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: support, tank και damage dealer. Το κάθε archetype προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, ενισχύοντας τη συνεργασία και την τακτική σκέψη. Παράλληλα, ένα εκτεταμένο σύστημα deck-building επιτρέπει στους παίκτες να επιλέγουν ανάμεσα σε περισσότερα από 50 ξόρκια και summon ικανότητες, ενώ δεν λείπουν και οι εντυπωσιακοί Titans — τεράστια πλάσματα που μπορούν να κρίνουν την έκβαση μιας μάχης.

Ο David Cage περιέγραψε την κυκλοφορία του Spellcasters Chronicles ως μια νέα αρχή για την Quantic Dream.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε σήμερα το Spellcasters Chronicles, το οποίο αναπτύχθηκε από τις ομάδες μας σε Παρίσι και Μόντρεαλ. Το να περάσουμε σε ένα νέο είδος παιχνιδιού, με μια διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση, αποτέλεσε πρόκληση αλλά και πηγή εξέλιξης. Ανυπομονούμε να διαμορφώσουμε περαιτέρω το παιχνίδι μέσα από τα σχόλια των παικτών και να τελειοποιήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί τους.

Η δημιουργία του παιχνιδιού, σύμφωνα με τον game director Gregorie Diaconu, ξεκίνησε ως «δημιουργικό πείραμα». Όπως εξηγεί, στόχος της ομάδας ήταν να διοχετεύσει το πάθος της για αφήγηση μέσα σε έναν κοινό, ζωντανό κόσμο.

Το Spellcasters Chronicles είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν, αλλά βασίζεται σε αυτό που πάντα μας κινητοποιούσε: να δίνουμε στους παίκτες τη δύναμη να διαμορφώνουν ιστορίες — αυτή τη φορά συλλογικά.

Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει αρχικά σε μορφή closed beta για PC μέσω Steam, με τη δοκιμαστική φάση να ξεκινά πριν από το τέλος του 2025.